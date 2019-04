Panasonic Lumix G90-systeemcamera krijgt 20-megapixelsensor en V-LogL

Panasonic brengt zijn Lumix G90-systeemcamera eind mei uit. De camera heeft een iets grotere behuizing dan zijn voorganger en hij is bestand tegen stof en vocht. Ook is de resolutie van de sensor hoger en zijn er meer videofuncties.

Op de grotere behuizing zitten meer knoppen. Zo heeft de Panasonic Lumix G90 fysieke knoppen om de iso-waarde, witbalans en belichtingscompensatie in te stellen. De elektronische zoeker is hetzelfde als bij de G80 en gebruikt een oledpaneel met 2,36 miljoen beeldpunten. Het kantelbare 3"-lcd aan de achterkant heeft 1,24 miljoen beeldpunten.

In de G90 zit een 20-megapixelsensor van het microfourthirds-formaat. Een sensor met die resolutie zit ook in het topmodel van Panasonic, de Lumix G9. De sensor heeft vijfassige beeldstabilisatie, een functie die ook op de voorganger zat.

Panasonic geeft de Lumix G90 de mogelijkheid om te filmen met V-LogL. Dat is een filmprofiel met een groot dynamisch bereik, bedoeld voor filmmakers die hun beelden willen nabewerken. Tot nu toe stopte Panasonic die functionaliteit alleen op de camera's in de GH-serie, die meer op video dan op fotografie zijn gericht.

De G90 filmt in 4k-resolutie met 30 of 24fps. Daarbij wordt een uitsnede van 1,25x van de sensor gemaakt. In de full-hd-filmfunctie is de maximale framerate 120fps. Nieuw ten opzichte van de voorganger is de toevoeging van een koptelefoonaansluiting. Die kan gebruikt worden om tijdens het filmen het geluid in de gaten te houden. Er is ook een microfoonaansluiting, die had de G80 ook al.

Panasonic brengt de Lumix G90 eind mei uit. Er komen twee kits op de markt; een versie met 12-60mm f/3.5-5.6-objectief kost 1199 euro en een kit met 14-140mm f/3.5-5.6-objectief kost 1399 euro.