3dRudder laat PlayStation VR-gamers met voeten spelen en komt uit in juni

De 3dRudder om PlayStation VR-games aan te sturen met de voeten komt op 17 juni uit. De voetcontroller heeft een platte bovenkant en bolle onderkant, zodat spelers met hun voeten soepele bewegingen kunnen doorgeven aan de console.

Volgens Sony werkt het apparaat met Inertial Measurement Units en drukgevoelige sensoren die de kantelingen van de gebruiker detecteren. Gamers kunnen de controller bijvoorbeeld gebruiken om een bepaalde kant op te sturen of te kijken. Daardoor hoeven gamers die bewegingen niet meer aan te geven via een handbediende controller. Die handen zijn dan vrij voor bijvoorbeeld de Move- of Aim-controllers. Dat zou volgens Sony zorgen voor bewegingen die intuïtiever aanvoelen.

Het apparaat registreert de kantelbewegingen van de gebruiker, maar ook als het apparaat om zijn as wordt gedraaid, herkent de 3dRudder dat. Afbeeldingen van het product laten zien dat de gebruiker altijd zit; vermoedelijk kan een speler niet op de 3dRudder staan.

Als de controller op de markt komt, ondersteunen ruim 25 spellen het apparaat. Daarbij zitten games als schietspel Immortal Legacy: The Jade Cipher, racegame Verti-Go Home! en treinbouwspel TrainerVR. Sony geeft aan dat na release meer spellen de 3dRudder zullen ondersteunen.

De 3dRudder is geen nieuw concept. Zo bestaat er ook al een 3dRudder voor pc-games. De onlangs aangekondigde PlayStation VR-variant wordt echter in samenwerking met Sony uitgebracht en wordt ook door de PlayStation 4 ondersteund. Deze 3dRudder-versie komt op 17 juni uit en kost 120 euro.