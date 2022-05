Sony toont ontwerp van PlayStation VR2-headset

Sony heeft het ontwerp van zijn komende PlayStation VR2-headset getoond. De headset krijgt een wit ontwerp. De PS VR2 krijgt daarbij vier geïntegreerde camera's en de hoofdband lijkt op die van de oorspronkelijke PS VR-headset.

Het ontwerp van de PS VR2-headset toont gelijkenissen met de PS5-console en volgens Sony is dat zo bedoeld. Het bedrijf schrijft dat de PlayStation VR2 is geïnspireerd op de PS5-console en dat elk van de twee apparaten is ontworpen met het andere in het achterhoofd. De PS VR2 heeft bijvoorbeeld een soortgelijk wit ontwerp met zwarte accenten. De VR-headset heeft daarbij wel afgerondere hoeken, in tegenstelling tot de PS5 met plattere zijkanten. De bijbehorende controllers krijgen een soortgelijke kleurstelling.

De nieuwe VR-headset van Sony brengt enkele nieuwe features met zich mee. Zo kan de afstand van de lenzen worden aangepast. De headset krijgt ook een ventilatieopening die airflow mogelijk maakt. Verder is de headset minder zwaar dan zijn voorganger, hoewel Sony nog geen concreet gewicht deelt. Daarbij krijgt de headset wel een nieuwe trilmotor voor haptische feedback. De controllers krijgen daarbij adaptive triggers, net als de DualSense-controller van de PS5.

Afbeeldingen via Sony

Verder voorziet Sony de PS VR2 van een enkele kabel om de headset aan te sluiten op de PS5. De voorgaande PS VR-headset had twee kabels die aangesloten moesten worden op een los kastje, dat op zijn beurt met de PS4 werd verbonden. Sony schrijft dat PS VR2-devkits al in handen zijn van ontwikkelaars. Er is al een PS VR2-game aangekondigd, in de vorm van Horizon Call of the Mountain van Guerrilla Games.

Sony publiceert al langer teasers van de PS VR2. Het bedrijf bevestigde eerder dit jaar dat de headset oogtracking krijgt en beschikt over een 4k-oledscherm met hdr-ondersteuning en een refreshrate van maximaal 120Hz. De headset heeft niet langer een losse camera nodig, omdat deze inside-out-tracking ondersteunt door middel van vier geïntegreerde camera's.

Het is niet bekend wanneer de PS VR2-headset uitkomt. Sony deelt daarover nog geen details. Ook de prijs is niet bekend. De originele PS VR kostte bij release 399 euro. Het is niet bekend of de nieuwe versie duurder wordt vanwege de extra features.

Horizon Call of the Mountain is de eerste officieel aangekondigde PS VR2-game.