Ghostbusters VR komt ook naar PlayStation VR2

De komende Ghostbusters VR-game zal beschikbaar zijn voor de PlayStation VR2-headset. Dat maakt de ontwikkelaar bekend. Het spel werd eerder al aangekondigd, maar de beschikbaarheid werd toen alleen bevestigd voor de Meta Quest 2.

"Ghostbusters VR komt niet alleen naar de Meta Quest 2; het komt ook naar de PlayStation VR2", schrijft de studio op Twitter ter gelegenheid van Ghostbusters Day. Het bedrijf kondigde de game in april officieel aan tijdens de Meta Quest Gaming Showcase voor de Quest 2. De game wordt ontwikkeld door nDreams, de studio achter onder meer Far Cry VR: Dive Into Insanity.

In Ghostbusters VR gaan spelers in firstpersonperspectief op spokenjacht in San Francisco. Het spel kan alleen gespeeld worden, maar er komt ook een co-opmodus, waarmee spelers samen met drie anderen het verhaal kunnen doorlopen. Er zijn verder nog weinig details bekend over het spel, maar in de komende maanden komt nDreams met meer informatie. Ghostbusters VR heeft nog geen releasedatum en de PlayStation VR2-headset evenmin.