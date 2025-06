Ontwikkelaar nDreams maakt naam Ghostbusters VR-game bekend, release in 2023

De Ghostbusters VR-game gaat Ghostbuster: Rise of the Ghost Lord heten, meldt ontwikkelaar nDreams. Het spel moet volgend jaar uitkomen voor de PlayStation VR2-headset en de Meta Quest 2. Er is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.

De naam en de releaseperiode zijn maandag door nDream bekendgemaakt via Twitter. Er zijn nog weinig details bekend over het verhaal, behalve dat de spelers het opnemen tegen de Ghost Lord en zijn leger. Verder biedt het spel diverse customization-opties voor de avatar van de speler, zegt de ontwikkelaar in een interview met YouTube-kanaal Kinda Funny Games.

In Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord gaan spelers in firstpersonperspectief op spokenjacht in San Francisco. Het spel kan alleen gespeeld worden, maar er komt ook een co-opmodus, waarmee spelers samen met drie anderen het verhaal kunnen doorlopen. Het spel is eerder dit jaar aangekondigd. Toen werd alleen bevestigd dat de Ghostbusters VR-game voor de Meta Quest 2 zou uitkomen, maar later meldde nDreams dat het ook werkt aan een PlayStation VR2-versie.