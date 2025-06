Sony kondigt elf games voor PS VR2 aan, waaronder Cities VR en Hello Neighbor

Sony kondigt nog eens elf games aan die met de release van PS VR2 op 22 februari uitkomen. Het gaat om uiteenlopende games, waaronder actie-, horror-, strategie- en arcadegames die op verschillende manieren van de nieuwe PS VR2-functies gebruikmaken.

Enkele van de reeds aangekondigde games maken bijvoorbeeld gebruik van de nieuwe eyetracking-functie van PS VR2. Zo zijn er in de achtbaanhorrorgame The Dark Pictures: Switchback VR monsters die alleen bewegen als de speler knippert. In het luchtigere Tentacular kruipt de speler in de huid van een enorm wezen met tentakels, waarbij de speler met oogcontact interactie kan hebben met eilandbewoners. In de vrolijke aliengame Cosmonious High kunnen spelers hun alienavatar in de spiegel zien knipperen wanneer zij dat doen.

Door middel van de Sense-controllers van PS VR2 hebben ontwikkelaars daarnaast meer mogelijkheden voor het integreren van haptische feedback in games. Zo moeten spelers in de PS VR-port van After The Fall wapenhandelingen beter voelen en worden de adaptieve triggers gebruikt om de weerstand van de trekker van een vuurwapen te simuleren. Ook in het reeds vermelde The Dark Pictures: Switchback VR zit deze functie. In de muziekshooter Pistol Whip VR voelt de speler dankzij de unieke triggers of een wapenmagazijn vol of leeg is op basis van de weerstand van de trigger. In de magie- en vechtgame Zenith: The Last City moeten de adaptieve triggers de energielading van wapens reflecteren.

Al met al kondigt Sony elf games aan voor PS VR2 die gelijktijdig met de release van de headset uit moeten komen. De meeste van de onderstaande games zijn daarnaast vanaf 15 november beschikbaar via een pre-order. Eerder werden meerdere AAA-games voor PS VR2 aangekondigd, waaronder Horizon Call of the Mountain, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge en Resident Evil Village. Daar komen nu de volgende games bij: