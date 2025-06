Team achter opensourcegame-engine Godot richt Godot Foundation op

Het team achter de opensourcegame-engine Godot richt een stichting op onder de naam Godot Foundation. Via de stichting, die opgezet wordt in Nederland, kunnen partijen doneren aan het team om de ontwikkeling van de engine te financieren.

Het Godot-team schrijft dat de game-engine ondertussen zo succesvol is dat het logisch is om een onafhankelijke eigen stichting in het leven te roepen. Voorheen regelde de non-profitorganisatie Software Freedom Conservancy de donaties voor Godot. "Door een onafhankelijke entiteit te worden wordt het voor ons mogelijk om alleen aan Godots belangen te denken."

Wat de rolverdeling binnen de organisatie betreft verandert er verder weinig. Waar voorheen het Godot Project Leadership Committee en een groep adviseurs de financiële beslissingen namen, wordt het PLC nu omgedoopt tot bestuur van de Godot Foundation. Dezelfde mensen blijven dus de beslissingen nemen. De banden met het SFC zijn overigens niet helemaal verbroken, want die organisatie gaat het bestuur voortaan van advies voorzien.

Langzaam maar zeker wordt het werk dat de SFC doet, overgedragen aan de Godot Foundation, totdat de stichting uiteindelijk alle financiële processen uitvoert. De organisatie maakt niet bekend op welke termijn de overdracht plaatsvindt. De overstap naar de eigen organisatie moet geen verdere invloed hebben op de ontwikkeling van de game-engine; dat proces blijft hetzelfde.