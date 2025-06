Sovjetshooter Atomic Heart verschijnt op 21 februari voor pc, PS en Xbox

Atomic Heart, een adventuregame met actie- en rpg-elementen die zich afspeelt in een alternatieve Sovjet-Unie in de jaren 50, komt op 21 februari volgend jaar uit. Het is een gewelddadige game waarin de speler het onder meer moet opnemen tegen een netwerk dat uit vele robots bestaat.

Atomic Heart is wellicht te omschrijven als een retrofuturistische adventuregame waarin nogal veel geschoten en gevochten moet worden en waarin ook rpg-elementen zich aandienen. De game speelt zich af in een alternatieve realiteit: de Sovjet-Unie van 1955. Geavanceerde robots hebben de Duitsers in 1941 verslagen. Mede door de vele slachtoffers van de oorlog vertegenwoordigt automatisering veel van de benodigde werkkracht. Een technische revolutie heeft al plaatsgevonden; internet bestaat ook al. De robots beginnen gaandeweg te rebelleren en worden via een neuraal netwerk gecoördineerd ingezet. Als speler kruip je in de huid van een instabiele KGB-agent die onderzoek moet doen naar een fabriek die door een ongeluk stil is komen te liggen. Het is zaak hier te overleven en de gevolgen van het ongeluk in te dammen.

De trailer is een aaneenschakeling van snelle, korte actiescènes met volop geweld. Er zijn onder meer gemuteerde wetenschappers, gemaskerde Sovjetsoldaten en vijandige robots te zien. De speler moet veel vechten, waarbij zowel slag- als vuurwapens inzetbaar zijn, maar ook bovenmenselijke vaardigheden afkomstig van de speciale gevechtshandschoen. Volgens de Russische ontwikkelaar Mundfish is alles als wapen te gebruiken en moet goed gelet worden op de omgeving en wat vijanden doen. Mede daardoor zal elk gevecht anders zijn, stelt de studio. Wapens zijn ook te upgraden en door te hacken kan de speler ongemerkt inbreken in faciliteiten. Dat laatste is geen overbodige luxe; als je boven of onder de grond ontdekt wordt, komen er versterkingen uit een nabijgelegen fabriek.

Atomic Heart werd al in 2018 aangekondigd en lijkt inspiratie te hebben opgedaan bij games als die uit de Wolfenstein-reeks, BioShock en Stalker. De game verschijnt op Steam en in de Windows Store en komt uit op de PS4, PS5, Xbox One en de Xbox Series-consoles.