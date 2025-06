PlayStation VR2-headset verschijnt op 22 februari 2023 voor 600 euro

Sony brengt de PlayStation VR2-headset volgend jaar op 22 februari uit. De opvolger van de bestaande PS VR-bril gaat 600 euro kosten en geïnteresseerde kunnen het nieuwe exemplaar vanaf 15 november vooruitbestellen.

Sony meldt op de PlayStation-blog dat spelers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg tijdens de eerste fase waarin de headset beschikbaar komt alleen een pre-order kunnen plaatsen via de online winkel van PlayStation. In andere regio's zal de PlayStation VR2 verkocht worden bij participerende winkels.

Voor 599 euro krijgen klanten de PS VR2-headset, twee PS VR2 Sense-controllers en een stereokoptelefoon. Er komt ook een speciale bundel voor 650 euro waarbij spelers daarnaast een voucher krijgen voor Horizon Call of the Mountain, een game van Guerrilla Games die specifiek voor de PS VR2 is gemaakt. Deze titel wordt een first-person-VR-game en zal net als andere standalone-games nog deze maand te bestellen zijn. Sony zegt daarover op een later moment meer details te geven.

Verder biedt Sony een oplaadstation voor de Sense-controllers aan; deze gaat 50 euro kosten. Volgens Sony biedt dit station het voordeel dat spelers hun PS VR2 Sense-controller niet in een USB-aansluiting van de PS5 hoeven te steken. Communicatie tussen de console en de headset verloopt via een enkele USB Type-C-kabel en zonder het oplaadstation worden de controllers ook met zo'n kabel opgeladen.

De nieuwe headset krijgt een hogere resolutie van 4000 x 2040 pixels, ofwel 2000x2040 per oog. Ook beschikt de bril over inside-out-tracking, waardoor er geen externe camera's nodig zijn. Er zijn vier ingebouwde camera's waarmee ook de controllers gevolgd worden. Daarnaast is er per oog een camera beschikbaar om de ogen van de gebruiker te volgen. Een andere verbetering is dat het blikveld is vergroot van 100 graden met de oorspronkelijke PSVR naar 110 graden bij de nieuwe versie. De controllers bevatten adaptieve triggers en ondersteunen haptische feedback. Het oledscherm van de PS VR2 ondersteunt 4k en hdr en heeft een verversingssnelheid van 90 of 120Hz.