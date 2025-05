Sony boekt recordwinst en grootste PlayStation 5-verkoop in 2022

Sony heeft in het afgelopen boekjaar 2022 een recordwinst geboekt van ruim 1208 miljard yen, omgerekend grofweg 8,08 miljard euro. Dit heeft het bedrijf onder meer te danken aan de verkoop van 19,1 miljoen PlayStation 5-consoles. De gameverkopen vielen in 2022 wel wat tegen.

Alleen in het eerste kwartaal van 2023, ofwel het laatste kwartaal van boekjaar 2022, verkocht Sony naar eigen zeggen 6,3 miljoen PlayStation 5's. Dat is ruim drie keer zoveel eenheden als in hetzelfde kwartaal vorig jaar; die periode werd door bevoorradingsproblemen geteisterd. Het huidige record werd vooralsnog eind 2022 gevestigd met 7,1 miljoen verkochte eenheden. Het bedrijf verwacht in het huidige boekjaar nog eens 25 miljoen eenheden van de desbetreffende console te verkopen. Coo Hiroki Totoki zegt in een call niet optimistisch te zijn over deze prognose, omdat een 'trage Europese economie en onzekerheid van de Chinese economie' voor een lagere vraag bij consumenten kunnen zorgen, zo citeert Bloomberg.

Een andere topman van Sony erkent tijdens de call dat 'het momentum van software, het lucratieve gedeelte van de game-industrie, zwak blijft'. Het bedrijf meldt dat het aantal actieve gebruikers van PlayStation-consoles met 2,3 miljoen accounts steeg, maar het aantal PlayStation Network-gebruikers zou vergeleken met vorig kwartaal iets gedaald zijn naar 108 miljoen actieve gebruikers. Het aantal PlayStation Plus-abonnees steeg iets naar 47,4 miljoen abonnees.

Over het hele bedrijf behaalde Sony Group Corporation een operationeel inkomen van ruim 8 miljard euro, wat enkele tientallen miljoenen euro's meer is dan in boekjaar 2021. De totale omzet van het bedrijf steeg met 16 procent. Het verschil tussen de hogere omzet en de gestagneerde winst kan deels verklaard worden met de kosten van de overname van Bungie. Die kostenpost werd wel weer wat gecompenseerd met een stijging van de winst van de cameradivisie met ruim 26 procent en een net geen 20 procent hogere winst van de Music-afdeling.

Voor boekjaar 2023, dat in maart van 2024 eindigt, heeft Sony een vrij sobere prognose gesteld. Het bedrijf verwacht grofweg dezelfde omzet te behalen, maar denkt te moeten inleveren wat winsten betreft.