Apple maakt aantal App Store-gebruikers in EU bekend voor Digital Services Act

Apple heeft het aantal maandelijks actieve gebruikers van onder meer de App Store op iOS in de EU bekendgemaakt. Dit doet het bedrijf om te voldoen aan nieuwe Europese regels onder de Digital Service Act. Zo heeft de iOS App Store maandelijks 101 miljoen actieve gebruikers.

Onder de desbetreffende wet moeten 'zeer grote platforms' met ten minste 45 miljoen actieve gebruikers onder meer transparantie bieden aan gebruikers en onderzoekers; Apple voldoet naar eigen zeggen alleen met de App Store voor iOS aan dat criterium, maar deelt uit eigen initiatief toch ook het actieve aantal gebruikers van andere kleinere platforms. De wet zou namelijk eenzelfde doel hebben als Apple, namelijk het 'beschermen van klanten tegen illegale content'.

Het bedrijf nam het totale aantal actieve gebruikers van augustus 2022 tot en met januari 2023 en berekende op basis van dat totaal het gemiddelde aantal maandelijkse gebruikers per platform. De App Store voor het iOS-besturingssysteem is met 101 miljoen actieve maandelijkse gebruikers in de Europese Unie verreweg het grootste platform van Apple. De App Store voor iPadOS en macOS zijn al aanzienlijk kleiner, en Apple registreert minder dan een miljoen maandelijks actieve gebruikers van de watchOS App Store, Apple Books en Apple Podcasts.