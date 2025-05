Amazon stapt naar EU-Hof om verscherpt toezicht onder Digital Services Act

Amazon heeft bij het Europees Hof van Justitie bezwaar aangetekend om de classificatie dat het bedrijf een 'zeer groot onlineplatform' zou zijn. Deze DSA-classificatie betekent dat het bedrijf onder verscherpt EU-toezicht komt te staan. Amazon vindt deze classificatie onterecht.

"De Digital Services Act is ontworpen om de structurele risico's die horen bij zeer grote bedrijven die advertenties als primaire inkomstenbron hebben, en meningen en informatie verspreiden, te adresseren. Amazon past niet met deze beschrijving van een 'zeer groot onlineplatform' en zou daarom niet als zodanig geclassificeerd moeten worden", zegt het bedrijf volgens onder meer Financial Times tegen het Europees Hof van Justitie.

Amazon is een van negentien onlineplatforms die als zeer groot onlineplatform zijn aangemerkt. Het gaat dan specifiek om Amazon Marketplace. Onder meer de Apple App Store, Facebook, LinkedIn en de Google Play Store zijn volgens de Europese Commissie ook 'zeer grote onlineplatforms'. Dergelijke platforms moeten onder meer extra risicobeheer doen, externe audits laten uitvoeren, gegevens delen met autoriteiten en onderzoekers, transparant zijn over hun aanbevelingsalgoritme en de verspreiding van desinformatie tegengaan.

Met het bezwaar hoopt Amazon dat het Europees Hof van Justitie deze classificatie terugdraait. Het bedrijf stelt onder meer dat Marketplace geen desinformatie verspreidt, terwijl de DSA wel onder meer als doel zou hebben om desinformatie tegen te gaan. Amazon vindt daarnaast dat het oneerlijk doelwit is onder de DSA en stelt volgens Reuters dat concurrenten die in lidstaten groter zijn, niet als 'zeer groot onlineplatform' zijn geclassificeerd.

De nieuwe maatregelen gaan op 25 augustus in werking. De Europese Commissie zegt dat de DSA een breed doel heeft en dat platformen die producten of diensten verkopen er ook onder kunnen vallen. De Commissie is dan ook niet van plan om de classificatie terug te draaien. Amazon is het tweede bedrijf dat naar het Europees Hof van Justitie stapt vanwege deze classificatie; eind juni was kledingwebwinkel Zalando de eerste. Ook dit bedrijf stelt 'vooral' een handelsplatform te zijn en dat de DSA daarom niet van kracht zou moeten zijn.