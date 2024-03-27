EU-Hof: Amazon moet in EU gedetailleerde informatie delen over online reclame

De Europese Commissie mag Amazon als 'zeer groot onlineplatform' aanmerken en het daarbij behorende verscherpte toezicht instellen. Amazon had hier bezwaar tegen ingesteld, maar het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de belangen van de EC zwaarder wegen.

Onder de Digital Services Act zou Amazon als zeer groot onlineplatform onder meer gedetailleerde informatie moeten openbaren over online advertenties op het platform. Amazon wilde dit niet doen en stapte daarom vorig jaar naar het Europees Hof van Justitie om de maatregel geschorst te krijgen. Dat Hof stelt Amazon in het ongelijk.

Het Hof erkent dat de maatregel er waarschijnlijk voor zorgt dat Amazon 'serieuze schade' lijdt, die bovendien onherstelbaar zou zijn als later blijkt dat een rechtbank oordeelt dat de stap van de Commissie niet rechtmatig was. Het Hof weegt echter ook de belangen van de EU mee en tekent daarbij aan dat het niet zeker is dat die eerdergenoemde schade problemen zou opleveren voor Amazons bestaan of ontwikkeling op de lange termijn.

Bovendien stelt het Hof dat het schorsen van de maatregel ervoor zou zorgen dat de volledige doelen van de DSA-verordening pas later worden behaald, mogelijk meerdere jaren later. Ondertussen zou een online situatie blijven bestaan die fundamentele rechten schaadt, die bovendien mogelijk kan blijven groeien en de rechten verder inperkt. Dat terwijl de Commissie juist denkt dat die zeer grote onlineplatforms een belangrijke rol spelen in die online situatie. De belangen van de EU wegen dan ook zwaarder mee dan de belangen van Amazon, waardoor het verscherpte toezicht niet wordt opgeschort. Amazon zegt tegen Reuters teleurgesteld te zijn in het vonnis.