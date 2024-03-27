EU-Hof: Amazon moet in EU gedetailleerde informatie delen over online reclame

De Europese Commissie mag Amazon als 'zeer groot onlineplatform' aanmerken en het daarbij behorende verscherpte toezicht instellen. Amazon had hier bezwaar tegen ingesteld, maar het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de belangen van de EC zwaarder wegen.

Onder de Digital Services Act zou Amazon als zeer groot onlineplatform onder meer gedetailleerde informatie moeten openbaren over online advertenties op het platform. Amazon wilde dit niet doen en stapte daarom vorig jaar naar het Europees Hof van Justitie om de maatregel geschorst te krijgen. Dat Hof stelt Amazon in het ongelijk.

Het Hof erkent dat de maatregel er waarschijnlijk voor zorgt dat Amazon 'serieuze schade' lijdt, die bovendien onherstelbaar zou zijn als later blijkt dat een rechtbank oordeelt dat de stap van de Commissie niet rechtmatig was. Het Hof weegt echter ook de belangen van de EU mee en tekent daarbij aan dat het niet zeker is dat die eerdergenoemde schade problemen zou opleveren voor Amazons bestaan of ontwikkeling op de lange termijn.

Bovendien stelt het Hof dat het schorsen van de maatregel ervoor zou zorgen dat de volledige doelen van de DSA-verordening pas later worden behaald, mogelijk meerdere jaren later. Ondertussen zou een online situatie blijven bestaan die fundamentele rechten schaadt, die bovendien mogelijk kan blijven groeien en de rechten verder inperkt. Dat terwijl de Commissie juist denkt dat die zeer grote onlineplatforms een belangrijke rol spelen in die online situatie. De belangen van de EU wegen dan ook zwaarder mee dan de belangen van Amazon, waardoor het verscherpte toezicht niet wordt opgeschort. Amazon zegt tegen Reuters teleurgesteld te zijn in het vonnis.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 15:15 25

27-03-2024 • 15:15

25

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Reacties (25)

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GoBieN-Be @Dark Angel 5827 maart 2024 16:42
Zonder reclame is geen optie momenteel.
Te veel diensten worden aangeboden met het model om te verdienen via reclame.

Maar reclame zonder tracking moet gewoon een harde eis zijn!
En geen "gerechtvaardigde belangen" zever.
SuPaToLL @Dark Angel 5827 maart 2024 15:52
En dan, terug naar reclamefolders?
harrytasker @SuPaToLL27 maart 2024 17:04
Best een goed idee. Als je niet wilt plak je een sticker op je brievenbus. Nu wordt je online ongevraagd met reclame geconfronteerd. Daarnaast mag contant betalen ook best weer meer terugkomen. Dan zijn mensen veel meer bewust van wat ze uitgeven.
Hentailord @harrytasker27 maart 2024 20:47
Surfen op het internet zonder Adblock is bijna onmogelijk tegenwoordig
biteMark @SuPaToLL27 maart 2024 19:23
Ach ja, dat heeft decennia goed gewerkt, ik zie geen reden om aan te nemen dat dat niet goed genoeg zou zijn om winstgevend te blijven. De huidige advertentiesystemen werken malafide praktijken op ongekende schaal in de hand en het blijkt wel dat advertentienetwerken daar niet verantwoordelijk mee om kunnen gaan.
Frame164 @Dark Angel 5827 maart 2024 16:00
En alles 100% abonneeservices? Of wordt het dan weer als excuus gebruikt waarom content via dubieuze kanalen gedownload mag worden?
The Zep Man
@Frame16427 maart 2024 16:11
En alles 100% abonneeservices?
Niet alles op het internet draait nu op reclame of op abonnees. In de (onrealistische) situatie dat online reclame verboden zou zijn hoeft dus niet alles over op abonnees. Dus nee.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:26]

bzzzt @The Zep Man27 maart 2024 17:03
Bijna alle populaire diensten draaien op reclame of minstens gebruiker profiling om reclame te targeten (Google, Facebook, Tweakers ;) ) of zijn op abonnementsbasis (Netflix en andere streaming clubs, maar ook Apple waarbij je toegang koopt via hun hardware).
Een uitzondering is bijvoorbeeld Wikipedia, maar die hebben regelmatig inzamelingen wat ook weer een vorm van reclame is.
Ik zie ook geen voor de hand liggend alternatief, zeker voor populaire diensten waarbij hosting en onderhoud serieus geld kosten.
OruBLMsFrl @bzzzt27 maart 2024 21:58
Tweakers bied gelukkig de keuze tussen advertenties en abonnement. Maar je hebt vreselijk veel sites en soms maar één artikel waar je toevallig via een zoekmachine op komt. Dan wil je geen abonnement afsluiten, of zoiets moet vreselijk veel makkelijker en privacyvriendelijker gaan per gebruik tot je zelf kiest voor een flat fee abonnement.
bzuidgeest
@The Zep Man27 maart 2024 16:46
Nagenoeg alles wat niet overheid of hobbyist is e.d. draait op de inkomsten van abbo's of reclame. Sites zijn niet gratis.
bzuidgeest
@Dark Angel 5827 maart 2024 16:48
Ja de EU faalt zo hard dat ieder ander land het na probeert te doen.... De EU is niet perfect en vaak traag als elke andere overheid, maar falen, nee.

Reclame is gewoon een onderdeel van het leven. Tracking is geen onderdeel van het leven.
basvn @Dark Angel 5827 maart 2024 16:02
Of alles achter een paywall gooien omdat sites geen inkomsten meer hebben.. ja top
Triblade_8472 @Dark Angel 5827 maart 2024 18:23
Er is ook een voordeel aan reclames, de bekendheid van producten.

Je zou toch niet willen dat men eeuwig aan coca cola vastzit omdat generaties alleen dat merk kennen?

Er mag best reclame zijn om producten bekend te maken. Het probleem zit hem in de intensiteit. De hoeveelheid per beeld en de duur tijdens een uitzending.
gaskabouter @Dark Angel 5827 maart 2024 19:30
De EU is gewoon koploper in de wereld als het gaat om privacy en consumentenbescherming. Ik denk zomaar dat de vs dan op nummer twee staan en dat zegt echt al genoeg. Ga dan je licht maar eens op de Aziatische markten en dan kijk je er misschien anders naar
kodak
27 maart 2024 15:30
Het gebrek aan rekening tonen te houden met maatschappelijke belangen om groot te zijn en te groeien lijkt me nu juist waarom bedrijven als Amazon te maken hebben met steeds strengere eisen. Het lijk me sterk dat ze dit niet doorhebben. Hun verdienmodel zal er dus vooral op gericht zijn om zo snel en lang mogelijk opportunistisch te verdienen om de schade op anderen af te schuiven.
matthewk @kodak27 maart 2024 15:40
En het feit dat dit in Amerika mag is ook de reden waarom we het hier een stuk beter hebben op heel veel vlakken (iig voor middenklasse en lager).
bzuidgeest
@matthewk27 maart 2024 16:45
Zelfs Amerika (waar je verder gelijk over hebt) lijkt voorzichtig het voorbeeld van de EU te volgen. Kijk naar de recente zaak die de Amerikaanse overheid tegen Apple is begonnen. Dat is ook puur over het onnodig zieken van de concurrentie en daardoor mensen in je platform vastzetten. Apple is hier niet de grootste marktspeler, maar in de VS zijn ze heel groot.
Finraziel 27 maart 2024 16:40
Wat me hier nou niet duidelijk wordt, was het nou dat als je die VPN dienst van hun gebruikte, dan luisterden ze mee? Of gebruikten ze die VPN op een of andere manier om ook mensen die helemaal geen VPN zelf geïnstalleerd hadden af te luisteren?

Edit: op een of andere manier heb ik het voor elkaar gekregen deze reactie bij het verkeerde artikel te plaatsen :?

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 19:26]

Alxndr 27 maart 2024 20:37
Begrijp ik nou goed dat Amazon zichzelf niet als een "zeer groot online platform" ziet?

En daar moet dan serieus naar gekeken worden?

Ook al zouden ze de processkosten voor deze veroordeling ook nog moeten betalen, wat een verspilling van tijd en energie, alsof het juridische systeem geen belanrijker dingen te doen heeft.

Het grootste platform ter wereld (?) dat de rijkste man ter wereld heeft voortgebrach, zou niet 'zeer groot' zijn 8)7 schiet mij maar lek.
CivLord
@Alxndr28 maart 2024 08:47
Het gaat er vooral om of ze als groot online platform ook een grote portaalfunctie vervullen. En dan niet of iedereen dat aan zijn water aanvoelt, maar of dat juridisch vast te stellen is.
En elke discussie daarover geeft Amazon meer tijd het meest dominante online webshop-platform in de EU te worden.
Roel1966 27 maart 2024 23:25
Het Hof erkent dat de maatregel er waarschijnlijk voor zorgt dat Amazon 'serieuze schade' lijdt
Dit begrijp ik even niet wat voor schade Amazon dan lijdt als ze gedetailleerde informatie zouden delen, net alsof ze blijkbaar dan iets te verbergen hebben. Eerste gedachte bij mij is dan dat Amazon blijkbaar dan toch dingen doet op een minder legale manier.

Denk dat het juist goed is dat Amazon aangepakt word en hun monopoly positie eens flink aangepakt gaat worden. Zo op die manier krijgen misschien kleineren bedrijven ook eindelijk weer eens een kans zonder opgeslokt te worden door Amazon.

Ook als consument zijnde heb je tegenwoordig al bijna geen keuze meer als dan maar bij Amazon te gaan bestellen. Zal blij zijn als er eindelijk weer eens wat meer keuze buiten Amazon om is waardoor ook weer wat gezonde concurrentie ontstaat.
Tomatoman @Heloise27 maart 2024 17:34
Persoonlijk vind ik dit een slechte zaak, nu er willen en wetens, iets bij een bedrijf kapot gemaakt wordt terwijl de eigenlijke rechtszaak nog loopt.
Daarom heeft de het Europees Hof van Justitie dit ook meegewogen in zijn vonnis
CivLord
@Heloise28 maart 2024 08:42
Persoonlijk vind ik dit een slechte zaak, nu er willen en wetens, iets bij een bedrijf kapot gemaakt wordt terwijl de eigenlijke rechtszaak nog loopt.
Het alternatief is misbruik van hun positie door te laten gaan.

De rechter moest een beslissing maken tussen terwijl een rechtzaak loopt mogelijk onterechte schade bij consumenten en gebruikers van Amazon toelaten of mogelijk onterechte economische schade bij Amazon toelaten. Ik ben blij dat de rechter er voor heeft gekozen om voorzichtig te zijn ten gunste van de Europese consument.

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