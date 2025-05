EU geeft groen licht voor snellere aanleg gigabitnetwerken

De Europese Raad heeft groen licht gegeven voor de versnelde aanleg van gigabitnetwerken in de EU. De zogenoemde Gigabit Infrastructure Act wordt binnen 18 maanden van toepassing en moet tegen 2030 volledig uitgevoerd zijn.

De Gigabit Infrastructure Act moet het makkelijker en goedkoper maken voor bedrijven in de EU om snelle netwerken aan te leggen, zoals glasvezel en 5G. Dat gebeurt onder meer doordat de vergunningsprocedures voor de aanleg van dergelijke netwerken eenvoudiger moeten worden. Dat gebeurt door een 'verplicht bemiddelingsmechanisme' tussen overheidsinstanties en telecombedrijven in de EU. Ook moeten overheidsgebouwen meewerken aan het plaatsen van benodigde infrastructuur zoals zendmasten. Daarnaast versoepelt de wet regels rondom samenwerking op bijvoorbeeld zendmasten.

Het doel van het wetpakket is dat alle bevolkte gebieden in de EU tegen 2030 toegang hebben tot internetsnelheden van minstens 1Gbit/s. Dat kan via glasvezel of 5G. Nu de wet is aangenomen, duurt het 18 maanden voordat die van toepassing wordt.

De Europese Raad laat ook weten dat het huidige prijsplafond voor belminuten en sms-berichten wordt verlengd tot juni 2032. Normaal gesproken zou het plafond in mei aflopen. Volgens het plafond mogen belminuten in de EU niet duurder zijn dan 0,19 euro en sms-berichten maximaal 0,06 euro kosten.