EU bereikt voorlopig akkoord over voorstel voor snellere aanleg gigabitnetwerken

Het wetsvoorstel voor de versnelde aanleg van gigabitnetwerken is voorlopig goedgekeurd door de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Technische deskundigen gaan de tekst nu verder uitwerken. De wet wordt op zijn vroegst in 2025 van toepassing.

Er zijn enkele wijzigingen aan deze Gigabit Infrastructure Act aangebracht ten opzichte van het initiële wetsvoorstel. Zo zijn er uitzonderingen toegevoegd voor 'kritieke nationale infrastructuur', krijgen kleinere gemeenten een uitzondering voor een overgangsperiode en zijn er 'specifieke bepalingen' toegevoegd die 'de connectiviteit in plattelands- en afgelegen gebieden moeten bevorderen'.

De bedoeling van de wet is dat bedrijven in de Europese Unie sneller en tegen minder kosten gigabitnetwerken kunnen aanleggen. Het streven is dat elk huishouden in de EU tegen 2030 kan internetten met minimaal 1Gbit/s. Dat kan via glasvezel of 5G zijn. Met de wet moeten vergunningsregels gelijkgetrokken worden over de hele EU, waardoor aanvragen makkelijker zijn. Ook moeten overheidsgebouwen meewerken aan het plaatsen van benodigde infrastructuur zoals zendmasten. Daarnaast versoepelt het regels rondom samenwerking op bijvoorbeeld zendmasten. De EU wil hier jaarlijks zo'n 65 miljard euro in investeren.

Er wordt nu een tekst opgesteld in samenwerking met technische experts die nog formeel goedgekeurd moet worden door de Raad en het Parlement. Daarna moeten de lidstaten van de EU nog stemmen op het wetsvoorstel. Indien de wet wordt aangenomen, wordt deze 18 maanden later van toepassing.

De ETNO, een samenwerkingsverband van Europese providers, laat in een verklaring over het nieuwe wetsvoorstel weten dat 'het resultaat van de politieke onderhandelingen afwijkt van het aanvankelijke ambitieniveau van de Europese Commissie'. 'Cruciale maatregelen om de timing en kosten van de uitrol te verminderen' zijn afgezwakt, wordt er gesteld. Als voorbeeld wordt genoemd dat het aanvankelijk de bedoeling was dat bedrijven die gigabitnetwerken aanleggen waar mogelijk stilzwijgend toestemming moeten krijgen voor werkzaamheden. Deze regel is nu echter optioneel geworden, wat volgens de ETNO kan leiden tot fragmentatie van de markt.