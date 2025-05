Google begint pilot in Singapore om sideloaden van verdachte apps te blokkeren

Google begint een pilot in Singapore waarbij het sideloaden van bepaalde apps automatisch geblokkeerd wordt. Het gaat om apps die om 'verdachte toestemmingen' vragen, zoals de mogelijkheid om sms-berichten te lezen. Google wil hiermee oplichting voorkomen.

Google Play Protect scant automatisch alle apps die buiten de Google Play Store gedownload worden, en gaat ze als onderdeel van de pilot in Singapore blokkeren indien ze om enkele verdachte toestemmingen vragen. Het gaat daarbij, naast het lezen van sms-berichten, om de toestemming om schermcontent en meldingen in te kunnen zien. Als gebruikers in Singapore zo'n app proberen te installeren, krijgen ze voortaan een pop-up in beeld waarin Google uitlegt dat het de app heeft geblokkeerd.

Het is de bedoeling dat deze functie binnen enkele weken wordt uitgerold naar alle Android-gebruikers in het land. De beveiligingsmaatregel wordt automatisch aan Play Protect toegevoegd. Gebruikers kunnen deze functie alleen uitschakelen als ze Play Protect in zijn geheel deactiveren.

Singapore is het eerste land waarin deze beveiligingsmaatregel wordt uitgebracht. Google noemt niet of en wanneer andere landen deze beveiligingsfunctie ook krijgen. Volgens het techbedrijf is Singapore het eerste land waarin dit wordt getest, omdat veel inwoners Android-telefoons hebben en er ook veel online oplichters actief zijn. Google brengt de functie uit in samenwerking met de overheid van Singapore. Laatstgenoemde heeft de maatregel zelf al getest, stelt de techgigant.

Bij veel Android-telefoons is de mogelijkheid om apps te sideloaden standaard gedeactiveerd. Gebruikers moeten actief de optie inschakelen via de telefooninstellingen. Ook krijgen gebruikers al een waarschuwing in beeld als ze verdachte apps willen installeren. Toch waren die maatregelen niet genoeg, stelt Eugene Liderman, het hoofd van de Mobile Security Strategy-afdeling van Google, aan de Singaporese The Straits Times. "Fraudeurs proberen middels social engineering gebruikers er vaak van te overtuigen om deze waarschuwingen te deactiveren. Deze verbeterde beveiligingsfunctie biedt daarom essentiële beveiliging voor veel mobiele gebruikers."