Mozilla komt met Monitor Plus-dienst die gegevens van databrokersites verwijdert

Mozilla brengt een betaalde versie van zijn dienst Monitor uit in de VS. De gratis versie van de service waarschuwt gebruikers als hun gegevens onderdeel zijn van een datalek, maar met het betaalde Plus-abonnement worden er daarnaast automatisch verwijderingsverzoeken gestuurd.

Mozilla Monitor Plus kan zien of de persoonlijke gegevens van de gebruiker onderdeel zijn van een datalek en verkocht worden op sites van datahandelaren. Daarbij stuurt Mozilla automatisch een verwijderingsverzoek. Om een scan uit te voeren, moeten gebruikers hun volledige naam, adresgegevens, geboortedatum en e-mailadres invullen. Volgens Mozilla is dat de minimale informatie die nodig is om accurate zoekresultaten te krijgen.

Het bedrijf stelt dat het gebruikersgegevens op meer dan 190 verschillende sites van databrokers kan detecteren. Na de eerste scan kan Monitor Plus op maandelijkse basis automatisch nieuwe scans uitvoeren. De dienst kost negen dollar per maand en is in eerste instantie enkel beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Mozilla Monitor werd in 2018 uitgebracht onder de naam Firefox Monitor. De dienst laat het gebruikers weten als hun gegevens in de databank van datalekzoekmachine HaveIBeenPwned terecht zijn gekomen. De reguliere Monitor-tool is gratis en ook beschikbaar in het Nederlands.

Google kwam eerder al met een soortgelijke functie. Het Results about you-dashboard stelt gebruikers in staat om verwijderverzoeken in te dienen als hun contactgegevens online verschijnen. Deze dienst is nog niet uitgebracht in de Benelux.