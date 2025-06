Mozilla kondigt herstructurering en ontslagen aan en stopt met Hubs

Mozilla past een nieuwe bedrijfsstrategie toe en zal daarom minder investeren in de Mozilla.social, VPN, Relay en Online Footprint Scrubber. Als gevolg hiervan worden naar schatting zo'n 60 werknemers ontslagen. De Hubs-VR-chatroomservice zal uiteindelijk helemaal stoppen.

De organisatie achter Mozilla deelt dit mee in een interne memo die onder meer door TechCrunch is ingezien. Het bedrijf zegt in de memo dat het verschillende producten binnen de security- en privacycategorieën wil afschalen. Mozilla VPN, Relay en de Online Footprint Scrubber krijgen daarom minder investeringen, maar tot dusver laat de organisatie niet concreet weten wat dat voor deze producten betekent. Het nieuws komt een week nadat er een nieuwe directeur werd aangewezen.

Wel blijkt uit de memo dat het bedrijf zal stoppen met Hubs, de VR-toepassing waarbij gebruikers in een virtuele omgeving kunnen chatten. Er zou te weinig vraag naar dit product zijn, met uitzondering van 'gaming, onderwijs en enkele andere niches'. Er is nog geen definitieve datum van annulering gedeeld, maar Mozilla zegt binnenkort een exitplan te willen delen met gebruikers.

Volgens Mozilla zal de focus meer liggen op het bekendste product van het bedrijf, de browser Firefox. In het verlengde daarvan worden verschillende onderliggende teams samengevoegd, waaronder het AI- en machinelearningteam. Eerder schreef Bloomberg dat Mozilla meldde dat 60 werknemers, ongeveer 5 procent van het totale personeelsbestand, vanwege de herstructurering ontslagen zouden worden. De interne memo noemt geen exacte getallen.