Mozilla brengt Firefox 123 uit met tool om slecht werkende sites te rapporteren

Mozilla heeft Firefox 123 uitgebracht. De nieuwe stabiele versie heeft een tool om sites die in Firefox niet goed werken te rapporteren, zodat Mozilla dat kan oplossen.

Mozilla Firefox 123

De nieuwe functie moet het gat van compatibele sites met concurrerende browsers dichten. De nieuwe versie plaatst de functie onder het menu, waar een optie komt voor het rapporteren van sites die in Firefox niet werken, maar in andere browsers wel. Daarna komt er een optie om een reden te selecteren, waarna het rapport naar Mozilla gaat.

De nieuwe versie van de browser heeft bovendien een zoekfunctie in View, de functie om tabbladen van verschillende apparaten te bekijken met de knop linksboven in de browser. Het is de eerste stabiele versie die uitkomt van Firefox sinds 9 februari. Toen was het precies twintig jaar geleden dat Mozilla zijn browser, toen nog in bèta, de naam Firefox gaf.