Europol, NCA en FBI nemen website ransomwarebende Lockbit in beslag

De Britse National Crime Agency heeft de website van de ransomwarebende Lockbit in beslag genomen. Onder meer Europol, de FBI en de Nederlandse, Duitse, Canadese en Franse politie werkten mee aan 'operation cronos'.

De website van Lockbit toont momenteel een afbeelding van de bijna twintig politiediensten die aan het onderzoek meewerkten. De diensten schrijven: "We kunnen bevestigen dat de services van Lockbit verstoord zijn als gevolg van internationale handhaving. Dit is een lopende operatie." Dinsdagmiddag beloven de diensten meer informatie over de operatie prijs te geven.

Volgens BleepingComputer gebruikte de bende de betreffende website om gestolen gegevens van slachtoffers te openbaren. Lockbit zou nog andere websites in gebruik hebben die tot dusver nog beschikbaar zijn. De politiediensten drongen de website binnen door middel van een PHP-exploit, maar volgens de vermeende Lockbit-leider Lockbitsupp zijn back-ups onaangetast.

Op een affiliatepagina van de bende bevestigen de politiediensten dat ze uiteenlopende gegevens hebben verzameld, zo merkt vx-underground op. Hieronder vallen ook gegevens van derden, zoals klanten die de Lockbit-ransomware onder het software-as-a-servicemodel afnamen. Onder meer slachtoffers, buitgemaakt geld, persoonsgegevens en chats zijn in beslag genomen 'dankzij de gebrekkige infrastructuur van Lockbitsupp'. De diensten zeggen dat er binnenkort contact wordt opgenomen met klanten van Lockbit.

Lockbit is een ransomwarebende die naar verluidt in Rusland is ontstaan. De afgelopen jaren heeft de groepering naar schatting duizenden ransomwareaanvallen uitgevoerd over de hele wereld, waarbij uiteenlopende bedrijven, organisaties en instanties het doelwit waren. Ook in Nederland en België werden tientallen partijen slachtoffer van de software van de bende.