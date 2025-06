Hackersgroep eist aanval op Belgische bierbrouwerij Duvel op

De hackersgroep Stormous heeft de aanval op de Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat opgeëist, zo meldt VRT News. Het collectief zegt over twee weken de gestolen gegevens vrij te gaan geven. De brouwerij is inmiddels weer gestart met brouwen.

De voorraden van bieren zoals Duvel, De Koninck, La Chouffe, Maredsous en Liefmans zijn nog voldoende en er komen geen tekorten, zo zegt de brouwer tegen VRT. Het Belgische bedrijf staakte zijn activiteiten deze week na een cyberaanval. Inmiddels brouwt het bedrijf weer onder meer Duvel, maar de productie van De Koninck en La Chouffe ligt nog wel stil. Het is onbekend welke data de hackersgroep zou hebben buitgemaakt. Het bedrijf zegt niets over de aanval, naar eigen zeggen vanwege het lopende onderzoek van het parket in Antwerpen.