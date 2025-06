Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat staakt brouwen na hack

De Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat is gehackt en heeft daarom de brouwerij stilgelegd. De hack treft de productie van Duvel, De Koninck, La Chouffe, Maredsous en Liefmans. Het bedrijf zegt dat het om een ransomwareaanval gaat.

De hack werd woensdagnacht rond 1.30 uur opgemerkt, meldt het bedrijf aan De Tijd. Om veiligheidsredenen is daarna de productie van de brouwerij stilgelegd. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing en denkt op woensdag of later in de week de productie weer te kunnen starten met een back-upsysteem. Duvel Moortgat zegt nog voldoende voorraad te hebben en zegt dat dit voorlopig niet tot leveringsproblemen hoeft te leiden.