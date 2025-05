Politiediensten ontmantelen groep achter Ragnar Locker-ransomware

Verschillende politiediensten hebben samen met Europol en Eurojust de groep achter de Ragnar Locker-ransomware opgespoord en ontmanteld. Er zijn meerdere arrestaties verricht en in Nederland zijn vijf servers van de groep in beslag genomen.

De internationale politieactie heeft tussen 16 en 20 oktober plaatsgevonden, meldt Europol. Het werd geleid door de Franse Gendarmerie, die samenwerkte met politiediensten uit Tsjechië, Duitsland, Italië, Japan, Letland, Nederland, Spanje, Zweden, Oekraïne en de VS.

Ragnar Locker is sinds december 2019 actief. De groep zat onder meer achter de hack van gameontwikkelaar en uitgever Capcom in 2020 en heeft vorig jaar gegevens gestolen bij de politie van de Belgische gemeente Zwijndrecht. De ransomware van dezelfde naam werd gebruikt om Windows-apparaten te infecteren en gebruikte het Remote Desktop Protocol om toegang te krijgen tot het systeem. In 2021 werden twee andere kopstukken van de groep opgepakt in Oekraïne en vorig jaar werd een verdachte gearresteerd in Canada. Hierdoor kregen de politiediensten de andere verdachten in het vizier.

De hoofdverdachte in deze zaak is afgelopen maandag opgepakt in Parijs en zijn huis in Tsjechië is doorzocht. Verder zijn er vijf andere verdachten gehoord in Spanje en Letland. Inmiddels is de hoofdverdachte voorgeleid bij de rechtercommissaris in Parijs.