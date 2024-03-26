Belgische onderzoekers gebruiken AI om biertjes lekkerder te maken

Belgische wetenschappers hebben naar eigen zeggen AI gebruikt om de smaak van bier te verbeteren. De onderzoekers maakten een blond biertje met alcohol en een alcoholvrij pilsje, die door een proefpanel beide als lekkerder werden beoordeeld dan de originele versies.

De wetenschappers delen hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Voor het experiment verzamelden de wetenschappers de chemische samenstelling van meer dan 250 Belgische biertjes, verdeeld over 22 verschillende stijlen, zoals pils, fruitbier, blond bier en meer. Deze werden bijvoorbeeld onderzocht op hun alcoholpercentages, pH-waarden, suikerconcentratie en de aanwezigheid van meer dan 200 verschillende stoffen die invloed hebben op smaak. Daaronder vallen bijvoorbeeld terpenoïden uit hop en esters uit gist, die beide zorgen voor 'fruitige' smaaknoten in bier.

De vijftig verschillende biertjes werden vervolgens getest door een proefpanel, bestaande uit zestien deelnemers. Zij beoordeelden het bier op vijftig verschillende kenmerken. De wetenschappers gebruikten ook 180.000 beoordelingen van bierreviewwebsite RateBeer. Dit leverde voor alle biertjes scores op op het gebied van uiterlijk, aroma, smaak, mondgevoel en algemene kwaliteit, naast een gemiddelde totaalscore.

Die gegevens werden gevoerd aan een machinelearningalgoritme. Dat algoritme kon voorspellen hoe bier zou smaken en hoe die smaak beoordeeld zou worden, gebaseerd op de inhoud. Ze gebruikten dat algoritme vervolgens om twee bestaande biertjes te verbeteren: een alcoholisch blond biertje en een alcoholvrije variant. Het algoritme raadde verbeteringen aan die beide biertjes beter zouden moeten maken. De onderzoekers testten die door smaakcomponenten toe te voegen. Beide biersoorten werden vervolgens inderdaad beter beoordeeld dan de standaardversies. De twee gebruikte biertjes zijn allebei commercieel verkrijgbaar, maar de onderzoekers delen niet om welke dat gaat.

Kevin Verstrepen van KU Leuven, die het onderzoek leidde, benadrukt tegenover de NOS dat AI niet binnenkort al meteen gebruikt kan worden om een recept voor een perfect biertje te bedenken, mede omdat smaak subjectief is. Het model kan alleen voorspellen welke aroma's goed worden beoordeeld door het testpanel. Het model zou in de toekomst mogelijk gebruikt kunnen worden om alcoholvrij bier lekkerder te maken, meldt Verstrepen.

Bier. Bron: Nicolas Micolani / Getty Images
Bron: Nicolas Micolani / Getty Images

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 19:43
61 • submitter: Stormbeer

26-03-2024 • 19:43

61

Submitter: Stormbeer

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Reacties (61)

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tw_gotcha 26 maart 2024 19:50
dit is machine learning, een slimme vorm van statistiek. Dit is helemaal geen AI zoals dat nu overal in het nieuws komt met de Large Language models. Daar zit ongetwijfeld een hoop machine leanring is, maar er wordt al jaren ML gebruikt in de wetenschap om structuren en correlaties te vinden in grote datasets. ML bedenkt niets. In die zin is het ook geen AI. Dit klinkt eerlijk gezegd als een publiciteitsstunt.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 23 juli 2024 04:22]

Coolstart
@tw_gotcha27 maart 2024 05:30
Dit is helemaal geen AI zoals dat nu overal in het nieuws komt met de Large Language models.
Klopt. Maar even voor de duidelijkheid: Machine Learning (ML) is een subset van AI en AI een subset van algoritmes. Dus technisch is het correct.

AI die kan hier voorspellen hoe een proefpanel bier zal beoordelen op basis van aroma's of recepten, maakt gebruik van voorspellende modellering, een onderdeel van ML. Dit staat bekend als "voorspellende analyse", waarbij in dit geval historische gegevens (zoals smaken en proefpanel beoordelingen) worden gebruikt om toekomstige resultaten te voorspellen.

Een vaak gebruikte methode hierbij is "regressieanalyse", die de verbanden tussen bieringrediënten (of aroma's) en de smaakbeoordelingen door het proefpanel zoekt om toekomstige reacties te voorspellen.

Een LLM is ook AI maar is in de core ook gewoon ML maar dan geavanceerder:

1. Algoritme
2. AI
3. Machine learning
4. Deep learning
5. Generative (LLM,…)

In dit geval hebben ze de ML gebruikt, geen deep learning of generatieve soort van AI omdat een computer niet kan proeven en dus zichzelf niet kan bijsturen. Er is veel menselijke input nodig om een resultaat te verkrijgen.

Ik vermoed dat ze enkel maar 1 smaak of smaak combo kunnen testen en dat het ML zelf geen smaak combo kan genereren. Het enige wat ze kunnen is labo-brouwers aanwijzingen geven dat een bepaalde smaak combo’s of chemische componenten het gemiddeld beter doen anderen.

Bij generatieve AI krijg je een resultaat van een getraind model zonder menselijke input. Het model kan bijv zelfstandig lezen, zichzelf bijsturen en zelfstandig een complex antwoord formuleren (stukje code, muziek, afbeelding) door diepere verbanden te leggen met miljarden datapunten.

Generatieve AI zou dus wel een recept kunnen genereren.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 04:22]

tw_gotcha @Coolstart27 maart 2024 08:25
dank. als je idd wat verder zoekt is de hierarchie idd AI => machine learning => deep learning. Ik moet dat de uitleg hiervan niet altijd even duidelijk is. Er wordt met man en macht gepoogd het woordje deep uit te leggen maar dit ontaart al gauw in superlatieven ipv echte uitleg. Deep learning is met neurale netwerken 'zoals ons brein werkt'. Dat zegt natuurlijk niet veel behalve dat het een gevoel poogt op te roepen, ipv begrip. Bij mij tenminste. Ik krijg vaak artikelen te reviewen in mijn vakgebied (geowetenschappen) die ANN gebruiken waar de onderzoekers geen idee hebben waar ze mee bezig zijn! Het maakt voor hen niets uit of ze koeien analiseren of aardverschuivingen en het bewijs dat iets werkt is altijd zoiets als een verklaarde variantie, terwijl de claim is dat er nu meer begrip is. We weten vaak helemaal niets nieuws, alleen welke variabelen bijdragen aan een proces. Maar dat wisten we al een jaren. Ik word daar erg scynisch van, 'ANN is tbe death of thinking and understanding' . Waar ik heel veel moois zie is in de combinatie van proces modellen en ML/ANN niet in plaats van. Dat moest ik even kwijt ;)
JustFogMaxi @Coolstart27 maart 2024 08:11
Waarom is Generative een apart ding? Generative kan zo simpel zijn als een RNN. Ook zonder een LLM kun je text genereren. Generative kan ook nog plaatjes zijn.

[Reactie gewijzigd door JustFogMaxi op 23 juli 2024 04:22]

thutex @tw_gotcha26 maart 2024 20:42
de LLM's zijn ook geen AI, maar dat bekt zo lekker.
er is niets "intelligence" aan wat tekst bij elkaar plakken gebaseerd op bepaalde criteria,
die ook nog eens eerst gefilterd worden "om niets sociaal ongewenst" te kunnen zeggen.
tw_gotcha @thutex26 maart 2024 21:44
zo praten wij toch ook, wij houden voortdurend rekening met wat we zeggen, wat sociaal ongewenst is. gelukkig maar, niks mis mee.
thutex @tw_gotcha27 maart 2024 11:14
dat ligt eraan in welke mate...
er is genoeg bewijs dat de LLM's getraind (en geketend) worden aan bepaalde overdreven regels dewelke eigenlijk in en op zichzelf racistisch/seksistisch/... zijn.

bv, chatgpt3.5:
- vraag om een grap over vrouwen: "making jokes that target specific groups based on gender, race, or other characteristics is not appropriate."
- vraag om een grap over mannen: "Sure, here's a light-hearted one:"

als jij een van die mensen bent die denkt dat er met bovenstaande niets mis is, ben je een deel van het probleem imho.
(ofwel moet chatgpt in beide gevallen geblokkeerd worden grappen te maken - wat belachelijk is, ofwel moet het in beide gevallen toegelaten worden - wat logisch is.)

ik snap dat een LLM bepaalde regels moet volgen, maar aub: jij bent degene die ermee chat en een prompt ingeeft, ga jij dan ook echt degene zijn die zich erdoor aangevallen voelt? het is een LLM, geen mens - en het ding heeft niet "de bewuste bedoeling" om iemand aan te vallen...)

andere voorbeelden zijn zoals gemini, waar ze bij het "inclusief" gedeelte zo forceerden dat ze historisch niet meer accuraat waren (en een zwarte nazi, dan was het internet ineens te klein, want zo inclusief mag niet blijkbaar....)

de LLM's worden gekortwiekt met een duidelijke eenzijdig voorgetrokken propaganda (in de trend van "witte mannen mag je uitlachen en uitsluiten, zwarte vrouwen niet") ipv gelijkwaardig.

(zelfde concept werkt ook voor grappen over hetero's: geen probleem - over transgenders of homo's mag niet, en zoverder en zovoort)

dat wij, als zijnde mensen, "voortdurend rekening houden met wat we zeggen" is waar, maar wel met iets meer nuance: ik denk niet dat er een probleem is om grappen te maken over vrouwen, over huidskleur en stereotypes, over seksualiteit, .... - zolang het niet de bedoeling is te kwetsen.

voorts is het ook zo dat wij nadenken, maar dat we wel ook voor onszelf kunnen uitmaken wat wel en niet kan (stel je voor dat ze straks in een wettekst gieten dat je niet meer mag grappen over vrouwen, maar wel over mannen?)
en... niet onbelangrijk, vaak zijn onze uitspraken gefilterd "omdat anderen het verkeerd opvatten en we dat drama willen voorkomen" en niet "omdat het ongepast is"

[Reactie gewijzigd door thutex op 23 juli 2024 04:22]

tc982 @thutex27 maart 2024 12:36
Een LLM is een statistisch model dat data weergeeft zoals het statistisch meest sterk houd. By default houd deze geen rekening met gevoeligheden en dat is juist wat we niet willen.

Het is niet omdat iets statistisch waar is, dat het onderwerp daar zelf vat op heeft. Denk aan arme mensen hebben statistisch meer kans op overgewicht, vaak omdat ze moeilijk toegang hebben tot niet geraffineerd voedsel. Een LLm zou de conclusie kunnen trekken dat arme mensen, dikke mensen zijn.

En om dat tegen te gaan zet je ethische boundaries en bouw je daar safeguards voor in. Enkel is de definitie van ongewenst voor iedereen anders, afhankelijk van je overtuiging of cultuur. In Amerika uit zich dat naar PC gedrag dat nu woke genoemd word.


Maar een AI zonder boundaries, is een ramp voor iedereen.
thutex @tc98227 maart 2024 22:57
sure, het LLM moet bepaalde grenzen hebben, daar ben ik het gerust mee eens.
en dat die altijd een bepaalde bias hebben, is ook iets dat je niet kan voorkomen.

het is echter een andere zaak als je een LLM gaat maken die letterlijk racistisch en seksistisch kan én mag zijn, maar enkel tegen bepaalde doelgroepen (in het geval van chatgpt mag het dus tegen mannen, en tegen blanken, maar niet tegen vrouwen en andere rassen)

er is trouwens een verschil tussen "gelijke" behandeling (iedereen is gelijk en evenveel waard), "politiek correcte" behandeling (de groep die het meeste media opbrengt is het meest waard), en "historisch correcte" behandeling (de groep die in het verleden -zogenaamd- het meest afgezien heeft, is het meeste waard)

ik denk evenwel niet dat de mensheid ooit in staat zal zijn om effectief aan een "gelijke" behandeling te komen (het zal altijd teveel naar de ene of andere zijde zijn), maar dat is niet dadelijk een reden om LLM's (en daardoor mogelijk toekomstige systemen) van de basis uit te programmeren op een manier dat racisme en seksisme wel degelijk promoot (maar dan naar groepen waarvan verondersteld is dat zij het in het verleden niet meegemaakt hebben)
... als je dat namelijk doet, en goedpraat, zal dat over een paar decennia "common practice" zijn en zullen we wel degelijk terug meer racisme en seksisme in de maatschappij zien, ipv minder (althans, dat is mijn mening)
tw_gotcha @thutex27 maart 2024 13:11
ik ben helemaal geen deel van het probleem, ik denk anders dan jij. Jij ziet een probleem waar er geen is. Ieder tijdperk en idere groep heeft te maken met houdbaarheid van gedrag en mores. En dat wordt ook altijd door media beinvloedt, of het nou een krant is, tv, een discussie, een AI. Je maakt de fout dat je denkt dat chatgpt een unbiased bron van kennis is. Dat is het helemaal niet. Het is iets dat je met dezelfde voorzichtigheid en houding moet benaderen als welke bron van info dan ook. Why the F zou ik grappen over vrouwen of andere groepen willen maken? De bedoeling om niet te kwetsen wordt altijd als argument genoemd, maar de afweging ligt ALTIJD bij het doelwit. Dat ligt nu even gevoelig omdat die doelgroepen er strontziek van zijn en er klaar mee zijn. Dat is hun goed recht. En omdat er smoelenlijsten rondgaan bij corpsballen is dit ook zo der meer terecht. Ik ben zelf 2.01m en je wil niet weten hoe vaak mensen zichzelf enorm grappig vinden om daar iets van te zeggen. Ik negeer dat straal maar dat komt ook omdat ik er niet langs beoordeeld word.
Het is helemaal vervelend dat je bepaalde grappen in een bepaalde tijd niet kunt maken, het legt foute dingen bloot in de maatschappij. 'Zo bedoelde ik het niet is dom" |:(
eurob @tw_gotcha27 maart 2024 16:18
google smoelenlijst..
It looks like there aren't many great matches for your search
heerlijk nederlands
thutex @tw_gotcha27 maart 2024 22:52
een LLM is biased (door programmatie) en geen "bron van informatie" (hoogtens een hulpmiddel om sneller informatie te vinden, die je vervolgens eigenlijk nog dient te factchecken)

ik ben het met je eens dat er bepaalde sociale normen e.d. zijn, en dat een samenleving variabel is van natuur.
waar ik het niet mee eens ben is dat er "doelgroepen" zijn en dat bepaalde groepen een afweging zouden mogen maken wat een LLM al dan niet zou (mogen) kunnen.

ik wil gerust akkoord zijn met je dat je misschien geen grappen wil maken over vrouwen of andere groepen - dat is prima, maar dat is een keuze.
chatgpt, bijvoorbeeld, laat de gebruiker die keuze niet: je mag enkel grappen maken over mannen en het blanke ras, want dat is volgens de huidige programmatie "ethisch verantwoord", terwijl als je datzelfde zou vragen voor vrouwen of ander ras, het dan "ethisch onverantwoord is om racistische of seksistische grappen te maken".... dat is letterlijk racisme en seksisme inprogrammeren, niet eruithalen...

chatgpt mag bijvoorbeeld ook geen "donkere grapjes" maken omdat "dat een gevoelig onderwerp is en mensen zou kunnen kwetsen"... prima, die keuze moet er voor de mensen zijn, maar ik snap nog wel dat je een LLM die keuze niet geeft en het blokkeert - maar dat is dan niet racistisch of seksistisch (het is nog steeds een bias, maar het is natuurlijk onmogelijk iets te programmeren zonder bias)

mijn probleem komt helemaal niet voort uit 'er moeten regels zijn" of "bepaalde doelgroepen zijn het beu dat er grappen gemaakt worden over hun" (dat is overigens een heel andere discussie)....
mijn probleem komt voor uit dat chatgpt en andere modellen letterlijk racistisch en seksistisch geprogrammeerd worden, met specifieke groepen in het vizier - ipv elke groep gelijkwaardig te behandelen.

naar de LLM's toe zou ik dan zeggen, als je niemand wilt "offenden", dat je het dan helemaal blokkeert grappen te maken - dat is het veiligst én eerlijkst, als je dan toch niet wil dat er "foute" grappen gemaakt worden door het ding.
Brinkiewestland @tw_gotcha26 maart 2024 19:53
En ook niet voor het eerst met bier:

https://www.rtlnieuws.nl/...ecensies-uiltje-brouwerij
Stevie-P @Brinkiewestland27 maart 2024 10:39
En het artikel op tweakers:
.geek: Haarlemse brouwerij en datalab ontwikkelen datagedreven biertje
Yalopa @tw_gotcha26 maart 2024 20:47
ML valt voor de marketing ook gewoon onder AI. Akkoord dat het “slechts “ statistiek op steroids is, maar niemand heeft ooit gezegd dat LLMs het alleen recht hebben op de term AI.
tw_gotcha @Yalopa26 maart 2024 21:45
alles wordt omgedoopt van de term smart naar AI. Ik kan niet wachten tot mijn tandenborstel AI is.
Eyeliquid @tw_gotcha26 maart 2024 22:44
Die zijn er al hoor!
Zoek maar op de bekendste electrische tandenborstel + genius x.

Aangedreven door ai. Is de slogan ervan
Yalopa @tw_gotcha26 maart 2024 23:13
Jaren terug was alles virtualzatie, incl HP chasissen, toen werd alles big data incl F5 wafs, toen was alles cloud, ja, ook vmware (en hp uiteraard) en nu is alles ai.

We zitten op de top van de hypecycle, maar goed alles wat ik vermeld heb heeft in zijn tijd en waarde gehad.
mjtdevries
@Yalopa27 maart 2024 11:53
Niet alleen valt het voor de marketing onder AI.

Het valt ook voor de wet onder de AI. De wettelijkse definitie van AI in de nieuwe Europese AI Act is extreem breed.
iPieter be @tw_gotcha26 maart 2024 21:06
Large language models zijn ook gewoon “maar” machine learning hoor, die leren namelijk wat de kans op een woord is gegeven de vorige woorden.
Jefrey Lijffijt @tw_gotcha26 maart 2024 21:15
Taalmodellen zijn ook op machine learning gebaseerd. Het is gangbare terminologie (ondertussen ook in de wetenschap) om alle machine learning AI te noemen. Dit is inderdaad een 'voorspellend' model en geen generatieve AI. Veruit het grootste deel van alle AI die productief ingezet wordt is voorspellend, maar ja generatief is nieuw en daarmee nieuwswaardiger (en misschien ook makkelijker te vatten voor journalisten ;) ).

Een interessante nuance die we kunnen maken is dat de definitie van machine learning is dat het systeem beter wordt als het informatie gevoed krijgt. Dat is bijna overal alleen het geval in de trainingsfase. Het zijn dus ML-gebaseerde modellen die vervolgens ingezet worden. Feitelijk is het systeem dus wel gebouwd met machine learning maar zelf geen machine learning, en dus ook geen AI als het live is. Die nuance wordt nogal eens vergeten, systemen leren niet online (=leren terwijl ze draaien) en systemen die zichzelf beter maken zijn voorlopig nog fictie.

[Reactie gewijzigd door Jefrey Lijffijt op 23 juli 2024 04:22]

jongetje @tw_gotcha27 maart 2024 07:25
Inderdaad niets zelflerends aan, maar AI is nu blijkbaar eenmaal hot.

Gewoon kwestie van onderzoeken welke chemische samenstelling de hoogste score krijgt. De chemische samenstelling uit een ander biertje halen en dit tegen de hoogst scorende samenstelling houden. Een delta berekenen en elk biertje smaakt straks hetzelfde.
Dorstlesser @tw_gotcha27 maart 2024 08:46
Het is uiteindelijk een kwestie van semantiek. Ook bij mensen is intelligentie niet goed gedefinieerd. Er zijn definities van intelligentie die het intrinsiek aan levende organismen verbinden, en ook rudimentaire intelligentie toekennen aan bacteriën e.d. (Evan Thompson geeft hier mooie argumenten voor, bv).

Voor elke vorm van ‘AI’ zijn argumenten te geven waarom het wel of geen AI is. Het is wrs beter dat we de implicaties van de verschillen proberen te vergelijken dan op basis van die verschillen categorieën te maken.
Petje72 26 maart 2024 21:07
Bier lekkerder maken op basis van ratings van bierdrinkers? Smaak is subjectief en ratings op die websites of apps zijn zeer trend gevoelig. Dit onderzoek gaat dus eigenlijk nergens om, je kan er niets mee. Want wat als 80% van de ratings komende zomer zegt over het beirtje: het zou wat zoeter mogen zijn. Gaat de brouwer dan zijn recept aanpassen? dat is de omgekeerde wereld. Je brouwt een biertje volgens jouw eigen recept omdat je wil dat het bier bepaalde smaak karakteristieken heeft en beleving.

Neem een voorbeeld aan Orval, vast recept maar bijna elke batch of jaar smaakt hij net wat anders. tevens ontwikkelt de smaak door in de fles, een jonge Orval smaakt anders van eentje van 2+ jaar oud. Maar het blijft kenmerkend: een Orval.
Jefrey Lijffijt @Petje7226 maart 2024 21:26
Die nuance komt hier niet echt naar voren, maar een aanpassing in het recept zal waarschijnlijk niet door iedereen positief worden ervaren. Het is dus belangrijk wat de mensen vinden die het bier nu ook al drinken, alsmede potentiële kopers en of die daarmee over de streep getrokken worden. Dat is geen onderdeel van de studie, maar in het artikel gaan ze uiteraard wel een stuk dieper op de verzamelde data in dan in het persbericht.
bjp @Petje7226 maart 2024 22:49
volgens mij gaan ze dit niet gebruiken om *bestaand* bier aan te passen, maar eerder om *nieuwe* bieren op de markt te zetten.

volgens mij is het bijna *not done* om een bierrecept zomaar aan te passen.
mwolthers 26 maart 2024 21:54
Ik zou het jammer vinden als dit op grote schaal gaat gebeuren. Een groot deel van de beleving van bier zit hem voor mij in waardering voor wat de brouwer aan creativiteit en vakmanschap in het bier heeft gestopt, en in hoe elke brouwerij zo zijn eigen stijl heeft. Dat valt dan weg. Op een enkel experiment zo hier en daar (heb er nu een paar zien langskomen) heb ik op zich niets tegen, maar het roept bij mij nu ook niet direct de neiging op om dat te willen proeven.
downtime @mwolthers26 maart 2024 22:57
Dat dus. Dit kan alleen maar grootste-gemene-deler bieren opleveren. Geef mij maar een bier met een eigen karakter.
Accretion 26 maart 2024 19:50
De twee gebruikte biertjes zijn allebei commercieel verkrijgbaar, maar de onderzoekers delen niet om welke dat gaat.
Maakt het dat niet lastig om het onderzoek te 'controleren'/'valideren', of is het 't idee om andere onderzoekers hetzelfde onderzoek te laten doen met 'andere biertjes' om te kijken of dan de conclusie nog hetzelfde is?
Het model zou in de toekomst mogelijk gebruikt kunnen worden om alcoholvrij bier lekkerder te maken, meldt Verstrepen.
Hier ben ik benieuwd naar, vooralsnog smaakt alcoholvrijbier meer naar honing o.i.d en mist het bittere.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 23 juli 2024 04:22]

LA-384 26 maart 2024 21:06
Dit is het meest Belgische technieuws wat ik ooit heb gelezen _/-\o_
fenrirs 26 maart 2024 21:22
Doet mij denken aan een wijn proeverij. De volkomen uitgebalanceerde ’Chateau neuf du pape’ was…lekker. Dat was het dan ook wel. Spannend… allerminst

Een onbekende bergwijn ergens uit Karinthië was echter een stuk spannender kwa smaak.

Jammer dat zgn ‘AI’ de smaak verschillen zo gaat uitvlakken. Juist de persoonlijke inbreng bij kleine brouwerijen is wat bier nou zo interessant maakt

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 23 juli 2024 04:22]

jongetje @fenrirs27 maart 2024 07:22
Grote bedrijven (en met name afnemers) willen constante kwaliteit, altijd hetzelfde en voorspelbaar.
Netzoals dat kromme komkommers niet verkocht worden, paprika's met een andere vorm dan normaal als "buitenbeentje" worden verkocht. Puur om maar aan de (zelf gecreëerde) verwachting te voldoen.
fenrirs @jongetje27 maart 2024 07:29
Tja, de eenheidsworst die de consument wil, het is verschrikkelijk
mjtdevries
@fenrirs27 maart 2024 12:08
Bij kleine brouwerijen speelt natuurlijk ook mee dat ze bewust een andere smaak willen hebben dan de grote namen.
Wat is anders je meerwaarde als jouw bier hetzelfde smaakt als een groot merk dat in alle supermarkten te vinden is. Dan verkoop je niks.

Bij de Belgische bieren is mijn ervaring dat er al zoveel goed bier van grote bekende namen is, dat een proeverij met allemaal kleine nieuwe namen dan nogal tegenvalt. Want een andere smaak (dan de honderden bekende) is meestal niet beter.
fenrirs @mjtdevries27 maart 2024 19:02
Gelukkig werkt zoonlief bij een kleine brouwerij waar het stiekem toch elke keer weer subtiel anders smaakt
tripomatic 26 maart 2024 22:21
Dit is handig denk ik om bieren waarvan er 100den in dozijn van bestaan te verbeteren, m.a.w vooral voor grotere brouwerijen dat op veilig spelen.
Niet voor brouwers die durven te experimenteren met smaken en willen innoveren.
mjtdevries
@tripomatic27 maart 2024 12:13
Het is een grappig onderzoek van die wetenschappers.
Maar de brouwers weten dit al lang. Die weten welke smaken ze in een bier hebben, die weten hoe ze dat kunnen aanpassen en die weten ook wat de consument lekker vind.

Als daar een professionele brouwer bij had gezeten dan had die dezelfde aanpassingen gemaakt.
Roel1966 26 maart 2024 23:00
Tja, ook ik denk dat de smaak van bier heel subjectief is en van zovele factoren afhankelijk is en tja moet dit dan wetenschappelijk bekeken worden vraag ik mij dan af. Het is en blijft een natuurproduct waarbij de smaak gewoon kan schommelen en afhankelijk blijft van natuurlijke processen. Ene biertje van hetzelfde merk kan soms wel eens net iets anders smaken dan het andere.
Tortelli 26 maart 2024 19:47
Overbodig, met Karmeliet hebben ze perfectie (voor een tripple) al benaderd!
Accretion @Tortelli26 maart 2024 19:54
Het idee van dit onderzoek is juist om te komen met varianten, welke gebaseerd op reviews van alle bieren, uit te komen op een verbeterde versie.
mjtdevries
@Accretion27 maart 2024 11:50
Alsof er nog meer varianten nodig zijn?
Een beetje bierwinkel heeft al 500 varianten.

Het nuttige deel van het onderzoek lijkt mij alleen dat je kunt gaan onderzoeken of je de smaak kan verbeteren van alcoholvrij bier. Wellicht kunnen ze vaststellen hoe je de smaak van alcohol kunt herstellen zonder daadwerkelijk alcohol toe te voegen.
Vexxon @Tortelli26 maart 2024 19:51
Zeker een lekker bier de tripel Karmeliet!
Probeer ook eens een Fourchette of een Paix Dieu, beide gewoon verkrijgbaar in de AH. Die zitten wat mij betreft op hetzelfde niveau

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 23 juli 2024 04:22]

Tortelli @Vexxon26 maart 2024 20:09
Ken ze beide, erg goed idd. Zelf ook wel een fan van de Wilderen Kanunnik tripel!
Vexxon @Tortelli26 maart 2024 20:10
Kanunnik! Ook erg lekker.
Snow_King @Tortelli26 maart 2024 19:53
Hear! Hier moet je gewoon niet meer aan zitten. Wel op de juiste temperatuur serveren. Zo rond de 10C. Niet ijskoud uit de koelkast.
Lothlórien @Snow_King26 maart 2024 20:18
Dat is een minimumtemperatuur denk ik?

12C vindt ik beter, voor het gemak gewoon keldertemperatuur dus. (of kruipruimte temperatuur :P) en anders liever te warm dan te koud, want dit zijn nu éénmaal geen bieren waarvoor je smaakpupillen verdoofd hoeven te worden.
tripomatic @Snow_King26 maart 2024 22:33
Pils bier is lekker recht uit de koelkast, een blondje rond 8-10° en bruin bier mag gerust 15°C of wat hoger
Hoe complexer de smaak des te hoger de temperatuur, anders verlies je veel aan smaak.
Powerblast @Tortelli26 maart 2024 20:40
Krijg er alleen zelf verschrikkelijke hoofdpijn van :(, maar dat komt denk ik eerder door de leeftijd :p.
Flaat 26 maart 2024 19:50
Dat is een heel Belgische toepassing voor AI, en verreweg de beste die ik tot noch toe heb gehoord 😂

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