Belgische onderzoekers gebruiken AI om biertjes lekkerder te maken

Belgische wetenschappers hebben naar eigen zeggen AI gebruikt om de smaak van bier te verbeteren. De onderzoekers maakten een blond biertje met alcohol en een alcoholvrij pilsje, die door een proefpanel beide als lekkerder werden beoordeeld dan de originele versies.

De wetenschappers delen hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Voor het experiment verzamelden de wetenschappers de chemische samenstelling van meer dan 250 Belgische biertjes, verdeeld over 22 verschillende stijlen, zoals pils, fruitbier, blond bier en meer. Deze werden bijvoorbeeld onderzocht op hun alcoholpercentages, pH-waarden, suikerconcentratie en de aanwezigheid van meer dan 200 verschillende stoffen die invloed hebben op smaak. Daaronder vallen bijvoorbeeld terpenoïden uit hop en esters uit gist, die beide zorgen voor 'fruitige' smaaknoten in bier.

De vijftig verschillende biertjes werden vervolgens getest door een proefpanel, bestaande uit zestien deelnemers. Zij beoordeelden het bier op vijftig verschillende kenmerken. De wetenschappers gebruikten ook 180.000 beoordelingen van bierreviewwebsite RateBeer. Dit leverde voor alle biertjes scores op op het gebied van uiterlijk, aroma, smaak, mondgevoel en algemene kwaliteit, naast een gemiddelde totaalscore.

Die gegevens werden gevoerd aan een machinelearningalgoritme. Dat algoritme kon voorspellen hoe bier zou smaken en hoe die smaak beoordeeld zou worden, gebaseerd op de inhoud. Ze gebruikten dat algoritme vervolgens om twee bestaande biertjes te verbeteren: een alcoholisch blond biertje en een alcoholvrije variant. Het algoritme raadde verbeteringen aan die beide biertjes beter zouden moeten maken. De onderzoekers testten die door smaakcomponenten toe te voegen. Beide biersoorten werden vervolgens inderdaad beter beoordeeld dan de standaardversies. De twee gebruikte biertjes zijn allebei commercieel verkrijgbaar, maar de onderzoekers delen niet om welke dat gaat.

Kevin Verstrepen van KU Leuven, die het onderzoek leidde, benadrukt tegenover de NOS dat AI niet binnenkort al meteen gebruikt kan worden om een recept voor een perfect biertje te bedenken, mede omdat smaak subjectief is. Het model kan alleen voorspellen welke aroma's goed worden beoordeeld door het testpanel. Het model zou in de toekomst mogelijk gebruikt kunnen worden om alcoholvrij bier lekkerder te maken, meldt Verstrepen.