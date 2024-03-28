Tweakers Podcast #314 - Apple-roasts, glaslasers en bieralgoritmes

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Daan van Monsjou over een mogelijke toekomst voor VR, algoritmes om bier te verbeteren, de verjaardag van Rollercoaster Tycoon, de aanklacht tegen Apple in de VS en data opslaan op glas.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:29 .post

21:35 Eerste ervaring met Vision Pro

36:36 Bier verbeteren met algoritmes

41:48 Rollercoaster Tycoon is jarig

48:20 Justitie roast Apple

1:03:35 Data opslaan op glas

1:18:19 Sneakpeek