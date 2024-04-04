Tweakers Podcast #315 - Slimme klokjes, VRoetbal en audio-uitzendingapplicaties

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Eric van Ballegoie over applicaties voor audio-uitzendingen, het gebruik van de slimme telefoon in de auto, het beleven van voetbal in de virtuele realiteit en de markt voor slimme horloges.

0:00 Intro
0:21 Opening
1:25 .post
27:30 Applicaties voor audio-uitzendingen
33:08 Wij gebruiken allemaal slimme telefoons in de auto
41:40 Voetbal samen virtueel beleven
52:37 Slimme horloges worden steeds slimmer
1:15:15 Een blik vooruit

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 06:00 19

04-04-2024 • 06:00

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Reacties (19)

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lexy_ 4 april 2024 08:35
Writable cd's/dvd's zijn onderhevig aan onder andere oxidatie. Zeker niet geschikt als archief.
WillySis @lexy_4 april 2024 10:29
Het grote manco van cd/dvd/blueray is niet de oxidatie, maar eerder het verdwijnen van de cd/dvd/blueray lezers. Een archief zonder geschikte lezers is nutteloos. Als archief zijn harde schijven en ssd's met een sata of usb aansluiting momenteel nog het meest geschikt.
MichaelValee @lexy_4 april 2024 22:15
Daarvoor bestonden er DVD-ram (erg traag en slecht compatibel), BD-RE is al heel wat beter, maar de M-disc zou zelfs 1000 jaar meegaan. Ik gebruik de BD-RE om de belangrijkste data te backuppen, betaalbaar, tot 1000x herschrijfbaar, en 30-40 jaar errorvrij, dat volstaat me. Maar als ik zie hoe groot de datahonger is, zal 25-100GB weldra niet meer genoeg zijn.

[Reactie gewijzigd door MichaelValee op 23 juli 2024 04:55]

khendrix 4 april 2024 09:08
*schreeuwt vanachter het stuur* Game Builder Garage!!!
jvanderkroon 4 april 2024 19:58
@arnoudwokke ben nu wel heel nieuwsgierig naar welke bonen maler je hebt gekocht.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @jvanderkroon4 april 2024 20:09
Deze :) https://www.timemore.com/...max-manual-coffee-grinder
Mena 4 april 2024 10:23
Ik zie die ringen niet voor me werken. Ik (vrouwelijk) heb nogal wat vochtschommelingen door de cyclus en zou dus nooit voor een maat kunnen kiezen. Een horloge kan je een gewoon een gaatje verder zetten.
z0rk0l 4 april 2024 10:54
Ik luister de podcast as we speak via Google podcast en werkt nog steeds? Ook geen bericht gehad dat het stopt?

Ook over het auto rijden het klopt dat de schermen meer afleiden echter zijn alle on board systemen die helpen om een botsing te vookomen ook steeds beter denk aan adaptive cruise control en collision detection etc

[Reactie gewijzigd door z0rk0l op 23 juli 2024 04:55]

Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @z0rk0l4 april 2024 13:51
Ik luister de podcast as we speak via Google podcast en werkt nog steeds? Ook geen bericht gehad dat het stopt?
Je hebt nog een paar maanden nieuws: Google Podcasts stopt in VS, blijft in Nederland en België actief tot...
Mr.Martens @z0rk0l5 april 2024 18:37
Hier nog een Google Podcast luisteraar. De melding dat de app zou stoppen is al weer een poos geleden. Tot nu toe vind ik Google Podcast de beste app die er is maar het enige alternatief wat ik heb geprobeerd is Spotify. Spotify vindt ik voor podcasts een super waardeloze app, misschien snap ik het gewoon niet. Nu maar Pocket Casts proberen. Helaas kan ik bij Google Podcast geen export functie vinden dus dat wordt handmatig alles overzetten.
pietschiet 4 april 2024 14:25
Ik denk dat er zeker voor zowel de “smart rings” als de smartwatches een stevige bestaansreden zal zijn en blijven. Je ziet duidelijk 3 groepen van smartwatchgebruikers, waarvan er al twee werden aangehaald in de podcast. Enerzijds zij die de “smart” features willen gebruiken zoals notificaties ontvangen, berichten lezen e.d.

Anderzijds is er een grote groep die voornamelijk kiest voor een dergelijk device vanwege de health tracking, waaronder ook ikzelf. Maar een derde groep blijft onderbelicht, en zijn zij - waaronder opnieuw ikzelf dus sterke overlap met groep twee - die vrijwel geen interesse hebben in het smart gedeelte (notificaties, berichten etc.), of eventueel als handige toevoeging, maar het als een core engine voor hun sportieve doelen gebruiken.

Ik zou nooit zonder een scherm van degelijk formaat kunnen, aangezien ik daarop tijdens mijn activiteit belangrijke info zie zoals de route, het hoogteprofiel dat eraan zit te komen, het huidige tempo en hoe dat huidige tempo zich verhoudt tot de vooropgestelde doelen binnen een specifieke workout. Met name voor intervaltrainingen is dit een must.

Uiteraard zou je dit kunnen oplossen met een bluetooth verbinding vanuit een ring naar je airpods en vervolgens alles via geluid aansturen. Maar ik zie het niet snel gebeuren dat dit op de accu van zo’n ring gedragen kan worden, al zeker niet voor pak em beet een ultrarun van 80km. En intuïtief / gebruiksvriendelijk lijkt het me al helemaal niet, allerminst in combinatie met een playlist of podcast die je tijdens de activiteit beluistert.
RvE_030 4 april 2024 14:42
Interessant om te horen wat er allemaal mogelijk is met de smartwatches tegenwoordig. Ik wil zelf zoveel mogelijk sportactiviteit en data meten, maar juist niet de hele tijd gestoord worden door meldingen of andere randzaken. Vandaar dat een Garmin het beste bij mijn wensen aansluit.

Een ring zou wellicht fijn kunnen zijn, al denk ik dat ik het zelf niet zo lekker vind zitten als een horloge. Daarnaast ben ik laatst geattendeerd op het merk WHOOP, een sporthorloge dat eigenlijk meer een tracker is dan een smartwatch. Ik ben benieuwd of Eric hier al ooit van had gehoord en of hij het wellicht wat vind. Eigenlijk track je dan enkel je gezondheid, zonder de poespas eromheen.
Patriot 4 april 2024 18:47
@arnoudwokke ik waardeer de verwijzing naar Suske en Wiske, maar de uitvinding van prof. Barabas heet de teletijdmachine O-)
Mr-D. 4 april 2024 19:00
Ik luister de podcast altijd via Spotify.

Maar je kan tegenwoordig ook kijken via Spotify.
Wanneer gaan jullie dit doen??

Voorbeeld linkje https://open.spotify.com/...si=rp_zDYyvRgqib5vtHe-QgA

Nb werkt blijkbaar niet op een IPhone SE maar op mijn good old Huawei P30pro werkt het perfect.

[Reactie gewijzigd door Mr-D. op 23 juli 2024 04:55]

DLSS 4 april 2024 19:07
Naar aanleiding van Eric's verhaal heb ik een interessante blogpost van Blackblaze ontdekt voor degenen die geïnteresseerd zijn in de levensduur van harde schijven: https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last

De inzichten zijn gebaseerd op data verzameld uit duizenden harde schijven die over meerdere jaren in gebruik zijn geweest (Blackblaze is een cloud storage bedrijf). De conclusie is dat een harde schijf wellicht veel minder betrouwbaar is dan je zou denken.

Daarnaast heeft Klein een fascinerend stuk geschreven over het verschil in levensduur tussen SSD's en harde schijven: https://www.backblaze.com...eliable-than-hard-drives/

Zeker de moeite waard om te lezen, vooral omdat deze artikelen dus op zeer grote datasets van verschillende merken drives zijn gebaseerd.

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