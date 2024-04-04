Tweakers Podcast #315 - Slimme klokjes, VRoetbal en audio-uitzendingapplicaties

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Eric van Ballegoie over applicaties voor audio-uitzendingen, het gebruik van de slimme telefoon in de auto, het beleven van voetbal in de virtuele realiteit en de markt voor slimme horloges.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:25 .post

27:30 Applicaties voor audio-uitzendingen

33:08 Wij gebruiken allemaal slimme telefoons in de auto

41:40 Voetbal samen virtueel beleven

52:37 Slimme horloges worden steeds slimmer

1:15:15 Een blik vooruit