Tweakers Podcast #315 - Slimme klokjes, VRoetbal en audio-uitzendingapplicaties

Ik denk dat er zeker voor zowel de “smart rings” als de smartwatches een stevige bestaansreden zal zijn en blijven. Je ziet duidelijk 3 groepen van smartwatchgebruikers, waarvan er al twee werden aangehaald in de podcast. Enerzijds zij die de “smart” features willen gebruiken zoals notificaties ontvangen, berichten lezen e.d.
Anderzijds is er een grote groep die voornamelijk kiest voor een dergelijk device vanwege de health tracking, waaronder ook ikzelf. Maar een derde groep blijft onderbelicht, en zijn zij - waaronder opnieuw ikzelf dus sterke overlap met groep twee - die vrijwel geen interesse hebben in het smart gedeelte (notificaties, berichten etc.), of eventueel als handige toevoeging, maar het als een core engine voor hun sportieve doelen gebruiken.
Ik zou nooit zonder een scherm van degelijk formaat kunnen, aangezien ik daarop tijdens mijn activiteit belangrijke info zie zoals de route, het hoogteprofiel dat eraan zit te komen, het huidige tempo en hoe dat huidige tempo zich verhoudt tot de vooropgestelde doelen binnen een specifieke workout. Met name voor intervaltrainingen is dit een must.
Uiteraard zou je dit kunnen oplossen met een bluetooth verbinding vanuit een ring naar je airpods en vervolgens alles via geluid aansturen. Maar ik zie het niet snel gebeuren dat dit op de accu van zo’n ring gedragen kan worden, al zeker niet voor pak em beet een ultrarun van 80km. En intuïtief / gebruiksvriendelijk lijkt het me al helemaal niet, allerminst in combinatie met een playlist of podcast die je tijdens de activiteit beluistert.