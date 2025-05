Tweakers Podcast #319 - Tandenborstels, online-onlygames en AI-doosjes

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Yannick Spinner over de Nintendo 'Switch 2', de Gmail-integratie voor Google Gemini, de Rabbit R1-reviews, de verplichting voor updates in het VK en wat we zouden moeten met games waarvan servers offline gaan.

0:00 Intro

0:21 Opening

0:58 .post

18:04 Nintendo en de nieuwe Switch

26:45 Gemini en Gmail: geen eeneiige tweeling

38:35 Rabbit R1 en AI-doosjes: een product in bèta

50:15 Een garantie op beveiligingsupdates

59:11 Online-onlygames die offline gaan, mag dat?

1:22:49 Tot slot