Android Authority krijgt Rabbit R1-software werkend op Pixel 6a

Android Authority heeft 'van een tipster' een Rabbit R1-apk gekregen, waardoor de software van de AI-assistent geïnstalleerd kan worden op een Android-smartphone. De site installeerde de apk op een Pixel 6a, waarmee 'een deel' van de R1-software te gebruiken is.

Met de R1-apk is de R1-launcher te gebruiken als Android-app, schrijft Android Authority. De volumeomlaagknop werkt dan als de R1-knop, waarmee de assistent te bedienen is. Omdat het scherm van de R1 een relatief lage resolutie heeft, neemt de R1-app maar een deel van het scherm van de Pixel 6a in beslag.

De site wist de AI-assistent werkend te krijgen, maar heeft geen andere R1-integraties getest, zoals de camerafunctie en Spotify. Het is dan ook niet duidelijk of alle R1-functies werken. De site vermoedt van niet, omdat de software bepaalde system-level permissions vereist die niet allemaal verleend konden worden met de telefoon.

Het is niet duidelijk wie de tipster is en hoe hij of zij aan de R1-apk komt. In een reactie spreekt Rabbit over 'bootlegged emulators'. Het bedrijf zegt dat de R1 een aangepaste versie van Android gebruikt. Thirdpartyversies, zoals de apk die Android Authority gebruikt, worden dan ook niet officieel ondersteund. Oprichter en ceo Jesse Lyu zegt daarnaast de R1-cloudverbindingen, waarvoor de door Android Authority gebruikte apk was vereist, te hebben geblokkeerd.

we are aware there are some unofficial rabbit OS app/website emulators out there. we understand the passion that people have to get a taste of our AI and LAM instead of waiting for their r1 to arrive. that being said, to clear any misunderstanding and set the record straight,…