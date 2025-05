Microsoft brengt Copilot in het Nederlands uit voor Microsoft 365

Microsoft heeft ondersteuning voor Nederlands toegevoegd aan prompts en antwoorden van zijn AI-assistent Copilot in Microsoft 365. Tot nu toe moesten klanten de assistent in het Engels gebruiken.

Nederlands is een van de zestien talen die erbij komen, meldt Microsoft. Naast Nederlands zijn dat Arabisch, Deens, Fins, Hebreeuws, Hongaars, Koreaans, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Russisch, Thai, Tsjechisch, Turks en Zweeds, laat het bedrijf weten.

Copilot is de AI-assistent in Microsoft 365-programma's op basis van grote taalmodellen van OpenAI. De assistent kwam vorig jaar uit, in eerste instantie in het Engels. Dat de ondersteuning voor Nederlands eraan zat te komen, bleek begin maart al.