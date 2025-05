Gerucht: Microsoft werkt aan betaald 'Copilot Pro'-abonnement

Microsoft zou mogelijk bezig zijn met een betaalde versie van de AI-assistent Copilot. In code van de Microsoft Edge Canary-app van Android zijn referenties gevonden naar 'Copilot Pro'. Op basis van de code werkt deze versie met een abonnement.

In versies 122.0.2336.0 en 122.0.2342.0 van de Microsoft Edge Canary-app voor Android zijn meerdere tekststrings gevonden waarin een dienst genaamd Copilot Pro genoemd wordt, ontdekte Android Authority. Er wordt expliciet gesproken over de mogelijkheid om zich te abonneren op de dienst. Gebruikers krijgen daarbij 'toegang tot de nieuwste AI-modellen, voorrang voor snelle antwoorden en hogere kwaliteit afbeeldingen om te creëren'. Meer informatie wordt niet gegeven.

De huidige Copilot-dienst is gratis. Daarbij krijgen gebruikers momenteel al toegang tot GPT-4 Turbo, het nieuwste AI-model van OpenAI. Het is onduidelijk of dit abonnement betekent dat toegang tot dat model binnenkort enkel nog mogelijk is voor betalende gebruikers. Als gebruikers via ChatGPT toegang willen tot de nieuwste modellen, moeten ze momenteel al een betaald abonnement afsluiten. ChatGPT Plus kost in Nederland 24 dollar per maand. In tegenstelling tot ChatGPT mogen Copilot-gebruikers wel slechts een beperkt aantal gesprekken starten per dag en krijgen ze 'maar' dertig antwoorden per chatsessie. Het is niet bekend of deze limitaties worden verhoogd bij het Plus-abonnement.