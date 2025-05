'Apple verwijdert bloedzuurstofmeter van Watch 9 en Ultra 2 door patentinbreuk'

Apple verwijdert naar verluidt de gehele functie waarmee bloedzuurstof gemeten kan worden op de Apple Watch 9 en Ultra 2. Het bedrijf zou hiermee onder een importverbod in Amerika willen uit komen.

Apple komt met een redesign van de Apple Watch 9 en Ultra 2 zonder de 'pulsoximetriefunctionaliteit'. Dat schrijft onder meer 9to5Mac op basis van een juridisch document van het medische bedrijf Masimo. Laatstgenoemde beschuldigde Apple van patentinbreuk. Volgens de brief is de aangepaste versie goedgekeurd door de VS. Volgens Mark Gurman van Bloomberg worden de gemodificeerde horloges al verscheept naar Amerikaanse winkels.

Masimo claimt dat Apple bedrijfsgeheimen stal en patenten heeft geschonden met zijn implementatie van die bloedzuurstofmeter. Het bedrijf spande daarom een rechtszaak aan en klaagde bij de International Trade Commission. Die handelscommissie zei in oktober dat Apple inderdaad patenten van Masimo had geschonden, waarna de VS in december een importverbod uitvaardigde. Apple mocht de smartwatches toen niet verkopen via zijn eigen winkels en mocht ze ook niet leveren aan externe winkeliers.

Enkele dagen later werd dat verbod echter tijdelijk opgeschort door een Amerikaanse rechtbank op verzoek van Apple. Laatstgenoemde had zijn Apple Watches inmiddels aangepast en vroeg de Amerikaanse douane om nogmaals naar de twee modellen te kijken. Deze heeft nu dus naar verluidt besloten dat Masimo's patenten niet langer worden geschonden, en dus zou Apple de smartwatches mogen blijven importeren.