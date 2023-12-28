Amerikaanse rechter pauzeert importverbod van Apple Watch 9 en Ultra 2

Apple mag de Watch 9 en Ultra 2 weer naar de Verenigde Staten importeren en in dat land verkopen. Een Amerikaanse rechtbank heeft een eerdere blokkade van de Internationale Handelscommissie gepauzeerd in afwachting van een extra controle van de douane.

De United States Court of Appeals for the Federal Circuit heeft besloten om Apples verzoek om het importverbod tijdelijk op te schorten, toe te kennen, blijkt uit een uitspraak die door The Verge is gepubliceerd. Apple is inmiddels dan ook begonnen met het verkopen van de twee smartwatchmodellen. Apple mocht de smartwatches sinds eerder deze week niet verkopen via zijn eigen winkels en mocht de horloges ook niet leveren aan externe winkeliers.

Het verbod draait om de bloedzuurstofmeters van de twee smartwatches. Het medische bedrijf Masimo claimt dat Apple bedrijfsgeheimen stal en patenten heeft geschonden met zijn implementatie van die bloedzuurstofmeter. Masimo spande daarom een rechtszaak aan en klaagde bij de International Trade Commission. Die handelscommissie zei in oktober dat Apple inderdaad patenten van Masimo had geschonden, waarna het verkoopverbod twee maanden later in kon gaan.

Apple heeft de twee smartwatches inmiddels aangepast en heeft de Amerikaanse douane gevraagd nogmaals naar de twee modellen te kijken. Als de douane concludeert dat de apparaten niet langer inbreuk maken op Masimo's patenten, dan mag Apple de smartwatches blijven importeren. Naar verwachting komt de douane op 12 januari met haar oordeel.