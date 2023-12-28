Amerikaanse rechter pauzeert importverbod van Apple Watch 9 en Ultra 2

Apple mag de Watch 9 en Ultra 2 weer naar de Verenigde Staten importeren en in dat land verkopen. Een Amerikaanse rechtbank heeft een eerdere blokkade van de Internationale Handelscommissie gepauzeerd in afwachting van een extra controle van de douane.

De United States Court of Appeals for the Federal Circuit heeft besloten om Apples verzoek om het importverbod tijdelijk op te schorten, toe te kennen, blijkt uit een uitspraak die door The Verge is gepubliceerd. Apple is inmiddels dan ook begonnen met het verkopen van de twee smartwatchmodellen. Apple mocht de smartwatches sinds eerder deze week niet verkopen via zijn eigen winkels en mocht de horloges ook niet leveren aan externe winkeliers.

Het verbod draait om de bloedzuurstofmeters van de twee smartwatches. Het medische bedrijf Masimo claimt dat Apple bedrijfsgeheimen stal en patenten heeft geschonden met zijn implementatie van die bloedzuurstofmeter. Masimo spande daarom een rechtszaak aan en klaagde bij de International Trade Commission. Die handelscommissie zei in oktober dat Apple inderdaad patenten van Masimo had geschonden, waarna het verkoopverbod twee maanden later in kon gaan.

Apple heeft de twee smartwatches inmiddels aangepast en heeft de Amerikaanse douane gevraagd nogmaals naar de twee modellen te kijken. Als de douane concludeert dat de apparaten niet langer inbreuk maken op Masimo's patenten, dan mag Apple de smartwatches blijven importeren. Naar verwachting komt de douane op 12 januari met haar oordeel.

Apple Watch Series 9

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 28-12-2023 09:59
38 • submitter: Donstil

28-12-2023 • 09:59

38

Submitter: Donstil

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Reacties (38)

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Zingo 28 december 2023 10:46
Ergens vind ik het vreemd dat een partij welke is veroordeeld op het schenden van patenten nu alsnog mag verkopen. Ja, ze hebben potentieel de inbreuk weggenomen, maar waarom mogen ze al verkopen terwijl de controle nog niet heeft plaatsgevonden? Je bent strafbaar geweest, lijkt me niet meer dan logisch dat de straf geld tot het moment dat bewezen is dat je niet meer strafbaar bezig bent.

Wat gebeurd er nu wanneer ze nog wel strafbaar bezig zijn? Of wel producten met de gepatenteerde sensoren gekocht worden? Krijgt de rechthebbende dat een berg geld?
Keypunchie
@Zingo28 december 2023 10:57
Dit is toch niet zo gek: 'status quo lopende een hoger beroep'?

Dit geldt ook bvb. in het strafrecht, daar is het ook aan de rechter te bepalen of lopende de rechtszaak het kwaad kan om een verdachte in vrijheid danwel in bewaring te houden.

Hier ziet de rechter lopende de beroepszaak meer mogelijke schade voor Apple (in geval ze worden vrijgepleit) dan voor Masimo (in het omgekeerde geval) en geeft dus voordeel van de twijfel aan Apple over Masimo.

Als blijk dat er wel een schending van patentrecht is (waar ik jouw "strafbaar" maar naar vertaal, het is een civielrechtelijke zaak), dan kan Masimo inderdaad schade gaan eisen, ook op basis van wat nu verkocht wordt. Maar daar gaat deze zaak (nog) niet over. Deze gaat over het stopzetten van de verkoop.

[ed.]
Let trouwens op, de oorspronkelijke uitspraak is niet van de rechter, maar gedaan door de ITC, meer een toezichthouder (uitvoerende macht). De rechtbank waar nu het appel ligt, is dan wel een echte rechter.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 12:00]

TechSupreme @Keypunchie28 december 2023 12:26
Strafrecht en patentrecht zijn 2 totaal verschillende dingen en je voorbeelden gaan gewoon niet op.

Het verschilt nogal per land, maar in Nederland mag je in vrijheid je proces afwachten. De politie mag je lopende het onderzoek vasthouden met goede redenen, maar daar zitten beperkingen aan vast. Als het OM vraagt om voorlopige hechtenis voor je proces moeten ze komen met goede argumenten dan kijkt de rechter commisaris samen met een commisie naar de omstandigheden. De rechter komt daar niet aan te pas.

Er is hier geen beroepszaak, Apple is als schuldige aangewezen. Ze mogen de apparaten zoals ze zijn niet verkopen. Klaar!

Apple heeft de apparaten aangepast zodat ze het patent niet meer schenden, een soort Watch 9 2.0 zeg maar. De douane kan er blijkbaar pas 12 januari naar kijken, daarom heeft Apple de rechter gevraagd om het verbod t/m 12 januari op te schorten onder belofte dat de nieuwe apparaten het patent niet schenden. Als op 12 januari blijkt dat dat wel het geval is kan de rechter een flinke boete opleggen voor die 2 weken en loopt na 12 januari het verbod alsnog door.
snah001 @TechSupreme28 december 2023 13:27
Én belangrijk is dat het sample van de Amerikaanse Douane een willekeurige is uit een zending en niet een sample dat Apple naar ze heeft gestuurd..
Patentschending is bewezen en import verboden dus is het normaliter zo dat pas nádat bewezen is dat de het onderzochte willekeurige sample dit niet meer schendt het product weer kan worden vrijgegeven voor verkoop.
De rechter neemt echter aan dat Apple "eerlijk" is maar uit het verleden blijkt dat niet altijd zo te zijn geweest omdat ze altijd de randjes er van af lopen.
Ben benieuwd wat er inderdaad gaat gebeuren als ze niet "eerlijk" zijn.
Keypunchie
@TechSupreme28 december 2023 14:41
Er is hier geen beroepszaak, Apple is als schuldige aangewezen. Ze mogen de apparaten zoals ze zijn niet verkopen. Klaar!
Nee.

Het is een uitspraak van een 'agency'. Ook in Nederland (bestuursrecht) is daar *altijd* appel op mogelijk. Op allerlei gronden. Inclusief bvb. 'billijkheid'. Of wat dan ook.

In dit geval is het verweer op technisch-inhoudelijke grond "er is al een aanpassing, dus we voldoen al".

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 12:00]

TechSupreme @Keypunchie28 december 2023 14:45
https://www.reuters.com/l...-device-maker-2023-01-11/

Het is al voor de rechter geweest. In Amerika hebben agentschappen zelf geen "tanden", ze moeten alles via de rechter afdwingen.

Het enige wat ze nu nog kunnen doen is een beroepszaak inzetten.
Ted_W @Keypunchie28 december 2023 11:16
Jouw voorbeeld over een verdachte gaat denk ik niet helemaal niet op in dit geval. Bij een verdachte is de schuld nog niet bewezen, vandaar ook 'verdachte'. Het kan dan voorbarig zijn om een verdachte in hechtenis te nemen en kan de afweging gemaakt worden om dit wel of niet te doen, waarbij er ook gewoon regels gelden voor maximum termijn etc.

Bij Apple gaat de vlieger niet helemaal op, want de patentbreuk was al vastgesteld, weliswaar niet door een rechter maar de ITC is hiervoor wel gewoon bevoegd. In dat opzichte is Apple geen 'verdachte' meer maar 'veroordeeld'. Nu zegt Apple dat ze hun ontwerp hebben aangepast om patentbreuk te voorkomen, maar dat moet nog vastgesteld worden of dit daadwerkelijk het geval is. Het lijkt me dan wat voorbarig om daarop vooruit te lopen. Wat als blijkt dat ze alsnog patentbreuk plegen? En dan opnieuw beweren dat ze het ontwerp weer zullen aanpassen en om nogmaals uitstel van verkoopverbod te krijgen? Zo kunnen ze het in theorie blijven uitstellen totdat ze nieuw model hebben. Dit is denk ik hoe het een beetje aanvoelt voor veel mensen.
Keypunchie
@Ted_W28 december 2023 11:23
Ik zie het verschil niet. Iemand kan in eerste instantie veroordeeld worden en in hoger beroep vrijgesproken.

Je bedoelt omdat er nu daadwerkelijk een wijziging wordt gemaakt, die beoordeeld wordt? Dat is nou eenmaal onderdeel van hoe het systeem werkt. Als je een schending hebt, dan krijg je kansen om dat ongedaan te maken. Dat kan door een licensie te nemen, door te stoppen met wat je doet, of een aanpassing.

Dit mag omdat de aanname is namelijk dat de schending niet moedwillig is. Een patent is immers een alleenrecht op een idee. Het is prima mogelijk dat je niet wist dat iemand anders dat idee had. ( Apple betoogt dat ze al volledig de indruk hadden dat ze *niet* het patent van Masimo overtraden, sterker nog, daarom hadden ze juist een hele hoop mensen *van Masimo* aangetrokken en die een paar jaar laten werken aan de huidige implementatie).

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 12:00]

Ted_W @Keypunchie28 december 2023 11:33
Maar het verschil is er wel, alleen zie je het niet. Bij een hoger beroep wordt een eerdere uitspraak teruggedraaid omdat er bijvoorbeeld fouten zijn gemaakt in de totstandkoming van die uitspraak. Dit is hier niet het geval, dus gaat jouw voorbeeld hier ook opnieuw niet op.

Als iemand te hard rijdt en een boete krijgt, dan kan degene best beweren dat hij/zij dit niet wist en dus niet moedwillig deed. Dat kan prima zo zijn, maar de boete blijft wel staan. Ook dit is niet het beste voorbeeld om de case met Apple te vergelijken maar het gaat erom dat 'niet moedwillig' niet altijd een reden hoeft te zijn om er onderuit te komen.

En dat het systeem zo werkt kan prima zo zijn, maar dit betekent niet dat het ook goed of rechtvaardig voelt.
Finraziel @Ted_W28 december 2023 12:10
In theorie misschien maar in de praktijk zeker niet want het is gewoon mensenwerk. De rechter zal bij de tweede keer een stuk minder geneigd zijn om Apple weer het voordeel van de twijfel te geven.
Kevinp @Keypunchie28 december 2023 11:52
In dit geval is het wel gek, simpel weg omdat dit soms zo lang duurt dat een eventueel verbod geen nut meer heeft omdat ze op een andere manier hetzelfde doen.

Dit soort zaken moeten erg snel afgehandeld worden en moeten daarmee direct in kunnen gaan om te voorkomen dat een partij als Apple toch kan blijven verkopen.

Of anders dat er een schadevergoeding kan komen voor de partij per verkocht product. Apple kan dan zelf beoordelen of het het risico waard is.
Keypunchie
@Kevinp28 december 2023 12:15
In dit geval is het wel gek, simpel weg omdat dit soms zo lang duurt dat een eventueel verbod geen nut meer heeft omdat ze op een andere manier hetzelfde doen.
Wat is het "nut" van een verbod? Als consument heb ik er in ieder geval weinig aan. Als Masimo schade heeft, dan kan dat altijd achteraf gecompenseerd worden met een voldoende grote zak geld (en Apple heeft diepe zakken).

Bij deze threads bekruipt me soms het gevoel dat mensen vooral zitten te hopen dat Apple eens lekker op de bek zal gaan, al was het maar omdat het fijn is om een Goliath als Apple eens op de bek te zien gaan.

Voor die mensen, deze zaak gaat dat niet worden. Het patentrecht werkt zo niet, op zijn hoogst kost het Apple een zak met geld en Apple's zakken zijn diep genoeg. Desnoods wordt het hetzelfde verhaal als met Qualcomm, na een hele hoop juridisch getouwtrek komt er een schikking, waarbij ze allebei met een boer met kiespijn grijns een persbericht eruit doen dat ze eruit zijn gekomn.: nieuws: Apple en Qualcomm schikken alle rechtszaken en sluiten zesjarige over...
Aimed @Keypunchie28 december 2023 12:34
Niet alles hoeft voor de consument te zijn. Als Apple een patentrecht misbruikt of daarin de wet overtreedt moet het gewoon niet mogelijk zijn om zoiets te verkopen. Anders ligt het voordeel alleen maar bij de grote bedrijven. "Boeit ons niet dat je een patent hebt, wij hebben geld. Of je ons nou toestemming geeft of niet, we procederen je toch wel kapot." Met vervolgens nog het geld dat ze verdiend hebben aan dat product met patentbreuk?

Het is niet zozeer het willen zien dat Apple op z'n bek gaat. Ze hebben ook aan de wet te houden. En het gevoel dat, dat soort bedrijven steeds minder aan de wet hoeven te voldoen, want geld. Ja dat groeit wel.
der Koekje @Keypunchie28 december 2023 15:09
Wat is het "nut" van een verbod? Als consument heb ik er in ieder geval weinig aan.
Als pure consument wellicht niet, maar uiteindelijk ligt de basis van een exclusion order en eventuele cease-and-decist in de antitrust, en die zou je als deelnemer van een democratische rechtsstaat wel aan moeten gaan. Het schenden van patenten is een voorbeeld van oneerlijke handelspraktijken. Het doel van het verbod is dan ook om die oneerlijkheid in de markt weg te nemen. Als consument is dat jammer omdat je dan geen mooie Apple Watch kan kopen, maar voor de markt als geheel is het goed dat (grote) bedrijven die jouw patent schenden hierdoor niet oneerlijk kunnen (blijven) concurreren.

Dat alles neemt echter niet weg dat ik hier absoluut de ideale situatie beschrijf en dat het patentsysteem verre van optimaal is (zie patent trolls).
Kevinp @Keypunchie28 december 2023 16:13
Het nut van dit verbod is dat bedrijven kunnen innoveren. Als je maar patenten mag schenden dan zullen ze dat uiteindelijk minder doen.

Nu is de huidige weggeving zeker niet heilig en perfect (verre van) maar dat is wel het idee erachter.

En ja naar deze ene case kijken is het niet goed voor de consument. Maar zo moet je het dus ook niet zien.

Als Apple dit verliest zouden ze in mijn ogen geen winst mogen maken op deze horloges iig niet meer vanaf nu. En mogelijk (mits bewezen dat ze het al wisten / hadden moeten weten) al niet over alle horloges.
Annihlator @Keypunchie28 december 2023 17:36
Dus je stelt dat een partij, omdat ze toevallig diepe zakken heeft, zich niet aan de wet hoeft te houden op dezelfde manier als een kleinere partij wel had moeten doen?

Too big to fail, much?
FrankoNL @Zingo28 december 2023 13:58
Voor de financiële afhandeling zal degene waarbij inbreuk is gemaakt op het patent een civiele zaak moeten aanspannen. Dat staat hier los van.

Ik ga er vanuit dat hier sprake is geweest van een belangenafweging. Apple heeft er natuurlijk nogal wat financieel belang bij om te mogen handelen, hangende het nieuwe onderzoek. Mocht daar weer uitkomen dat de boel niet klopt, zal de sanctie een algeheel verbod zijn.
sdziscool @Zingo28 december 2023 11:45
Nouja anders kun je ieder concurrerend product gewoon automatisch aanklagen en allerlei schade aanrichten aan een bedrijf: not guilty until proven otherwise he!
Stijnvi @sdziscool28 december 2023 12:55
Er is al bewezen dat Apple schuldig is.
Apple claimt nu de Apple Watch te hebben aangepast en daardoor het patent niet meer te overtreden.
Maar de douane heeft dat nog niet gecontroleerd.
NielsFL @Zingo28 december 2023 18:37
Apple heeft diepe zakken. De additionele schade die Masimo nu oploopt kan Apple straks gewoon vergoeden, mocht Masimo winnen.
wilmundo 28 december 2023 10:09
Heeft de aanpassing ook gevolgen voor de functionaliteit?
Keypunchie
@wilmundo28 december 2023 10:54
Hangt van je definitie van functionaliteit af.

Kans bestaat dat het net iets meer batterij kost, of net iets meer slijtage aan de sensor. Er is een reden dat Apple het eerst op een andere manier deed, en die afweging nu gedwongen anders maakt.

Het zal in ieder geval nog gewoon je bloedzuurstof meten.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 12:00]

Finraziel @Keypunchie28 december 2023 12:13
Dat is niet zo voor de hand liggend als je het nu doet voorkomen hoor... Die meting is sowieso meer nattevingerwerk en niet heel betrouwbaar. Het zou dus zomaar kunnen dat de meting nu nog wat minder betrouwbaar wordt. Volgens mij kun je dat niet zomaar zeggen zonder een stel oude en nieuwe watches uitgebreid te testen en te vergelijken met een professioneel meetapparaat.
Donstil
@Finraziel28 december 2023 23:20
Die meting is sowieso meer nattevingerwerk en niet heel betrouwbaar. Het zou dus zomaar kunnen dat de meting nu nog wat minder betrouwbaar wordt.
Nou dat dacht ik ook altijd maar dat valt dus reuze mee.

Ik had de afgelopen weken een longontsteking en een saturatie van 89/90%, veel te laag dus. Mijn watch ultra zat daar meestal maar een enkele punt naast in vergelijking met het apparaat van de huisarts en het ziekenhuis.

Ik kon daardoor thuis prima ik de gaten houden hoe het herstel ging, immers als je dagen 90 op je watch hebt (wat dan 89 of 91 is) en je hebt daarna 95 (wat dan 94 of 96 is) weet je nog steeds dat je aan de beterende hand bent.

Geen medisch hulpmiddel maar zeker erg handig!
Tubby @wilmundo28 december 2023 10:12
Vooralsnog nog niet, de modellen zijn nu nog hetzelfde.

Als dit importverbod permanent is zullen ze wel of patentafspraken maken of andere modellen gaan maken, maar dat laatste heeft wel wat doorlooptijd.
dasiro 28 december 2023 10:12
waarom zou de douane hiervoor aangesproken worden? De FTC is toch een veel hogere instantie met zijn eigen specialisten?

Dit lijkt weer een spelletje van lange duur te worden waarbij de verschillende instanties (zowel commissies als rechtbanken) worden ge/misbruikt om zo snel mogelijk hun product terug in de rekken te krijgen, zelfs al is het maar tijdelijk om dan weer in een magazijn te moeten liggen wachten
Blokker_1999
@dasiro28 december 2023 10:27
Omdat het de douane is die het importverbod moet controleren en uiteindelijk moet bepalen of een product dat geimporteerd wordt onder het verbod valt of niet. Het staat Masimo natuurlijk vrij om te vragen dat het verbod wordt uitgebreid naar deze nieuwe versie.
Groningerkoek @dasiro28 december 2023 10:25
Omdat Apple heeft gevraagd om een verbodsstop totdat de douane heeft geoordeeld of doorgevoerde veranderingen voldoende worden geacht om niet meer als inbreukmakend te worden gezien, Daarnaast loopt er nog een beroepszaak tegen de eerdere uitspraak en heeft Apple ook gevraagd om uitstel van het verbod tot dit hof zich volledig heeft uitgesproken (wat een paar weken duurt)
dasiro @Groningerkoek28 december 2023 11:54
de douane heeft het importverbod niet opgelegd, dat heeft de FTC gedaan. Dit lijkt alsof je aan de wijkagent gaat vragen of je toch terug mag rijden nadat je rijbewijs door de rechter is ingetrokken voor dronken rijden.
Groningerkoek @dasiro28 december 2023 11:57
Nee dit is alsof je aan de hof van beroep vraagt om een maatregel uit te stellen totdat is vastgesteld of iets wel of niet aan de opgelegde beperking voldoet.

Oh wacht, het is niet alsof.. dat is namelijk exact wat er is gebeurt.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 23 juli 2024 12:00]

dasiro @Groningerkoek28 december 2023 12:07
nee, het ene is de uitvoerende en het andere is de rechterlijke macht. Geen idee hoe het principe van de scheiding der machten in de VS is geïmplementeerd, maar hier kan een gerechterlijke beslissing niet zomaar ongedaan worden gemaakt door de douane (onderdeel van de fod/het ministerie van fianciën).
Groningerkoek @dasiro28 december 2023 12:44
Ik kan werkelijk geen enkele logica in je posts ontdekken en raad je aan om het artikel nog een keer te lezen.

De douane maakt helemaal niets ongedaan, geen idee ook wat jou dat idee geeft.
dasiro @Groningerkoek28 december 2023 14:01
misschien moet je zelf eens de laatste alinea lezen
Groningerkoek @dasiro28 december 2023 16:52
Je bedoelt waarbij de Douane met het oordeel komt omtrent of de aangepaste toestellen nog steeds inbreuk maken of dat Apple de inbreukmaking heeft verholpen.

Met dat oordeel maakt de Douane helemaal geen gerechtelijke beslissing ongedaan.
Bender @dasiro28 december 2023 10:18
ge/misbruikt om zo snel mogelijk hun product terug in de rekken te krijgen,
Dat is toch logisch?
Apple heeft een product geproduceerd voor de verkoop, die willen ze dan ook graag verkopen. In een magazijn liggen en je voorraad afschrijven is voor hen geen wenselijke situatie.
Buurtjes60 28 december 2023 19:18
Als Apple doorgaat met importeren, dan moeten ze wel heel zeker van hun zaak zijn. Als Apple ongelijk krijgt, kan Masimo voor het patentrecht vragen wat ze willen voor elk verkocht exemplaar.
Roel1966 28 december 2023 23:57
Apple mocht de smartwatches sinds eerder deze week niet verkopen via zijn eigen winkels en mocht de horloges ook niet leveren aan externe winkeliers.
Ik raak een beetje de draad kwijt want gisteren stond er in een artikel hier op Tweakers dat er al een importban was opgelegd. Nu vandaag lees ik dat er dus wel een soort van ban was die dan nu tijdelijk opgeschort blijkt te zijn.
Apple heeft de twee smartwatches inmiddels aangepast en heeft de Amerikaanse douane gevraagd nogmaals naar de twee modellen te kijken.
Vraag mij af hoe ze dit dan gedaan hebben en mij moeilijk kan voorstellen dat ze al die smartwatches opengeschroeft hebben. En ja ook softwarematig lijkt mij dat een hele klus om dan op alle smartwatches een aanpassing te doen.

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