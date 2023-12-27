Amerikaans importverbod Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 van kracht

De Amerikaanse regering gaat niet in tegen de eerdere uitspraak van de Internationale Handelscommissie in het patentgeschil tussen Apple en Masimo. Hierdoor is er in de VS een importban van kracht tegen zowel de Apple Watch 9 als de Apple Watch Ultra 2.

Apple heeft volgens Reuters onmiddellijk beroep aangetekend tegen het importverbod. De Amerikaanse techgigant stapt naar een federale rechtbank en wil dat het verbod tijdelijk wordt ingetrokken totdat de Amerikaanse douanediensten recente aanpassingen van Apple aan de slimme horloges hebben kunnen controleren. Die douanediensten zouden op 12 januari met hun oordeel naar buiten komen.

Het importverbod komt er nadat het medische bedrijf Masimo in 2020 een rechtszaak tegen Apple had aangespannen. Masimo beschuldigt Apple ervan bedrijfsgeheimen te hebben gestolen en patenten te hebben geschonden door de implementatie van de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch. In 2021 volgde een klacht bij de International Trade Commission. De Amerikaanse overheidsorganisatie concludeerde eind oktober dat Apple daadwerkelijk patenten van Masimo heeft geschonden, waarna een beoordelingsprocedure van zestig dagen van start ging, die op 26 december 2023 afliep. De regering van de Amerikaanse president Biden kon tijdens deze periode een veto uitspreken tegen de beslissing van de International Trade Commission, maar heeft dat dus niet gedaan.

Het handelsverbod geldt enkel voor de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2. De Apple Watch SE, die geen bloedzuurstofmeter bevat, blijft wel nog te koop in de Verenigde Staten.