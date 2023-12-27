Amerikaans importverbod Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 van kracht

De Amerikaanse regering gaat niet in tegen de eerdere uitspraak van de Internationale Handelscommissie in het patentgeschil tussen Apple en Masimo. Hierdoor is er in de VS een importban van kracht tegen zowel de Apple Watch 9 als de Apple Watch Ultra 2.

Apple heeft volgens Reuters onmiddellijk beroep aangetekend tegen het importverbod. De Amerikaanse techgigant stapt naar een federale rechtbank en wil dat het verbod tijdelijk wordt ingetrokken totdat de Amerikaanse douanediensten recente aanpassingen van Apple aan de slimme horloges hebben kunnen controleren. Die douanediensten zouden op 12 januari met hun oordeel naar buiten komen.

Het importverbod komt er nadat het medische bedrijf Masimo in 2020 een rechtszaak tegen Apple had aangespannen. Masimo beschuldigt Apple ervan bedrijfsgeheimen te hebben gestolen en patenten te hebben geschonden door de implementatie van de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch. In 2021 volgde een klacht bij de International Trade Commission. De Amerikaanse overheidsorganisatie concludeerde eind oktober dat Apple daadwerkelijk patenten van Masimo heeft geschonden, waarna een beoordelingsprocedure van zestig dagen van start ging, die op 26 december 2023 afliep. De regering van de Amerikaanse president Biden kon tijdens deze periode een veto uitspreken tegen de beslissing van de International Trade Commission, maar heeft dat dus niet gedaan.

Het handelsverbod geldt enkel voor de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2. De Apple Watch SE, die geen bloedzuurstofmeter bevat, blijft wel nog te koop in de Verenigde Staten.

Apple Watch Series 6

Door Jay Stout

Redacteur

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27-12-2023 • 09:12

105

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Reacties (105)

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ComputerGekkie 27 december 2023 09:16
Waarom kan Biden eigenlijk een Veto uitspreken? Dat is best gek toch?
wildhagen @ComputerGekkie27 december 2023 09:19
Een president kan dat om wetgeving die tegen de grondwet ingaat, of onverstandig is (bijvoorbeeld om diplomatieke redenen) te kunnen blokkeren:
The veto allows the President to “check” the legislature by reviewing acts passed by Congress and blocking measures he finds unconstitutional, unjust, or unwise. Congress’s power to override the President’s veto forms a “balance” between the branches on the lawmaking power.
Zie deze PDF van de Amerikaanse overheid: https://www.archives.gov/...ation/veto/background.pdf

Maar in dit geval is er dus juist geen veto uitgesproken. Dat gebeurt eigenlijk ook maar zelden.
pannalicour @wildhagen27 december 2023 10:13
Ik heb niet het oorspronkelijke artikel gelezen, maar om welke wetgeving gaat het hier dan om die tegen de grondwet ingaat? Het gaat toch juist om de beslissing van de Commission.

Of is het, het importverbod.

[Reactie gewijzigd door pannalicour op 23 juli 2024 08:30]

leploep @pannalicour27 december 2023 12:01
"unconstitutional, unjust, or unwise".
Het hoeft dus niks met de grondwet te maken te hebben
RocketKoen @pannalicour27 december 2023 11:24
Ik heb niet het oorspronkelijke artikel gelezen, maar om welke wetgeving gaat het hier dan om die tegen de grondwet ingaat? Het gaat toch juist om de beslissing van de Commission.
En de post waar je op reageert ook niet.
Ik zal het vertalen naar tweaker.
If (wet = tegen grondwet) then veto;
pannalicour @RocketKoen27 december 2023 11:25
Dit maakt het nog iets verwarrender ben ik bang. Ik ga het zelf even uitzoeken
RocketKoen @pannalicour27 december 2023 11:28
De president kan een veto uitspreken ALS de wet of maatregel niet kan volgens de grondwet.

Stel die handelscommissie bepaalt bijvoorbeeld dat er een verbod moet komen op kruisbeeldjes, dan kan de president dat blokkeren, want het gaat in tegen de vrijheid van godsdienst in de grondwet.

Apple watches verbieden omdat ze een patent schenden mag gewoon volgens de grondwet. Dus de president gaat er GEEN VETO over uitspreken.
JackBol @RocketKoen27 december 2023 12:19
De president kan een veto uitspreken ALS de wet of maatregel niet kan volgens de grondwet.
Heel theoretisch natuurlijk, want de President is normaliter niet onderlegd om wetten aan de grondwet te toetsen. Daar is in Amerika het Supreme Court voor. Een veto van de President gaat in tegen de trias politica.

De meest zuivere implementatie is om de wetgeving te laten passeren en vervolgens een rechtszaak aanspannen en deze via het circuit bij het Supreme Court terecht te laten komen.
RocketKoen @JackBol27 december 2023 14:56
Het veto van de president is juist om dat te voorkomen. Voordat een wet voor de supreme court komt ben je namelijk 2-3 jaar verder.

Wat de geschiktheid van de president betreft... Dat fluctueert.
Obama is bijvoorbeeld afgestudeerd op grondwettelijk recht. Zijn opvolger....
Maar een president heeft natuurlijk een heel wit huis vol adviseurs die dingen voor hem kunnen uitzoeken.
MrMonkE @RocketKoen27 december 2023 16:30
Dus een soort 1-mans eerste kamer?
lenwar
@ComputerGekkie27 december 2023 10:01
“Biden” als persoon kan (of eigenlijk meer “doet”) dat ook niet.
Biden is effectief de voorzitter van de ‘Executive branch’ van de regering.

Ter achtergrond:
De VS heeft (net als Nederland en België) twee ‘Kamers’ (The House of Representatives - De Tweede Kamer, en The Senate - De Eerste Kamer). De methode van opbouwen van de Kamers is iets anders dan dat in Nederland en België gaat, maar het basisidee is hetzelfde. (Een essentieel verschil is iedere staat ‘Representatives’ levert, waar in Nederland (en België) de politieke partijen zelf een lijst samenstellen. In theorie kan de hele kamer worden gevuld met mensen uit Flevoland. In de VS kan dit dus niet)

Deze twee ‘Kamers’ samen zijn de Legislative Branch.

De Executive Branch omvat allerlei departementen als de NSA, Office of National Drug Policy, enz, enz.. Zij hebben als taak, naast hun eigen specifieke doeleinden (nationale veiligheid, drugsbeleid bepalen en handhaven, milieubeleid bepalen en handhaven, enz.) ook, het uitvoeren en controleren van de Legislative Branch. Zij hebben als ministerraad ook de macht om de Kamers te veto’en. Dit is echter geen populaire actie, aangezien wetten zijn gecreëerd door een afvaardiging van het volk en gecontroleerd door de Senaat.
Tevens kunnen de Kamers de Veto ook weer ongedaan maken, wat weer niet goed staat voor de President (ook al is het effectief de Executive Branch die de veto uitspreekt. De President is ‘slechts’ het poppetje dat z’n handtekening zet. Net zoals dat wordt gezegd dat de Minister President iets verkeerd heeft gedaan, ook al is het een ministerie is geweest iets heeft gedaan/nagelaten. Het is een verwoording van verantwoordelijkheid)
ACM Software Architect @ComputerGekkie27 december 2023 09:18
Wellicht als hij/zijn regering vindt dat een bepaald verbod te schadelijk is voor de Amerikaanse economie?
Blokker_1999
@ComputerGekkie27 december 2023 09:23
Het is standaard onderdeel van deze procedure en niet speciaal voor dit geval en bestaat zodat de President in het belang van het land kan handellen, bijvoorbeeld omdat een verbod op de import van een product de internationale relaties zou schenden of een sterke negatieve impact kan hebben op de bevolking van de VS. Dat is uiteraard niet van toepassing met een luxeproduct van een Amerikaans bedrijf.

Het is trouwens zeer zeldzaam dat de president van de VS zijn vetorecht gebruikt, maar het is dus gewoon onderdeel van de procedure.
BugBoy @ComputerGekkie27 december 2023 09:24
Volgens de grondwet kan onze koning ook gratie verlenen en die is niet eens democratisch gekozen. Nu zal dat in de praktijk enkel gebeuren na advies van OM en/of ministerie. In de EU kan elk land een veto uitspreken over bepaalde EU wetswijzigingen. Een middel dat veel gebruikt wordt om wat anders voor elkaar te krijgen.
The Zep Man @BugBoy27 december 2023 09:37
Volgens de grondwet kan onze koning ook gratie verlenen en die is niet eens democratisch gekozen.
De president van de VS ook niet altijd, dankzij gerrymandering en het negeren van de popular vote. ;)

[on-topic]
De Amerikaanse techgigant stapt naar een federale rechtbank en wil dat het verbod tijdelijk wordt ingetrokken totdat de Amerikaanse douanediensten recente aanpassingen van Apple aan de slimme horloges hebben kunnen controleren. Die douanediensten zouden op 12 januari met hun oordeel naar buiten komen.
De kans is aanwezig dat dit eindigt als een storm in een glas water, met maar een paar weken een verkoopverbod.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 08:30]

Juris LLM. @BugBoy27 december 2023 09:42
Maar de Koning kan niks zonder een handtekening van een minister. Dus de Koning kan niet daar helemaal zelf toe beslissen.
pvdheu @BugBoy27 december 2023 09:49
De president van de VS wordt ook niet democratisch gekozen.De stembus bepaald enkel welke en hoeveel kiesmannen er uiteindelijk over beslissen wie er president wordt. De "popular vote" is enkel een statistiek en heeft geen directe invloed of betekenis in dit proces.
Manderlay1 @pvdheu27 december 2023 10:16
Dus wordt hij toch wel democratisch verkozen? Misschien niet rechtstreeks verkozen maar er zit een democratisch systeem achter.
Hansie9999 @Manderlay127 december 2023 11:45
De Amerikaanse president wordt alles behalve democratisch verkozen. (greatest democracy in the world my arse :) )

Als jij en 49.9% van je buren op kandidaat A stemt, maar 50.1% van je buren stemmen op kandidaat B, dan gaan plots AL de stemmen van jouw en je buren ook naar kandidaat B.
Daar komt nog eens bij dat "je buren" dan nog eens gekozen worden door het trekken van lijntjes in kiesdistricten om het zo goed mogelijk te doen uitkomen voor kandidaat B door leden van kandidaat B zijn partij !!!!

Dan worden dus een aantal van die stemmen gebundeld en zo een "kiesman" gekozen voor bijvoorbeeld kandidaat B,

MAAR bij de uiteindelijke stemming kan die kiesman dan zelfs nog plots op kandidaat A stemmen (gebeurt niet veel , maar volgens de wet kan het gewoon)

Dit is gewoon nog een overblijfsel van de begintijd omdat er dan wel "verkiezingen" waren, maar het makkelijker was om gewoon een honderd tal kiesmannen om te kopen om de verkiezingen te "kopen" :)

Waarom ze dit debiele systeem de dag van vandaag nog blijven houden en dan met een "straight face" blijven zeggen dat ze een "democratie" zijn gaat mijn pet te boven :)

De enige democratische uitslag is wat ze zelf de "popular vote" noemen, en het is al meer dan eens gebeurt dat dit niet de uiteindelijke president is.
Manderlay1 @Hansie999927 december 2023 12:51
Blijft een democratisch systeem. Als het systeem niet deugt dat is jammer maar blijft in se een democratische verkiezing en iedereen weet de regels op voorhand.
Hansie9999 @Manderlay127 december 2023 13:49
ja maar,

Is de essentie van een democratische verkiezing niet dat IEDEREEN zijn stem telt en dat deze stem van iedereen voor EVENVEEL telt ??

als meer van mijn buren anders stemmen dan ik, dan telt mijn stem plots niet meer in dit systeem !!

dat is toch totaal GEEN democratische stemming ??

en al zeker niet "the greatest democratie in the world" :) :)

[Reactie gewijzigd door Hansie9999 op 23 juli 2024 08:30]

Manderlay1 @Hansie999927 december 2023 14:06
Jawel blijft een democratisch systeem, daarom geen goed maar wel democratisch.

Bij een niet democratisch systeem zouden jij en je buur geen stem hebben en zou er iemand aangeduid worden.
Shark.Bait @Hansie999927 december 2023 15:25
Het originele woord van democratie omslaat inwoners van Athene, dwz vrije mannen die de minimale leeftijd hadden bereikt voor militaire dienst; geen slaven, geen vrouwen en geen kinderen en geen vreemdelingen (dit kwam neer op ongeveer 25% van de bevolking). Wat dat betreft is jouw definitie van wat Democratie is die van jezelf en niet de officiele, die dan ook afwijkt van de originele definitie.
nicodb @Hansie999927 december 2023 15:01
Helaas werkt dat in amerika niet zo. Het kan zo zijn dat een staat met meer inwoners minder kiesmannen mag afvaardigen.
Pierz @Hansie999927 december 2023 17:02
Deze vorm wordt behouden omdat anders dun bevolkte staten te weinig invloed hebben. In NL ligt het zwaartepunt ook in de randstad en daar kan je best je vraagtekens bij plaatsen.
Marve79 @Manderlay127 december 2023 11:16
Inderdaad, wij kiezen ook niet wie er minister wordt.
RocketKoen @Manderlay127 december 2023 11:26
Het Amerikaanse kiesstelsel telt als "hybride democratisch".
Net als in Nederland bijvoorbeeld de keuze van een burgemeester. Daar mag het volk niet op stemmen, maar een democratisch gekozen gemeenteraad wel.
Manderlay1 @RocketKoen27 december 2023 12:54
Was in Vlaanderen ook zo maar is nu aangepast. De grootste in de meerderheid levert de burgermeester. Dusja wat ze nu alle partijen vormen 1 lijst. Sindsdien stem ik niet meer voor de gemeenteraad.


Ook de vorming en het belang van de volgorde van de kieslijsten stoort mij! Zo hebben enkele voorzitters alles te bepalen en met de keuze van het volk wordt geen rekening gehouden.

als je bv op plaats 10 staat van de lijst maar meer stemmen haalt dan nummer 5 op de lijst blijft nummer 5 voorrang hebben en zal waarschijnlijk verkozen geraken.

Ook maar een stom systeem maar blijft een democratische verkiezing

[Reactie gewijzigd door Manderlay1 op 23 juli 2024 08:30]

Aldy @Manderlay127 december 2023 13:24
Net als bij ons de Eerste Kamer, dus.
Guru Evi @Manderlay128 december 2023 00:48
Het is een republiek, dus representatieve democratie. Je verkiest je representatie en die maken de keuze. Dat zorgt ervoor dat je geen streken hebt die geen representatie krijgt, bij een directe democratie zouden enkel grote steden representatie hebben, want daar wonen miljoenen mensen. Gebeurt in Nederland ook, de eerste minister wordt ook niet direct verkozen, maar eerder aan de hand van het aantal zetels dat de partij(en) kunnen krijgen. Zo ook de VS President krijgt ‘zetels’ die de President voorstellen, de partij kan natuurlijk iemand anders kiezen dan de lijsttrekker alhoewel dat nagenoeg nooit gebeurt. Met Biden is er een grote kans dat dit wel gebeuren omdat hij zo oud is dat hij mogelijk doodvalt tussen Februari, wanneer de lijsttrekker verkozen wordt door de partij en de resultaten van de verkiezing bekend worden in November/December.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 08:30]

Manderlay1 @Guru Evi28 december 2023 12:08
Dus het is een democratie:) misschien met een slecht systeem maar blijft een democratie.

Republiek slaat op het staatshoofd dat verkozen wordt of niet. Bv België is een monarchie maar met democratisch kiessysteem.
Buurtjes60 @pvdheu27 december 2023 16:35
Het kiesstelsel in de VS is niet geheel democratisch. Globaal gezien is de zwaarte van jouw stem afhankelijk van waar je woont. Het ene district heeft uiteindelijk meer macht (kiesmannen) dan de andere. De verhouding kiesmannen en stemgerechtigden is niet gelijk. Zo democratisch is de VS dus niet.
Guru Evi @Buurtjes6028 december 2023 00:53
Alle republieken doen dit. In Nederland heb je ook zetels die verdeeld zijn adhv de provincie. Dus een streek die minder bevolkt is krijgt meer in verhouding tot de tweede kamer dan een provincie met een stad zoals Amsterdam.
damouze @Guru Evi28 december 2023 17:07
Nederland kent voor wat betreft de Tweede Kamer het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De zetels zijn dus niet verdeeld per provincie. Dat is echt flauwekul.

Daarnaast is Nederland geen republiek. Gelukkig maar, die poppenkast hoeft van mij niet.
damouze @pvdheu27 december 2023 20:57
De ironie van het verhaal is dat het systeem van kiesmannen ooit bedacht is om te voorkomen dat werkelijk elke willekeurige idioot president kon worden.

Nou dat systeem heeft echt gewerkt in 2016...
damouze @Guru Evi28 december 2023 17:30
Idioot en dom zijn niet hetzelfde. Het begrip 'idioot' is veel breder dan dat.

Nu gaat die vergelijking voor Trump behoorlijk goed op, dus dat is een meevallertje, maar dat was niet in eerste instantie op doelde, meer op zijn gedrag en gebrek aan zelfbeheersing. In mijn optiek is de man volslagen krankzinnig en alles wijst erop dat hij ten tijde van de gebeurtenissen van 6 januari 2020 een zenuwinzinking heeft gehad en dat er achter de schermen werk van is gemaakt dat hij "tijdelijk" ongeschikt werd verklaard voor zijn functie en dat Mike Pence vervolgens zijn taken overgenomen heeft en alsnog de Nationale Garde opgeroepen heeft - een privilege dat is voorbehouden aan de president, of de vice-president wanneer de eerste niet in staat is zijn functie te vervullen. Daar is nooit iets officieels over naar buiten gekomen, maar verschillende prominente amerikadeskundigen hebben daar wel op gewezen.

In de tijd dat de Amerikaanse Grondwet opgesteld werd was er nog best een sterke elite die neerkeek op het klootjesvolk. De Founding Fathers behoorden tot die elite en in hun ogen was het klootjesvolk niet geschikt om een publieke functie te vervullen. Dus, alhoewel er min of meer "algemeen" kiesrecht (lees: voor blanke mannen) was in die tijd, had een simpele boerenpummel best flink wat meer hordes te overwinnen dan bijv. iemand die tot de Washington familie behoorde. Dat werd ook heel normaal gevonden, want dat paste in de Amerikaanse droom dat alles mogelijk was. Die droom zei niets over de uitgangspositie van de Amerikaanse burger, anders dan dat hij zijn kansen moest grijpen.

Om te voorkomen dat iemand als "John Smith" president kon worden, werd het stelsel van kiesmannen bedacht. In naam zijn zij vrij om te stemmen op de kandidaat die zij het meest geschikt vinden (en dat recht is zelfs vastgelegd in de grondwet), maar in de praktijk zijn zij door wetgeving in de staten gedwongen te stemmen op de kandidaat die in die staat gewonnen heeft. De straf die wordt opgelegd varieert van een geldboete tot een (korte) celstraf. Er is geprobeerd dit aan te vechten als zijnde ongrondwettelijk, maar voor zover ik weet zonder succes.
Alex3 @Guru Evi29 december 2023 14:26
Trump heeft zijn geld allemaal geërfd en zelf nooit winst gemaakt. Dat probeerde hij geheim te houden door zijn financiële gegevens niet openbaar te maken.
foppe-jan @ComputerGekkie27 december 2023 09:20
Omdat de Amerikanen alleen verdragen sluiten als ze zichzelf mogen verexcuseren zodra dat ze uitkomt. Is niet 'gek', maar machtskwestie. Deze verdragen bestaan vooral om kleine landen in het gareel te dwingen.
Berent @ComputerGekkie28 december 2023 11:14
De International Trade Commission is een beetje een vreemde club, er is niks internationaals aan. De ITC is een overheidsdienst (uitvoerende macht waar de president 'de baas' over is). Tegelijkertijd is het wel een quasi-rechtbank waar handelsgeschillen tussen bedrijven worden uitgevochten. Soms zijn uitspraken op basis van 'oud' wel consequent maar niet consistent met 'nieuwe' handelspolitiek en daarom is het handig als de president als hoogste uitvoerder dingen kan blokkeren.
der Koekje @Berent28 december 2023 14:25
Gewoon een woord-dingetje. Het is de 'International Trade' commissie, niet de internationale 'Trade Commission'. De volledige naam is dan ook de 'United States International Trade Commission', dat de insteek al een stuk duidelijker maakt.
OLED 27 december 2023 09:38
Begrijpelijk, volgens wetenschappelijke testen ( https://www.youtube.com/@TheQuantifiedScientist ) behoort de Apple Watch en de sensors tot de een van de beste, zo niet de beste. De hartslag is nauwkeuriger dan elk Garmin horloge en de slaaptracking is zo nauwkeurig dat het praktisch hetzelfde is als een EEG slaapmeting. En dit adverteert Apple niet eens.
Met die kennis is het logisch dat bedrijven die medische apparatuur maken zich bedreigd voelen en geld willen zien. Er zijn niet veel manieren om optisch de zuurstofsaturatie te maken, ik verwacht dat de manier die Apple ontwikkeld heeft die andere overtreft zeker wat de algoritmes betreft. We gaan het zien.
lordawesome @OLED27 december 2023 09:49
Apple heeft dit dus niet ontwikkeld, maar gestolen.
Keypunchie
@lordawesome27 december 2023 10:43
Dat is nogal een aantijging. Een patent is gewoon een claim voor “ik heb het als eerste bedacht”. En dan gaat het nog om een specifieke manier waarop je het doet ook.

Het buskruit is meer dan 1x uitgevonden en het is prima voor te stellen (zelfs waarschijnlijk) dat Apple, die een laboratorium vol met gezondheidswetenschappers in dienst heeft, onafhankelijk van Masimo dit bedacht heeft*, maar helaas tegen het patent aanloopt.

*pulse oximeters zelf bestaan al sinds de jaren ‘70 meen ik…

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:30]

bammette @Keypunchie27 december 2023 11:28
Op het eerste gezicht zit er wat in wat je zegt, maar het lijkt mij nagenoeg onmogelijk dat een bedrijf als Apple (met een sterke focus op patenten) een dergelijk apparaat ontwikkelt zonder eerst te kijken hoe anderen het doen. Vanaf dat punt wordt het wel erg lastig om toevallig hetzelfde te ontwikkelen, je weet immers al hoe de concurrentie het doet. Ik denk dat ze eerder hebben afgekeken en wat dingen hebben aangepast in de hoop dat het niet als inbreuk zou worden herkend.

Ik ben het overigens wel met je eens dat het te makkelijk is om te zeggen: "Apple heeft het gestolen". Ik zou zeggen: "het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Apple het niet heeft gestolen".

[Reactie gewijzigd door bammette op 23 juli 2024 08:30]

Keypunchie
@bammette27 december 2023 12:09
Op het eerste gezicht zit er wat in wat je zegt, maar het lijkt mij nagenoeg onmogelijk dat een bedrijf als Apple (met een sterke focus op patenten) een dergelijk apparaat ontwikkelt zonder eerst te kijken hoe anderen het doen.
Bedrijven doen dit juist bewust *niet*, omdat het hun zaak sterker maakt in een eventuele (of in het geval van een dik vet doelwit als Apple, de onvermijdelijke) patentzaak. (Ja, het patentensysteem is absoluut kapot).
old_spice @Keypunchie27 december 2023 11:23
Die International Trade Commission zal niet zomaar zo'n verbod opleggen.
Keypunchie
@old_spice27 december 2023 12:12
Een verbod kan gewoon opgelegd worden omdat de ander nou eenmaal een patent heeft, dat betekent niet dat jij hun IP hebt gestolen.

De telefoon is bijvoorbeeld door meerdere mensen uitgevonden, binnen en buiten de VS, maar uiteindelijk was het Bell die er een patent op wist te leggen... zo gaan die dingen.

@old_spice Geen idee waar je op reageert, maar dat is precies wat ik schrijf... Het patent op "de telefoon" is een verwijzing naar het verhaal van Alexander Graham Bell vs. Elisha Gray (wie!? precies!).

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:30]

old_spice @Keypunchie27 december 2023 17:53
Nee, niet zomaar wordt een verbod opgelegd. Samsung heeft ook bloedzuurstofmeters in de telefoon, daar wordt de import niet van stilgelegd. Het gaat waarschijnlijk over gebruikte specifieke technologie, waar Masimo patent op heeft. Het is dus niet even simpel een vergelijking tussen het is beide een telefoon.
WhatsappHack
@old_spice27 december 2023 12:14
Klopt, dat doen ze als er bevonden wordt dat een patent geschonden is. Dat doet verder alleen niets af aan de uitleg van Keypunchie. Het zegt niets over of het "gestolen" of "afgekeken" is of niet, wel over dat iemand anders het al eerder bedacht heeft én dat gepatenteerd heeft. (Of een patent overgenomen heeft.)
old_spice @WhatsappHack27 december 2023 17:57
Dit is een beetje te kort door de bocht. Ik geef aan dat er niet zomaar een verbod wordt ingesteld op import van een telefoon omdat het ook een bloedzuurstofmeter heeft. Samsung heeft die dingen, andere fabrikanten waarschijnlijk ook. Daar is geen importverbod op. Zo'n verbod komt er wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat er specifieke gepatenteerde technologie wordt gebruikt (of in dit geval, aannemelijk genoeg om er meer tijd voor nodig te hebben om het goed uit te zoeken) Dus niet, "oh ze hebben een bloedzuurstofmeter", en Masimo heeft "de bloedzuurstofmeter" gepatenteerd. Dat gaat ook helemaal niet zomaar want je moet dan heel specifiek de techniek patenteren.
WhatsappHack
@old_spice27 december 2023 18:08
Uh ja, maar dat was ook de discussie niet en dat is ook nogal logisch: als er namelijk geen patentschending was vastgesteld op de technologie van Masimo, dan wordt er sowieso geen importverbod ingesteld en had dit hele topic niet bestaan. :+ Dat Apple dus kennelijk iets geschonden heeft stond hier niet ter discussie.

Het is mij zodoende nogal onduidelijk wat je punt nou eigenlijk is en wat je wil zeggen. De stelling, waar Keypunchie ook op reageerde, was "Apple heeft dit niet ontwikkeld, maar gestolen". De open deuren die je nu intrapt lijken vrij weinig te doen te hebben met die stelling terwijl je wel een thread instapt die inhaakt op die stelling. (Over kort door de bocht gesproken.)
old_spice @WhatsappHack27 december 2023 18:19
Frappante opmerking dit. Laten we even recapituleren:
lordawesome zegt:
Apple heeft dit dus niet ontwikkeld, maar gestolen.
Keypunchie zegt:
Dat is nogal een aantijging. Een patent is gewoon een claim voor “ik heb het als eerste bedacht”. En dan gaat het nog om een specifieke manier waarop je het doet ook.

Het buskruit is meer dan 1x uitgevonden en het is prima voor te stellen (zelfs waarschijnlijk) dat Apple, die een laboratorium vol met gezondheidswetenschappers in dienst heeft, onafhankelijk van Masimo dit bedacht heeft*, maar helaas tegen het patent aanloopt.

*pulse oximeters zelf bestaan al sinds de jaren ‘70 meen ik…
old_spice zegt:
Die International Trade Commission zal niet zomaar zo'n verbod opleggen.
Het is nogal vergezocht om te stellen dat Apple precies dezelfde techniek heeft uitgevonden als wat Masimo gepatenteerd heeft. De voorbeelden van buskruit en de telefoon slaan daarin ook nergens op. Hele andere tijden en absoluut niet zulke specifieke technologie. Daarom mijn antwoord: Die International Trade Commission zal niet zomaar zo'n verbod opleggen.

Verder zeg jij dat ik inhaak in een thread, maar wat doe jij zelf dan door te antwoorden op mijn antwoord aan Keypunchie? Je haakt toch ook zelf in dan?
WhatsappHack
@old_spice28 december 2023 01:57
Het is nogal vergezocht om te stellen dat Apple precies dezelfde techniek heeft uitgevonden als wat Masimo gepatenteerd heeft.
Waarom is dat precies vergezocht?
Daarom mijn antwoord: Die International Trade Commission zal niet zomaar zo'n verbod opleggen.
Wat een open deur is, want natuurlijk doen ze dat niet zomaar - dan moet eerst patentinbreuk vastgesteld zijn, wat dus het geval is. Het wel of niet honoreren van een verzoek van de patenthouder tot een importverbod zegt precies he-le-maal niets over of het gestolen is of niet en is dus ook niet relevant aan de discussie als dat niet is waar je op doelde of wilde suggereren. Masimo heeft nog een patent overeind staan en daar is (voorlopig) schending door Apple op aangetoond, dus mocht Masimo een importverbod vragen en dat hebben ze dan ook gedaan. De ITC heeft die behandeld, maar doet door het verzoek wel of niet te honoreren geen uitspraak over de manier waarop het patent geschonden is en of het wel/niet d.m.v. corporate espionage verkregen materiaal is o.i.d. en zegt daarmee ook niets over "diefstal" noch wekt het die suggestie.

Ik haak inderdaad in op de relevante discussie en reageer op die, kennelijk out of context, one-liner die je poste. Dat je dan achteraf aankomt met een uitleg dat je het blijkbaar over iets heel anders wilde hebben dan de context van de thread: tja, begin daar dan meteen mee ipv een vage one-liner zonder verdere toelichting of start je eigen thread. :P Beetje raar om er eentje van een ander te kapen en dan SurprisedPikachu.jpeg als mensen er vanuit gaan dat je wel op de inhoud van de thread wilde reageren. :X
old_spice @WhatsappHack28 december 2023 11:52
Waarom is dat precies vergezocht?
Omdat het vergezocht is, zoeken naar een uitweg, technisch gezien met hele specifieke technologie is de kans zo klein dat een aanname hier op vergezocht is.
Het wel of niet honoreren van een verzoek van de patenthouder tot een importverbod zegt precies he-le-maal niets over of het gestolen is of niet en is dus ook niet relevant aan de discussie als dat niet is waar je op doelde of wilde suggereren.
Nee, maar dat zeg ik ook helemaal niet. Ik geef aan dat er niet zomaar een verbod wordt opgelegd. Oftewel, het zal niet zo zijn dat Apple bij toeval hetzelfde heeft uitgevonden. Dat is namelijk, vergezocht.

Er is overigens inmiddels een nieuw artikel uit.
nieuws: Amerikaanse rechter pauzeert importverbod van Apple Watch 9 en Ultra 2

U heeft het trouwens over 1 patent, maar volgens het artikel:
Die handelscommissie zei in oktober dat Apple inderdaad patenten van Masimo had geschonden, waarna het verkoopverbod twee maanden later in kon gaan.
Lijkt dus toch meer dan 1 patent te zijn, of het staat verkeerd in het artikel.
Ik haak inderdaad in op de relevante discussie en reageer op die, kennelijk out of context, one-liner die je poste. Dat je dan achteraf aankomt met een uitleg dat je het blijkbaar over iets heel anders wilde hebben dan de context van de thread: tja, begin daar dan meteen mee ipv een vage one-liner zonder verdere toelichting of start je eigen thread. :P Beetje raar om er eentje van een ander te kapen en dan SurprisedPikachu.jpeg als mensen er vanuit gaan dat je wel op de inhoud van de thread wilde reageren. :X
Leuk maar dit is verder gewoon je mening. Als je op zoek bent naar online confrontaties ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dat kan je misschien beter zoeken op Nu, of Geenstijl oid.

[Reactie gewijzigd door old_spice op 23 juli 2024 08:30]

latka @Keypunchie27 december 2023 12:10
Als je kijkt naar deze zaak (die al sinds 2013 loopt!) Dan is er duidelijk sprake van een stinkend zaakje en Apple heeft niet zulke schone handen hier als ze graag doen voorkomen. Dit artikel van Tweakers laat het topje van de ijsberg maar zien waar het lijkt op een ordinair patent dingetje. Wat er niet bij staat is dat Apple een deel van het personeel van masimo ingelijfd heeft en binnen 6 maanden 12 patenten op dit soort sensoren kreeg (dat is snel..) en de vermoorde onschuld speelt.
Keypunchie
@latka27 december 2023 12:15
Waar haal je 2013 vandaan? 2013 was het jaar waarin president Obama een veto uitsprak in een volkomen andere zaak, tussen Apple en Samsung.

Apple heeft pas in 2020 een zuurstofmeter toegevoegd aan een apparaat (apple watch 6), dus de zaak *kan* nooit eerder zijn begonnen dan dat. Anders was er ook geen enkele grond geweest.
latka @Keypunchie27 december 2023 16:09
Door media te raadplegen behalve Tweakers:
"In 2013, Apple met with Masimo about integrating Masimo’s technology into the Apple Watch. Soon thereafter, Apple began hiring Masimo employees, starting with Masimo’s Chief Medical Officer. In the fall of 2020, Apple introduced the Series 6, manufactured in Asia. Apple claims the Series 6 watch can measure arterial oxygen saturation. The importation and sale of that product infringes multiple Masimo patents (as well as incorporates Masimo’s trade secrets, a claim the parties are litigating in California)."
Jammer dat mijn reactie hiervoor dan weer geminned wordt.

[Reactie gewijzigd door latka op 23 juli 2024 08:30]

Keypunchie
@latka27 december 2023 19:58
Oh, hemeltje, ze hebben in 2013 contact gehad? En toen mensen van Masimo ingehuurd?

Dat is juist een teken dat ze *niet* het patent hebben geschonden. Een patent is immers publiekelijk gepubliceerd (dat is het hele idee van het patentsysteem, dat de kennis openbaar wordt gemaakt).

Die mensen neem je juist aan, zodat je *om* het patent heen kan werken. (Had ik al gezegd dat het patentsysteem kapot is). Heeft ze blijkbaar nog een paar jaar geduurd ook! De ITC was het uitendelijk daar niet mee eens dat dat gelukt is...

En het "Court of Appeals" heeft blijkbaar net bepaald dat de 'ban' weer op pauze moet: https://www.macrumors.com...ultra-2-sales-ban-paused/

Maar dat is patentgeneuzel.

Aan het einde van de rit is er niks gestolen (het patent staat immers nog steeds op naam van Masimo), heeft Apple niet het idee van Masimo gejat (anders hadden ze wel niet de mensen aangenomen, maar gewoon het patent knip/plak gedaan. Apple had het "idee" van een horloge met zuurstofmeter natuurlijk allang, dat is namelijk nogal voor-de-hand-liggend, het kan dus alleen om een implementatie gaan).

Is het inhuren van personeel van een "concurrent" chique? Misschien niet, maar het lijkt me 100% legaal.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:30]

latka @Keypunchie27 december 2023 20:54
Zucht. Je leest wel wat graag wil horen: ze hebben contact. Daags daarna huurt apple de chief scientist en filen ze 12 patenten in 6 maanden met de chief scientist als auteur. Dat doe je niet als je niet de spullen van je oud werkgever gebruikt. Dat wist apple en daar waren ze voor gewaarschuwd. Dat staat los van het feit dat patenten een kapot systeem zijn.

Aanvullend: Apple had idd. het idee. Masimo heeft mails van Apple managers die melden dat de eigen sensor dikke poep is en nooit wat gaat worden. Na het inhuren van de Masimo mensen dus een stapel patenten en de boel werkt ineens wel. Dit zaakje stinkt zo hard dat het imho niet recht te praten is.

[Reactie gewijzigd door latka op 23 juli 2024 08:30]

dgtazzman81 @latka27 december 2023 22:10
Je laat in je reacties wel achterwege dat er al een rechtzaak is geweest tussen Masimo en Apple... die Apple heeft gewonnen. Ik moet wel toegeven dat ik niet weet of het dezelfde patenten betreft als die waar de FTC nu uitspraak overheeft gedaan. Apple is hier zeker niet netjes geweest, dat is duidelijk, maar er zijn wat mij betreft nog genoeg vraagtekens over de legaliteiten die zullen moeten worden uitgevochten voor de rechter. Dit verhaal is inderdaad al jaren aan de gang en zal nog wel even doorzetten.
mongkut @lordawesome27 december 2023 13:13
Apple ontwikkeld niks, maar kijkt vanaf een hoge boom, en als ze iets "leuks/nuttig" zien en vinden gooien ze een zakje muntjes naar beneden, en kopen het op, en vervolgens hangen ze in hun boom een groot spandoek en prijzen dit opgekochte ... als of ze zelf hebben gemaakt/ontdekt hebben, en dat je het MOET hebben, anders is je leven niet fruitig genoeg ;)
dgtazzman81 @lordawesome27 december 2023 14:33
Ik geloof dat het veel genuanceerder ligt. Masimo en Apple schijnen in het begin een samenwerking aan te zijn gegaan voor het ontwikkelen van de technologie, maar is er op een gegeven moment een dispuut onstaan over de implementatie. Apple heeft toen een aantal Masimo werknemers 'gestolen' om de technologie alsnog te kunnen implementeren in hun horloges, terwijl Masimo zelf de patenten in handen heeft gekregen. Apple claimt ondertussen wel voldoende aanpassingen te hebben gemaakt dat de betreffende patenten niet meer van toepassing zijn, maar hier moet nog over geoordeeld worden.
Keypunchie
@dgtazzman8127 december 2023 17:36
Je mag best personeel dat bij een ander bedrijf werkt proberen in te huren.

Of is het nu plotseling “oneerlijk” om werknemers een hoger loon en een leukere uitdaging te bieden.*

Of het chique is, is iets anders, maar ik zie totaal geen probleem om personeel met specifieke kennis te werven. Pakt kapitalisme eens een keer goed uit voor de gewone werknemer.

*sterker nog, Apple en een paar anderen zijn jaren terug eens flink op de vingers getikt omdat ze de afspraak hadden gemaakt om *niet* bij elkaar te werven!

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 08:30]

gielie @OLED27 december 2023 10:11
N=1 door een YouTuber, lijkt mij niet heel betrouwbaar.

Echter laat dit science paper een ander verhaal zien. In gezonde personen werkt het redelijk, bij mensen die bekend zijn met problemen in hun spO2 niet zo.
Vorkie @gielie27 december 2023 10:23
Apple Watch 6 is nogal oud… plus onderzoek op eigen afdeling.

Niet echt een sterke paper.
rvt1 @OLED27 december 2023 10:08
Het zal wel aan mij liggen maar een linkje naar YouTube van iemand die zich de “qualified scientist” te samen met “ volgens wetenschappelijke testen” kan ik nou niet echt wetenschappelijk noemen.

Apple Watch is best goed, dat geloof ik graag, maar moet een linke naar een YouTube kanaal niet wetenschappelijk. Als het niet peer gereviewed is en niet in nature staat, dan met een grote korrel zout nemen…
uNoTopia @rvt127 december 2023 10:37
Je hebt natuurlijk gelijk, maar in dit geval lijkt de persoon achter het kanaal wel kennis van zaken te hebben. Zie zijn CV https://www.robterhorst.com/cv
rvt1 @uNoTopia27 december 2023 12:01
Niets slechts over deze persoon en het lijkt me een eerlijke en slimme jonge man, maar niets uit zijn CV laat blijken dat hij gekwalificeerd is voor dit soort testen, en is zeker nog niet wetenschappelijk en peer reviewed.

Het is een gewone review van iemand, niets wetenschappelijks aan of peer reviewed, wel degelijk gedaan… maar dat kunnen we allemaal als we een beetje goed opletten.
Loller1 @OLED27 december 2023 10:25
Een van de beste door bij hun concurrentie af te kijken dus.
Mars Warrior @OLED27 december 2023 10:30
Volgens onderzoeken gepubliceerd op Nature (2021) heeft Apple best goed spul gemaakt ja:
We observed strong positive correlations between the Apple Watch device and commercial oximeters when evaluating heart rate measurements (r = 0.995, p < 0.001) and oximetry measurements (r = 0.81, p < 0.001). There was no statistical difference in the evaluation of skin color, wrist circumference, presence of wrist hair, and enamel nail for SpO2 and heart rate measurements in Apple Watch or commercial oximeter devices (p > 0.05). Apple Watch 6 is a reliable way to obtain heart rate and SpO2 in patients with lung diseases in a controlled environment.
Echter niet elk onderzoek laat dezelfde uitkomsten zien.
panterarosso @OLED27 december 2023 10:40
apple adverteert er niet mee omdat als ze het als een medisch hulpmiddel promoten ze aan veel strengere eisen moeten voldoen en het risico lopen van rechtzaken
sspiff 27 december 2023 09:30
Is het toevallig dat dit net na de aankooppiek van de kerst van kracht gaat? Kan mij voorstellen dat dit wel handig is voor Apple en de retailers die dit in de rekken hadden liggen?
Rob Voets @sspiff27 december 2023 09:37
Geen idee of het tot meer verkopen heeft geleid, maar het heeft ook consequenties voor de huidige reeds verkochte horloges. Reparatie waarbij het horloge wordt vervangen is ook niet meer mogelijk.
Donstil
@Rob Voets27 december 2023 11:22
Geen idee of het tot meer verkopen heeft geleid, maar het heeft ook consequenties voor de huidige reeds verkochte horloges. Reparatie waarbij het horloge wordt vervangen is ook niet meer mogelijk.
Dat geld alleen voor horloges die buiten de garantie vallen. Alles wat binnen de garantie valt wordt nog wel gewoon gemaakt/vervangen.

Apple Won't Be Able to Repair Out-of-Warranty Apple Watches Due to Import Ban
Apple Watch models that are under warranty are allowed to be replaced. This includes both the standard one-year warranty for new devices and devices protected through an extended AppleCare warranty.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 08:30]

HSG 27 december 2023 09:58
Blijkbaar is er ook bewezen dat er patenten zijn gestolen. Anders werd er geen handelsverbod uitgesproken.
WhatsappHack
@HSG27 december 2023 10:26
Geschonden*. Patenten zijn publieke informatie. De patenthouder kan onder voorwaarden aan verbod aanvragen als schending bewezen is.
Geim @HSG27 december 2023 13:59
Als het patent was gestolen, zou Apple nu de patenthouder van het ontwerp zijn.
Apple gebruikt een ontwerp dat door iemand anders al gepatenteerd is. Of ze dat ontwerp zelf bedacht hebben, of gecopieerd hebben doet in de uitspraak niet ter zake.
markwiering 27 december 2023 11:57
Masimo beschuldigt Apple ervan bedrijfsgeheimen te hebben gestolen en patenten te hebben geschonden door de implementatie van de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch.
Is het nu zo dat Masimo een alleenrecht had op een specifieke technologie om het bloedzuurstofgehalte te meten en dat Apple die specifieke technologie in haar horloge gestopt heeft?

Of heeft Masimo een alleenrecht op welke bloedzuurstofmeter dan ook (ongeacht van hoe jij dit technisch regelt) ?

Dat laatste zou ik immoreel vinden. Dat zou betekenen dat elk apparaat dat jouw bloedzuurstofgehalte meet per definitie verboden is als Masimo jou geen toestemming heeft gegeven.
WhatsappHack
@markwiering27 december 2023 12:36
Saturatiemeters zijn zo oud, daar zit geen patent meer op; is allang verlopen. Dus dat is generiek beschikbaar. Masimo zal wel iets specifieks doen wat iets toevoegt aan de technologie (hard- en/of software) waardoor het net wat anders/beter werkt. Kan bijvoorbeeld al iets zijn als de manier waarop het vanaf de pols betrouwbaarder gemeten kan worden dan waarvan het anders een beperkende last ondervindt, om maar iets te noemen. (Ik weet niet welk patent geschonden is.)
Keypunchie
@WhatsappHack27 december 2023 18:15
Het gaat om een hele serie aan patenten. In de rechtszaken heeft Apple al een paar patenten ongeldig kunnen laten verklaren, maar er is er (in ieder geval) 1 overeind gebleven tussen al het juridisch geweld.

(Dat zegt ook wel weer wat over de zwakte van het patentsysteem zelf, dat je blijkbaar nogal makkelijk ongeldige patenten kunt laten registreren).
TPar @Keypunchie28 december 2023 00:36
In de VS kan je zomaar patenten aanvragen, de rechtbank zal het wel oplossen als er zich een probleem stelt. In Europa moet je een veel langer proces door waaruit moet blijken dat jouw technologie nieuw is.
Loller1 27 december 2023 10:26
Het is ontzettend absurd hoe dit is gebeurd en je nu de halve Apple fanbase hebt rondlopen met het afschilderen van Masimo, een bedrijf waar ze waarschijnlijk nog nooit van hadden gehoord tot de afgelopen 10 dagen, als een patenttrol. Man man man...
mOrPhie @Loller127 december 2023 11:11
en je nu de halve Apple fanbase hebt rondlopen met het afschilderen van Masimo ... als een patenttrol
Dit is schromelijk overdreven. Mijn indruk is juist dat een overgrote meerderheid, zo niet iedereen, Apple-fanbase incluis (afgaande op /r/apple), vindt dat het goed is dat Apple hiervoor wordt aangepakt.
WhatsappHack
@mOrPhie27 december 2023 12:35
Ik weet niet of je het /r/Apple-publiek wel echt kan aanwijzen als fanbase :P Lijkt vaker het tegenovergestelde te zijn, soms tot ongenoegen van de mensen die genoeg hebben van het afkraken onderling (en hetzelfde probleem leeft af en toe in een aantal Android-subs waar juist weer Apple fans langskomen, en zo voorts.). Grote Reddit subs trekken onderling veel publiek van andere subs aan; vaak komt iedereen even mekkeren voor eigen parochie en trekt weer verder naar een ander onderwerp.
mOrPhie @WhatsappHack27 december 2023 12:51
Dat zou het des te vreemder maken waar @Loller1 z'n wijsheid vandaan heeft.
Geim @Loller127 december 2023 14:01
Het is ontzettend absurd hoe dit is gebeurd en je nu de halve Apple fanbase hebt rondlopen met het afschilderen van Masimo, een bedrijf waar ze waarschijnlijk nog nooit van hadden gehoord tot de afgelopen 10 dagen, als een patenttrol.
1 blik op hun website geeft een heel ander beeld: https://www.masimo.com/
cariolive23 @Loller127 december 2023 20:48
als een patenttrol
Tja, er zijn ook hele volksstammen die roepen dat de aarde plat is. Dit zegt toch meer over deze mensen, dan over het onderwerp.
jessesteinen 27 december 2023 13:11
Of heeft Masimo een alleenrecht op welke bloedzuurstofmeter dan ook (ongeacht van hoe jij dit technisch regelt) ?
een patent krijg je op de implementatie van iets (bijv. zuurstofsaturatie meten op een specifieke, bepaalde manier met behulp van licht) niet op het onderliggende principe (perifere zuurstofsaturatie meten)

[Reactie gewijzigd door jessesteinen op 23 juli 2024 08:30]

cariolive23 27 december 2023 18:14
Dit artikel loopt al weer achter, de rechtbank heeft de ban geblokkeerd in afwachting van het hoger beroep:
https://www.cnn.com/2023/...tch-ban-appeal/index.html
Roel1966 27 december 2023 22:04
Tja, dit is weer meer zo'n verhaal van wie was er eerst, de kip of het ei. Uiteindelijk is nog niet hard bewezen dat Apple daadwerkelijk patenten geschonden heeft. Anderzijds kan Apple dat ook weer niet aantonen dat ze geen patenten geschonden hebben. Daarnaast zit je weer ermee dat Masimo anderzijds ook met harde bewijzen op tafel zal moeten leggen.

Maar ja, ik zal nu wel de Apple fans tegen de schenen trappen maar Apple heeft wel vaker eens patenten naar zich toe getrokken. Dit dan onder het mom van dat zij dat dan ontwikkeld hadden waarbij ik mij iets kan herinneren van de muis. Weet niet meer precies hoe het was maar Apple heeft lang geclaimd de muis uitgevonden te hebben.

Wel denk ik dat het enigszins terecht zou zijn dat door dit import verbod er dan een lagere straf opgelegd word. Uiteindelijk loopt Apple nu verkopen mis door dat import verbod en dat op zich al best wel een straf is.

[Reactie gewijzigd door Roel1966 op 23 juli 2024 08:30]

cariolive23 @Roel196627 december 2023 22:42
Op dit moment lopen ze geen verkopen mis, het import verbod is on hold gezet in afwachting van het beroep. Misschien dat de verkopen juist wel (tijdelijk) toenemen, men wil er nu snel nog eentje kopen.
Roel1966 @cariolive2327 december 2023 23:04
Oeps, ik denk dat ik te snel heb gelezen en nu pas "importban" zie staan maar inderdaad lopen ze dan geen verkopen mis. Kan inderdaad juist zo zijn dat de verkopen dan eerder toe nemen voor het geval van toch een importban.
BugBoy 27 december 2023 09:25
Dat de Biden regering geen veto heeft uitgesproken is niet zo verrassend. Zowel Apple als Masimo zijn bedrijven uit de VS. Het zou mij niet verbazen als ze dit wel hadden gedaan als Masimo niet uit de VS zou komen...
WhatsappHack
@BugBoy27 december 2023 12:12
Is al eens voorgekomen, 10 jaar terug: https://www.theverge.com/...iphone-4-and-select-ipads
BugBoy @Guru Evi28 december 2023 09:09
Enige bron is de zeer debieuze Meaww website. Heb je betrouwbare bronnen?
Guru Evi @BugBoy28 december 2023 12:57
Misschien van het Witte Huis zelf: https://www.whitehouse.gov/pcast/members/joe-kiani/
BugBoy @Guru Evi28 december 2023 14:47
Kiani werkt als adviseur op gebied van wetenschap en technologie (PCAST). Dat zal een eventueel veto van Biden (in het nadeel van Masimo) zeker niet meer kans geven. Maar ik denk dat Biden zich er sowieso niet in zal mengen als het een aangelegenheid is tussen Amerikaanse bedrijven. Zoals @WhatsappHack al aangeeft is men daar een stuk makkelijker in als het om een buitenlandse partij gaat.

Howard Krein (ik neem aan dat je die schoonzoon bedoeld) werkt al sinds 2011 als CMO voor StartUp Health. Zover ik weet was dat voordat Masimo een belang in StartUp Health nam, maar zeker ruim voordat Biden een gooi deed naar het presidentschap.

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