Uitgelekte beelden tonen kleuren OnePlus 12R-smartphone

Er is promotiemateriaal van de OnePlus 12R opgedoken. Daaruit blijkt dat de aankomende smartphone in een grijze en blauwe kleur zal worden aangeboden. De smartphone wordt op 23 januari aangekondigd.

X-gebruiker Ishan Agarwal deelde zowel een afbeelding als een korte video waarin de smartphone vermeld wordt. Op dat beeldmateriaal staan echter geen specificaties of prijzen.

Uit eerdere geruchten van een andere X-gebruiker blijkt dat de OnePlus 12R over een 6,78”-display beschikt, met een variabele verversingssnelheid van 1 tot en met 120 Hz. De smartphone zou op een Snapdragon 8 Gen 2-soc draaien en zou met 8GB- of 16GB-werkgeheugen worden geleverd, afhankelijk van welke versie er wordt aangekocht. De OnePlus 12R zou een accu met een capaciteit van 5500mAh meekrijgen, die ook kan snelladen met 100W. Volgens de geruchten zou het toestel over drie camera’s aan de achterzijde beschikken: een 50-megapixelcamera, een 8-megapixelcamera die ultrawidebeelden kan maken en een camera die macrofoto’s van 2 megapixel kan schieten.

OnePlus 12R
OnePlus 12R - Bron: Ishan Agarwal op X

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-12-2023 12:49 31

26-12-2023 • 12:49

31

Lees meer

OnePlus 12

vanaf € 766,63

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

OnePlus 12 gaat vanaf 949 euro kosten in Benelux
OnePlus 12 gaat vanaf 949 euro kosten in Benelux Nieuws van 23 januari 2024
OnePlus brengt OnePlus 12 en 12R op 23 januari uit in Benelux
OnePlus brengt OnePlus 12 en 12R op 23 januari uit in Benelux Nieuws van 8 december 2023
OnePlus 12 heeft 5400mAh-accu en maximaal 24GB ram
OnePlus 12 heeft 5400mAh-accu en maximaal 24GB ram Nieuws van 5 december 2023
OnePlus toont uiterlijk van 12-smartphone
OnePlus toont uiterlijk van 12-smartphone Nieuws van 27 november 2023
OnePlus introduceert OnePlus 12-smartphone op 4 december in China
OnePlus introduceert OnePlus 12-smartphone op 4 december in China Nieuws van 20 november 2023
OnePlus werkt aan goedkopere tablet met de naam OnePlus Pad Go
OnePlus werkt aan goedkopere tablet met de naam OnePlus Pad Go Nieuws van 17 september 2023
OPPO presenteert Chinese versie klaptelefoon Find N3 Flip met alertslider
OPPO presenteert Chinese versie klaptelefoon Find N3 Flip met alertslider Nieuws van 31 augustus 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones OnePlus

Reacties (31)

-Moderatie-faq
31
29
7
0
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Anonymoussaurus
26 december 2023 12:55
Belangrijker, en dat lijkt even vergeten te worden: dit wordt de eerste keer dat een R-smartphone van OnePlus buiten India wordt uitgebracht. Veel gebruikers/lezers zullen denken dat dit weer een smartphone betreft die India-only is, maar nee, zie:
3_s @Anonymoussaurus26 december 2023 13:20
Wat is de R-lijn van Oneplus?
wildhagen @3_s26 december 2023 13:26
Tot voor kort werden toestellen uit de R-line reeks alleen verkocht in india en China, en niet daarbuiten. Dat beleid is nu dus blijkbaar veranderd. Was eerder ook in het nieuws, zie nieuws: Goedkopere OnePlus 9R komt vooralsnog alleen uit in India of nieuws: Foto's tonen OnePlus-telefoon voor India met alertslider bijvoorbeeld.

Zie ook https://www.androidpolice.com/oneplus-12-launch-date/

Edit: correctie toegepast nav opmerking @Anonymoussaurus, ik haalde de non-R en de R door elkaar, excuus.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 09:03]

Anonymoussaurus
@wildhagen26 december 2023 13:33
De R-line van OnePlus is wat meer het budget tot (lower) mid-end segment. Het zijn dus geen flagships.
Nee, dat klopt niet. De R-line behoort wel tot de flagships, en al helemaal niet tot de lower of mid-end. Op de Indiase website staat 'ie namelijk ook onder flagships: https://www.oneplus.in/st...ortName=Flagship%20Series. Overigens is de R-variant altijd net wat beter dan de reguliere (met uitzondering van de 11, omdat dat eigenlijk gewoon een Pro is qua specs).
Anonymoussaurus
@3_s26 december 2023 13:25
De R-lijn zit doorgaans net onder de reguliere versies. Dus:

OnePlus 9 -> 9R -> 9 Pro
CH4OS 26 december 2023 12:52
Een 'launch event' lijkt mij iets heel anders dan aangekondigd (of aankondiging), gezien de naam van het toestel en de datum waarop het gepresenteerd wordt bekend is. De OnePlus marketing draait immers ook al op volle toeren, getuige dit artikel.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:03]

sspiff 26 december 2023 13:42
Ik pas toch wel als ik de naam OnePlus lees. Voor mijn moeder tijdens Black Friday een OnePlus gekocht omdat ze een nieuwe telefoon nodig had.

Blijkt dat het model al sinds de dag dat het uitkwam te kampen heeft met ongewenste factory resets. Tal van posts online hierover, maar tenzij je er specifiek naar zoekt, hoor je natuurlijk niet van het probleem. OnePlus heeft het probleem destijds op hun eigen fora erkent, maar nooit opgelost.

Maar dan wel het toestel blijven verkopen aan niets vermoedende klanten natuurlijk.
roelst1 @sspiff26 december 2023 14:55
Tja, zo heeft iedereen wel een anekdotische negatieve of positieve ervaringen met elk merk. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit zo veel problemen gehad met een smartphone als met mijn iPhone 12, maar dat betekent niet dat alle iPhones slecht zijn.

Je moet kijken naar gemiddelde cijfers en dan zijn Apple en Oneplus eigenlijk beide prima, net als vrijwel alle andere merken. Het is echt bij uitzondering dat er daadwerkelijk grootschalige problemen zijn, zoals jaren geleden bij de Note 7 van Samsung.
sspiff @roelst126 december 2023 17:59
Ja, akkoord, maar als er een echt probleem is dan hoort het wel gefixt te worden, en niet genegeerd te worden.

Dat er fouten en problemen insluipen, dat kan uiteraard altijd. Maar dat de fabrikant het probleem jarenlang negeert en het toestel toch blijft verkopen, kan bij mij niet door de beugel.
Clubbtraxx @sspiff27 december 2023 14:42
Een vriendin van mij heeft ook een Nord sinds herfst 2020 oid, nooit een spontane factory reset op geweest. Het zal dus iets exemplarisch zijn. Slechte batch van een gebruikt component bijvoorbeeld.
Clubbtraxx @sspiff26 december 2023 14:10
Welk modelletje mag dat zijn dan? Een reboot kan ik me nog voorstellen maar spontane factory reset???
sspiff @Clubbtraxx26 december 2023 18:02
Ja, dacht eerst ook dat m'n moeder iets verkeerd gedaan had, maar het komt blijkbaar bij meer mensen voor. Het gaat om een OnePlus Nord.

Is al minstens sinds september 2020 een ding: https://www.androidpolice...ory-resets-and-data-loss/

Mijn moeder haar telefoon zit op de nieuwste updates, dus het is duidelijk nog niet verholpen.
karakedi @sspiff26 december 2023 23:27
Treft het alle Nord series of een specifiek model. Tijdens BF heb ik een Nord 3 5g gekocht, maar nog niet in gebruik genomen
Puddi Puddin @sspiff26 december 2023 15:01
Iets met conform product? Nee maar even welk toestel want zou wel een schande zijn.
CH4OS @sspiff26 december 2023 17:39
Gelukkig is het schijnbaar zo specifiek of geheim, dat je er zelf ook niet al teveel erover deelt. Een spontane factory reset heb ik nog nooit gehad op mijn OnePlus 7T Pro toestellen. En schijnbaar moet er specifiek naar gezocht worden om te vinden, je begrijpt dat dat jouw verhaal niet veel duidelijker maakt?

En natuurlijk, als je er op zoekt zal Google altijd wel iets vinden, dat is immers de bubbel waar je specifiek naar gezocht hebt. Natuurlijk zul je dan mensen met hetzelfde "probleem" vinden, maar blijkt uiteindelijk toch wel dat het of om een ander (oud) toestel gaat of de situatie gewoon heel anders is.
sspiff @CH4OS26 december 2023 18:04
Het gaat om een OnePlus Nord en je vind er al info over sinds ten minste september 2020. Zoek maar naar OnePlus spontaneous factory reset. Het komt bij verschillende modellen voor, maar blijkbaar vooral bij de Nord.
CH4OS @sspiff26 december 2023 21:58
Als ik letterlijk zoek op wat jij aangeeft, lees ik alleen berichten over de OnePlus Nord waarbij dit optrad, niet over andere toestellen. Ik mag hopen dat 3 jaar na dato daar wel een fix voor is intussen. Ik denk dus niet dat dit een terugkerend of blijvend fenomeen is bij OnePlus, want dan kwam het bij andere toestellen ook wel voor. Ik vind het dan een beetje vergezocht om dan te zeggen dat je wegblijft bij OnePlus omdat je zelf 1 negatieve ervaring hebt met precies dat toestel. Voor het merendeel van de kopers is het geen probleem; ze lopen er immers niet tegenaan. Het is natuurlijk zuur en vind het vervelend dat het jou wel overkomen is, maar dat betekend niet dat het probleem "dus" blijft.

Zoek ik verder alleen op 'spontaneous factory reset', zie ik dat er wel meer Android devices zijn die dit hebben, maar ook allerlei andere apparatuur (niet per se gebaseerd op Android). Om maar even aan te geven dat je met een zoekopdracht op Google eigenlijk altijd wel een pagina vindt dat precies heeft wat je lijkt te willen zoeken. Ook Apple zou er last van hebben, als je er maar specifiek op zoekt. ;)
JackDaniel @CH4OS26 december 2023 23:40
Ik lees dit toevallig en besef mij dat het mijn schoonvader ook is overkomen een maand geleden. Ook een OnePlus Nord, op eens was deze factory gereset nadat de batterij leeg was gegaan. Vond het een vreemd verhaal en snapte er destijds niets van, maar blijkbaar is dit toch wel een dingetje.

Dit soort problemen zijn zo vaag en zo specifiek, de meeste gebruikers zullen nieteens begrijpen dat het een voorkomend iets is. Ik dus ook niet, ik ging er maar vanuit dat mijn schoonvader iets geks had gedaan ookal is hij daar niet echt het type voor.

Hoe dan ook, dit soort problemen kennen in principe alle merken. Zeer verwarrende bugs die niet vaak genoeg voorkomen, of niet vaak genoeg gerapporteerd worden, om opgelost te worden. Vervelend, zeker, maarja zoiets komt wel eens voor.
CH4OS @JackDaniel27 december 2023 00:11
Ja, ik vind ook echt alleen over de OnePlus Nord er dingen over. Maar haal je 'OnePlus' uit de zoekopdracht, dan zie je het breder. Binnen OnePlus gebeurd het dus alleen bij Nord toestellen. Vervelend genoeg, begrijp me niet verkeerd! Zoek je algemener zie je ook iets met ChromeOS en vervolgens is het al heel raap totaal andere apparatuur van andere fabrikanten.

Nu weet ik niet of de Nord nog updates krijgt, maar als ik jouw verhaal zo lees, dan denk ik dat het antwoord 'nee' is. Natuurlijk kan het in potentie bij alle merken en alle toestellen voorkomen, Maar dat betekend niet dat het ook gebeurd. Ik zou er niet zomaar een merk voor negeren, omdat je 1 slechte ervaring hebt, wat verder misschien nooit meer gaat gebeuren.
SkillZ4LollZ V2 @CH4OS27 december 2023 00:39
Tientallen Android smartphones gehad van verschillende merken (toevallig geen OnePlus, maar wel meerdere Realme's en Vivo's), en werkelijk waar nog nooit meegemaakt dat een telefoon zichzelf spontaan reset naar factory settings. Stellen dat dat bij andere merken ook gebeurt lijkt mij dus een een "far stretch", zelfs binnen dezelfde "familie" aan smartphone.
Frietsaus @SkillZ4LollZ V227 december 2023 09:44
Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt met een boel Android telefoons. Wat mij betreft ook volstrekt onacceptabel dat een toestel zichzelf factory reset.
sspiff @JackDaniel27 december 2023 08:26
Ook de OnePlus 7 Pro lees ik dergelijke verhalen: https://www.reddit.com/r/...eset_itself_in_my_pocket/
SmokingSig 26 december 2023 12:51
Phoh niets nieuw onder de zon. Smartphones hebben ondertussen al het hele kleurenpallet gezien en 90 % gooit er een hoes omheen.

Imo niet echt nieuwswaardig dit, tenzij voor de reclame..
Kabouterplop01 @SmokingSig26 december 2023 14:54
vind ik ook; uitgelekt, dat is zo boter op je hoofd.
Het is gewoon reclame en zo moet het bijzonder worden.
Hawkysoft 26 december 2023 15:09
Blijf het toch een raar ding vinden dat een R versie de goedkopere zou zijn, maar kan niet wachten op de 12. Altijd wel erg blij met de OnePlus telefoons.
Roel1966 26 december 2023 21:43
Tja, ik weet niet maar vraag mij af of dit nu dan belangrijk nieuws is dat de smartphone in 2 kleuren te krijgen is.
typetje1965 26 december 2023 22:12
Waar blijven de max. 6 inch toestellen? De toestellen zijn steeds veel te groot. Waarom niet drie modellen: small, medium en large?
iqcgubon @OLED26 december 2023 18:57
Waarom?
Chelseamarre123 @iqcgubon26 december 2023 19:47
Omdat het kan :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.