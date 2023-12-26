Uitgelekte beelden tonen kleuren OnePlus 12R-smartphone

Er is promotiemateriaal van de OnePlus 12R opgedoken. Daaruit blijkt dat de aankomende smartphone in een grijze en blauwe kleur zal worden aangeboden. De smartphone wordt op 23 januari aangekondigd.

X-gebruiker Ishan Agarwal deelde zowel een afbeelding als een korte video waarin de smartphone vermeld wordt. Op dat beeldmateriaal staan echter geen specificaties of prijzen.

Uit eerdere geruchten van een andere X-gebruiker blijkt dat de OnePlus 12R over een 6,78”-display beschikt, met een variabele verversingssnelheid van 1 tot en met 120 Hz. De smartphone zou op een Snapdragon 8 Gen 2-soc draaien en zou met 8GB- of 16GB-werkgeheugen worden geleverd, afhankelijk van welke versie er wordt aangekocht. De OnePlus 12R zou een accu met een capaciteit van 5500mAh meekrijgen, die ook kan snelladen met 100W. Volgens de geruchten zou het toestel over drie camera’s aan de achterzijde beschikken: een 50-megapixelcamera, een 8-megapixelcamera die ultrawidebeelden kan maken en een camera die macrofoto’s van 2 megapixel kan schieten.