ASUS introduceert Dual-uitvoeringen Radeon RX 7800 XT OC en RX 7700 XT OC

ASUS heeft de Radeon RX 7700 XT Dual OC en RX 7800 XT Dual OC-videokaarten geïntroduceerd. Deze gpu’s beschikken elk over twee 100mm-ventilatoren en werken met een 8pins-connector. Het is niet duidelijk hoeveel de gpu's moeten kosten.

Beide videokaarten hebben volgens ASUS dezelfde afmetingen: 279,9x133,9x49,3mm. Zowel de Radeon RX 7700 XT Dual OC als de Radeon RX 7800 XT Dual OC nemen volgens de fabrikant ook meer dan twee slots in beslag. ASUS houdt het op 2,47 slots. Het bedrijf levert software mee waardoor de beide videokaarten iets hogere kloksnelheden kunnen halen in vergelijking met de reguliere versies. Het is op moment van schrijven niet duidelijk hoeveel de gpu’s moeten kosten.

AMD heeft Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT-videokaarten in de zomer van 2023 aangekondigd tijdens de Gamescom-beurs in Keulen. De AMD Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT zijn beide gebaseerd op RDNA3-architectuur. De 7700 XT beschikt over 54 compute units, terwijl de 7800 XT 60 cu's heeft. De 7700 XT wordt met 12GB GGDR6-geheugen geleverd, terwijl de 7800 XT 16GB GGDR6-geheugen meekrijgt. De videokaarten bedienen het 1440p-segment en moeten de concurrentie aangaan met de RTX 4060 Ti en RTX 4070 van Nvidia. De Radeon RX 7700 kreeg van AMD een adviesprijs van 489 euro mee. De Radeon RX 7800 XT moet 549 euro kosten.