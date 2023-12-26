ASUS introduceert Dual-uitvoeringen Radeon RX 7800 XT OC en RX 7700 XT OC

ASUS heeft de Radeon RX 7700 XT Dual OC en RX 7800 XT Dual OC-videokaarten geïntroduceerd. Deze gpu’s beschikken elk over twee 100mm-ventilatoren en werken met een 8pins-connector. Het is niet duidelijk hoeveel de gpu's moeten kosten.

Beide videokaarten hebben volgens ASUS dezelfde afmetingen: 279,9x133,9x49,3mm. Zowel de Radeon RX 7700 XT Dual OC als de Radeon RX 7800 XT Dual OC nemen volgens de fabrikant ook meer dan twee slots in beslag. ASUS houdt het op 2,47 slots. Het bedrijf levert software mee waardoor de beide videokaarten iets hogere kloksnelheden kunnen halen in vergelijking met de reguliere versies. Het is op moment van schrijven niet duidelijk hoeveel de gpu’s moeten kosten.

AMD heeft Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT-videokaarten in de zomer van 2023 aangekondigd tijdens de Gamescom-beurs in Keulen. De AMD Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT zijn beide gebaseerd op RDNA3-architectuur. De 7700 XT beschikt over 54 compute units, terwijl de 7800 XT 60 cu's heeft. De 7700 XT wordt met 12GB GGDR6-geheugen geleverd, terwijl de 7800 XT 16GB GGDR6-geheugen meekrijgt. De videokaarten bedienen het 1440p-segment en moeten de concurrentie aangaan met de RTX 4060 Ti en RTX 4070 van Nvidia. De Radeon RX 7700 kreeg van AMD een adviesprijs van 489 euro mee. De Radeon RX 7800 XT moet 549 euro kosten.

ASUS Radeon RX 7800 XT Dual
ASUS Radeon RX 7800 XT Dual

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-12-2023 12:28 31

26-12-2023 • 12:28

31

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Reacties (31)

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gamefreakin 26 december 2023 13:18
Ben benieuwd of ze de ventilators/koeling van de Dual serie iets aangepast hebben.

Hoewel de koeling prestaties prima waren voor het geld, hadden de ventilators op de Asus Dual RX 6xxx kaarten een vrij goed hoorbaar start en stop geluid (en in sommige batches ook een lichte ratel). Iets wat de TUF en Strix kaarten in die serie niet hadden.
loki504 @gamefreakin26 december 2023 19:32
Ik hoor mijn RX 6600 niet bij opstarten of afzetten. En het zit in een uitvoering: Montech SKY TWO Zwart
gamefreakin @loki50426 december 2023 21:31
De intensiteit verschilt een beetje per kaart in de generatie en soms ook per batch. Dit is een voorbeeld van het gebrom dat tijdens het inbouwen van meerdere Asus Dual RX 6750XT kaarten geconstateerd was: https://streamable.com/glrary (naast de airflow is ook een ratel of motorgeluid te horen)
tedades 26 december 2023 17:34
Ik merk dat ik vaker lig te zoeken wat de nieuwswaarde van een Tweakers nieuwsbericht is.
Asus introduceert een Dual uitvoering van zijn videokaart: wat dit betekend verwacht ik uit het bericht te halen, maar ik mis dit stuk.

Iemand een idee wat een Dual-variant betekend?
Mijn huidige redenatie: Het bericht hint op twee ventilatoren, want het is niet 2 slots groot. De ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC heeft 3 ventilatoren, is Dual dan een kleinere kaart. De site van Asus is ook niet direct helder over wat een Dual-uitvoering betekend: "De ASUS Dual-serie maakt gebruik van geavanceerde koeltechnologieën die zijn afgeleid van de paradepaardjes onder de videokaarten, en leveren de nieuwste gaming-ervaring in de puurste vorm - de perfecte keus voor een goed uitgebalanceerde build.".
Mijn conclusie zou dan zijn: een Dual uitvoering is een goedkopere variant en daardoor ook iets kleiner en met 2 ventilatoren maar nog steeds met goede prestaties.
ABD @tedades27 december 2023 10:02
Ik ben het helemaal met je eens. Dit is niet alleen een advertorial, dit is zeer makkelijk vullen van je content. Asus stuurt een persbericht uit en voila. Overigens doen alle tech sites dit, 26 december hebben veel sites 'toevallig' dit zelfde bericht de wereld ingestuurd, al dan niet herschreven.

Goed, dit is hoe men altijd (tech)websites heeft ingericht, de vraag moet volgens mij zijn waarom doen we dit? Een nieuwe generatie kaarten is interessant, innovatie ook, dieper ingaan op het product met uitleg of een review ook, maar lukraak dit soort doorsnee producten aankondigen heeft totaal geen nut. Als ik in de markt zou zijn voor een RX7800XT, duik in de pricewatch in en ga ik uitzoeken wat de verschillen zijn, of er bekende gebreken zijn, reviews lezen etc. Dan kom ik in mijn zoektocht zeer waarschijnlijk dit bericht tegen wat ik snel scan, en niets mee doe want dit bericht heeft geen toegevoegde waarde.

Verder zie ik ook geruchten overgenomen van andere sites; volgens mij is tweakers geen tabloid of juice kanaal. Voor geruchten hebben we het forum.

Overigens wil ik hier niet al te dramatisch over doen, want er staan genoeg achtergrondverhalen van goede kwaliteit en andere waardevolle content op de site; misschien vallen dit soort berichten daarom wel tegen?

[Reactie gewijzigd door ABD op 25 juli 2024 21:26]

T_elic @tedades26 december 2023 18:47
Het staat gewoon in de eerste alinea:
Deze gpu’s beschikken elk over twee 100mm-ventilatoren
tedades @T_elic26 december 2023 20:43
En het voordeel van 2 ventilatoren ivm. 3 is?
Richardus27 @tedades26 december 2023 21:04
Dat het past in kleinere behuizingingen, dat is het wel zo'n beetje. Dit zijn dezelfde 13-in-een-dozijn kaarten die elke fabrikant in de lineup heeft rond de adviesprijs van NVIDIA/AMD: MSI Ventus/Armor, ASUS Dual, Sapphire Pulse, Asrock Challenger en anderen.

2 fans, geen RGB of andere extra's, koeling "goed genoeg". Niks om wakker van te liggen

[Reactie gewijzigd door Richardus27 op 25 juli 2024 21:26]

CH4OS @Richardus2727 december 2023 01:24
Kleiner/Ruimte is relatief. Deze dual kaarten nemen meer dan twee sloten in beslag. Dat het in lengte minder ruimte inneemt is dan op zich wel een voordeel, maar dat de videokaart hoger is, kan voor hele kleine systemen soms ook wel een issue zijn, omdat niet elke behuizing daar ruimte voor heeft.
Orky Rulez @tedades26 december 2023 20:57
Goedkoper en kleiner
Boxman @Orky Rulez26 december 2023 23:13
Echter staat er letterlijk “geen prijs bekend” en wordt er nul vergelijking met ‘grotere’ videokaarten gemaakt. Dit ‘nieuws’bericht is gewoon een specsheet vertaald naar zinsvorm zonder verder enige duiding. Dat is @tedades’ punt, denk ik.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 25 juli 2024 21:26]

Roel1966 @tedades26 december 2023 21:35
Asus gebruikt al een hele tijd Dual voor puur en alleen dubbele fans maar ik de titel eigenljk ook best wel verwarrend vind omdat er dual uitvoeringen staat. Je zou dan kunnen denken dat het om dual gpu kaarten gaat of om 2 slots kaarten.
jjanssen @Roel196627 december 2023 08:44
Ja dit. De auteur gaat ervanuit de je dit weet. Maar mijn Asus 6800XT met drie ventilatoren heet ook geen Triple. Ik dacht ook dat het ging om een kaart met twee gpu's, speciaal voor bitcoinminers of ai-fanaten of een uitgebreide cockpit-setup.
Roel1966 @jjanssen27 december 2023 18:34
Ik dacht ook dat het ging om een kaart met twee gpu's
Ondanks dat ik weet dat Asus met dual gewoon 2 fans bedoeld dacht ik ook eerst aan de hand van die titel dat ze weer met een dual gpu op de markt waren gekomen. Zou wel apart zijn geweest want dat is toch wel alweer een tijd geleden dat een dual gpu kaart op de markt gekomen is.
IrBaboon79 26 december 2023 12:36
Als m’n (niet 4K) scherm/gpu ontploft en een upgrade afdwingt - even afkloppen - zie ik wel verder, tot die tijd game ik wel op m’n oude 5700xt en 1080p verder…maar dit soort kaartjes lijken iig leuke upgrades voor de groep die van een eerdere generatie afkomt…misschien over een jaar of 5 een keer een andere pc bouwen hoewel ik verwacht dat deze nog wel even meegaat…
Barista @IrBaboon7926 december 2023 15:17
Zelf wel laatst monitor geupgrade maar de 5700 behouden. Ging van 1080 naar 1440p. Draait primadeluxe en het verschil is echt groter dan je denkt qua pracht en praal. 5j op 1080p moet lukken maar ik ga over 2 of 3 jaar wel gpu upgraden (als nieuwe gta uitkomt).
Arunia @Barista26 december 2023 18:11
Ik heb zelf met een r9 3900 met de 5700xt. En dat gaat nog steeds prima.
Kijk wel naar de nieuwe kaarten, maar veel te duur.
iqcgubon @Arunia26 december 2023 18:58
Veel te duur? Ik vind die prijzen tegenwoordig reuze meevallen.

Maar ik heb dan ook mijn 6800XT in piek crisis gekocht aan 900 euro :+
flaskk @Barista26 december 2023 23:34
Hier precies t zelfde, ik sudder nog wel even aan met mijn 3060ti en mocht gta uitkomen komt er wel een nieuw gpu en cpu wss
cmegens @IrBaboon7926 december 2023 21:24
Met een 5700xt kom je op 1440p ook nog wel uit de voeten hoor.
IrBaboon79 @cmegens26 december 2023 23:13
Ja, tot de boel ontploft zeker - als m’n monitor of de gpu de geest geeft dwingt dat toch iets meer dan de zoveelste upgrade…

Over de jaren ben ik eigenlijk wel uit het enthousiaste segment gegroeid tot de categorie “het zal wel, ding doet het…” - andere prioriteiten als games uiteindelijk.
cmegens @IrBaboon7927 december 2023 02:04
In al mijn jaren met PC’s nog nooit gehad dat de boel ontploft, dus ik denk dat je je daar niet zo druk over hoeft te maken. Bovendien, als je 5700xt het begeeft koop je voor relatief weinig een tweedehandse vervanger. De 5700xt is gewoon echt een prima kaart die vandaag de dag nog goed mee kan, ook meegeholpen door steeds beter geworden drivers. De performance van die kaart nu tegenover launch is echt significant beter. AMD heeft dus succesvol de performance geoptimaliseerd.
IrBaboon79 @cmegens27 december 2023 08:58
Ik weet het maar ontploffen was vooral "figure of speech" - ik heb al een keer een moederbord verloren door een blikseminslag in de buurt waardoor een netwerkkaart begon te vonken (het rook naar brand iig), het moederbord was er uiteindelijk ook niet blij mee, een LCD monitor die na vele jaren spontaan de moed opgaf van de ene op de andere dag, maar ook een voeding. Dus ja, op een gegeven moment kunnen zaken er wel eens mee ophouden immers... uiteraard vervelend, kan gebeuren (verder ook geen reden om je druk over te maken) maar ook een trigger om weer eens iets te upgraden natuurlijk.

Mbt de kaart zelf: Over het algemeen ben ik best tevreden met die 5700xt en ik verwacht dan ook dat hij nog wel de nodige jaren zal meegaan; op 1080p (hoger heeft immers geen doel met deze monitor) draait dat ding snel genoeg.
cmegens @IrBaboon7927 december 2023 10:15
Tegen blikseminslag kun je je deels wel beschermen. Daarnaast is het verzekeringswerk, dus ‘gratis’ upgrade.
JWFpeters 26 december 2023 14:53
Blijft altijd een probleem bij die GPUs heb een Nitro + 7900 XTX en ondanks dat ie voor een GPU erg stil is blijft er een irritant geluid in die GPU fans zitten.

Doe vrijwel altijd 2x 120cm fans op de GPU niet meer dan 950rpm super stil.

Nadeel je hoort meer de coilwine ;)
CAPSLOCK2000 26 december 2023 17:33
meer dan twee slots in beslag. ASUS houdt het op 2,47 slots
Mooi, dan heb ik nog 0.53 slot over voor iets anders...

Is die 2.47 naar boven of naar beneden afgerond?

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 25 juli 2024 21:26]

Verwijderd 26 december 2023 20:01
Deze specifieke dual varianten zijn meestal beter dan de 3 fan varianten van gigabyte bijvoorbeeld. Heb dit vaak mogen testen en was me opgevallen. Heatsink is ook een stuk dikker op de asus.
Roel1966 26 december 2023 21:40
Er valt pas echt iets van te zeggen wanneer de Nvidia kaarten ook op de markt zijn gekomen en de prijs daarvan bekend is. En ja daarop volgend dan hoe de prijs/prestatie van beiden is ( Nvidia en AMD ) wil je een goede keuze kunnen maken. Voor nu is het leuk om te weten dat die kaarten binnenkort verkrijgbaar zijn maar meer ook niet.
Ram-G-maN 27 december 2023 02:28
Leuk, maar ik zit te wachten op een ROG Strix variant. Maar die zal nooit komen door de GeForce Partner Program. De beste Radeon kaarten koop je al lang niet meer bij Asus of MSI.
Ultraman Moderator VB 27 december 2023 11:14
Benieuwd of er ooit nog normale 2-slot uitvoeringen komen. Het is allemaal 2.5 slot tegenwoordig. Ik ben naar een 2e hands 6800 gegaan om die reden ipv een nieuwe 7800.

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