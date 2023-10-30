ASUS gaat GeForce RTX 4060 Ti met ingebouwd M.2-slot in Benelux uitbrengen

ASUS gaat de Dual GeForce RTX 4060 Ti met een ingebouwd M.2-ssd-slot in de Benelux uitbrengen, al is nog niet bekend wanneer. Met het extra M.2-slot kunnen de acht ongebruikte PCIe-lanes van een PCIe x16-interface gebruikt worden.

ASUS toonde de videokaart in juli voor het eerst als concept, maar bevestigt nu tegenover Tweakers dat de videokaart ook daadwerkelijk op de markt gebracht gaat worden. Het merk kan nog geen concrete prijs of releasedatum delen, maar suggereert dat de kaart nog voor het einde van het jaar beschikbaar komt.

De leaker momomo_us merkte eerder op dat de Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB met M.2-slot al in meerdere Finse webshops is verschenen. De videokaart kost omgerekend tussen de 525 en 550 euro, wat grofweg 100 euro duurder is dan wat de reguliere GeForce RTX 4060 Ti van het merk kost. Er wordt nog geen verwachte levertijd op de productpagina's vermeld.

De standaard GeForce RTX 4060 Ti maakt maar van acht PCIe-lanes van een x16-slot gebruik, waardoor de overige lanes gebruikt kunnen worden voor een M.2-slot. Hierdoor kan de kaart met M.2-uitbreidingsslot voor een extra ssd-aansluiting op bijvoorbeeld een mini-ITX-moederbord zorgen. Verder zei ASUS eerder dat het extra M.2-slot, dat op de achterplaat van de gpu gemonteerd is, op deze manier koeler kan blijven.

Bron: Multitronic