ASUS gaat GeForce RTX 4060 Ti met ingebouwd M.2-slot in Benelux uitbrengen

ASUS gaat de Dual GeForce RTX 4060 Ti met een ingebouwd M.2-ssd-slot in de Benelux uitbrengen, al is nog niet bekend wanneer. Met het extra M.2-slot kunnen de acht ongebruikte PCIe-lanes van een PCIe x16-interface gebruikt worden.

ASUS toonde de videokaart in juli voor het eerst als concept, maar bevestigt nu tegenover Tweakers dat de videokaart ook daadwerkelijk op de markt gebracht gaat worden. Het merk kan nog geen concrete prijs of releasedatum delen, maar suggereert dat de kaart nog voor het einde van het jaar beschikbaar komt.

De leaker momomo_us merkte eerder op dat de Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB met M.2-slot al in meerdere Finse webshops is verschenen. De videokaart kost omgerekend tussen de 525 en 550 euro, wat grofweg 100 euro duurder is dan wat de reguliere GeForce RTX 4060 Ti van het merk kost. Er wordt nog geen verwachte levertijd op de productpagina's vermeld.

De standaard GeForce RTX 4060 Ti maakt maar van acht PCIe-lanes van een x16-slot gebruik, waardoor de overige lanes gebruikt kunnen worden voor een M.2-slot. Hierdoor kan de kaart met M.2-uitbreidingsslot voor een extra ssd-aansluiting op bijvoorbeeld een mini-ITX-moederbord zorgen. Verder zei ASUS eerder dat het extra M.2-slot, dat op de achterplaat van de gpu gemonteerd is, op deze manier koeler kan blijven.

Asus Dual RTX 4060 Ti M.2-ssdAsus Dual RTX 4060 Ti M.2-ssdAsus Dual RTX 4060 Ti M.2-ssd

Bron: Multitronic

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 15:45 75

30-10-2023 • 15:45

75

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Extra ssd in je pc via je videokaart?

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Reacties (75)

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0daro0 30 oktober 2023 15:50
Wat ik mij afvraag waarom in zo'n lage kaart ?

Voor de toekomst wel interessant ivm ruimte mits goed gekoeld en hoe zit dit met de videokaart krijg je daar niet juist throttle mee?
youridv1 @0daro030 oktober 2023 15:52
Wat ik mij afvraag waarom in zo'n lage kaart ?
De standaard GeForce RTX 4060 Ti maakt maar van acht PCIe-lanes van een x16-slot gebruik, waardoor de overige lanes gebruikt kunnen worden voor een M.2-slot. Hierdoor kan de kaart met M.2-uitbreidingsslot voor een extra ssd-aansluiting op bijvoorbeeld een mini-ITX-moederbord zorgen.
Omdat de helft van je x16 slot ongebruikt blijft bij dit soort modellen en dat is, bijvoorbeeld in mITX PC's, niet echt fijn omdat die vaak schaarse IO hebben.
Lagere kaarten hebben die extra lanes gewoon niet meer nodig sinds PCIe4.0 en op deze manier kun je er nog wat mee.

Een duurdere kaart heeft de lanes zelf nodig. bij deze kaarten is het makkelijk. Die 8 lanes zitten niet aangesloten.

Persoonlijk zou ik het super vet vinden als ze ook andere hardware mogelijk maken. Dan zou je een PCIe based capture card kunnen aansluiten in een mITX pc. Geen idee hoe je dat mount, maar daar is met riser cables enzo wel iets op te vinden.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 13:21]

d3x @youridv130 oktober 2023 16:42
wel duur m.2 slotje, voor die prijs koop je al bijna een 990 pro 4Tb ipv 2TB ....
En er zijn nog steeds sata poorten die toch ook nog steeds genoeg perf geven als het over "data " capaciteit gaat.....

leuk design en idee, maar usecase lijkt mij zeer beperkt.

[Reactie gewijzigd door d3x op 24 juli 2024 13:21]

Ergo @d3x30 oktober 2023 18:29
als iemand die een mini itx systeem runt in een minder dan 8 liter grootte behuizing vind ik dit een hele mooie ontwikkeling.
d3x @Ergo30 oktober 2023 19:43
soms gaat de perceptie het doel voorbij....mini itx is er zo eentje van :)

edit 4* -1 mod, wat een moderatie hier tegenwoordig op dit forum... tsss

feit blijft dat je gigantisch veel dingen moet overwegen om het in zo een krappe ruimte te plaatsen zeker als je er dan nog high end mee wil gamen en gaat meestal ten gevolge van kost en optimale flow en koeling. Voor algemeen gebruik is het een gewoon alternatief, maar dan kan je evengoed een mini systeem ala NUC kopen.

[Reactie gewijzigd door d3x op 24 juli 2024 13:21]

NeverSettle @d3x30 oktober 2023 23:13
Sommige mensen hebben het geld er voor een compacte PC. Ruimte is soms beperkt :)
Zer0 @d3x30 oktober 2023 20:59
maar usecase lijkt mij zeer beperkt.
Ja en? Niet elk product hoeft de massa aan te spreken, en het is erg prettig als er voor jouw specifieke usecase een goede passende oplossing is.
HJVDD @d3x31 oktober 2023 11:04
Maar als je geen m.2 slot meer heb is dit wel een leuk alternatief
Scriptkid @youridv130 oktober 2023 17:47
Daar hebben we toch gewoon bifurcation voor zet je het slot op x8?

Dan heb je de 8 extra over voor m2.
mati1983 @Scriptkid30 oktober 2023 19:24
Klopt. Alleen ondersteunt niet ieder bord dat en zul je dat x16 slot nog steeds fysiek moeten splitsen, wat ook weer niet in alle gevallen zomaar altijd kan. Deze kaart heeft mijns inziens zeker een bestaansrecht, al zal het niet voor iedere/de meeste use cases de meest logische oplossing zijn.
Niet Henk @youridv130 oktober 2023 16:41
Grote kans dat je dit al kan, als het simpelweg PCIe bifurcation of switching is kan je er in stoppen wat je wil.

En M.2 slot naar PCIe riser dingen heb je al, zie deze bijvoorbeeld. Je moet er wel rekening mee houden dat de slot niet genoeg stroom levert, dus er zit vaak een extra power connector aan vast.
B127 @youridv130 oktober 2023 18:19
Je kunt gewoon een riser kabel van m.2 naar een pcie slot kopen. Ik heb op dit moment een van mijn m.2 slots in gebruik met zo'n riser voor een 10g netwerk kaart. Je kunt er in principe alles op aansluiten, zelfs een GPU werkt prima (zij het met maar 4 lanes).
mr_evil08 @youridv130 oktober 2023 16:42
nvt.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 24 juli 2024 13:21]

Hunterbitch @mr_evil0830 oktober 2023 17:10
Heb nog geen mini-itx borden gezien met meer dan 2x M2 sloten erop.
B127 @Hunterbitch30 oktober 2023 18:22
De X299 ITX van asrock heeft 3 m.2 slots, maar dat is zeker geen 13 in een dozijn moederbord.
Zer0 @B12730 oktober 2023 20:57
En dat is een chipset uit 2017, niet echt courant meer.
Er staan 4 mini-itx moederborden met minstens 3 m.2 sloten in de pricewatch, en die zijn allemaal (belachelijk) duur.
d3x @Zer031 oktober 2023 11:34
het is dan ook geen volume product... you pay what you ask for....
aaradorn @0daro030 oktober 2023 15:52
Wellicht ook wel handig voor texture streaming, kan zijn dat dit word gebruikt om de waters te testen, als het een beetje lukt om in de toekomst over te stappen naar games die er specifiek gebruik van kunnen maken?
svenie3000 @aaradorn30 oktober 2023 16:02
Het probleem is echter dat de gpu geen directe verbinding heeft. Dus het heeft geen enkel voordeel ten opzichte van een m.2 die op je moederbord zit.
Alxndr @svenie300030 oktober 2023 16:14
Betekent dat dat het geen voordeel heeft voor Direct Storage?
svenie3000 @Alxndr30 oktober 2023 16:20
Niet ten opzichte van direct op het moederbord nee. Het zou kunnen zijn dat het zelfs ietwat negatief is ten opzichte van de ssd die op de lanes van de cpu aangesloten zit.
Damic @Alxndr30 oktober 2023 16:22
Nee, data moet nog altijd via cpu of chipset passeren.
Alxndr @Damic31 oktober 2023 09:38
Maar de CPU omzeilen is nu net het hele punt van direct storage...?
Damic @Alxndr31 oktober 2023 09:40
Je moet niet wachten OP de cpu maar de lanes komen nog altijd via cpu/chipset. Dus je moet nog altijd VIA de cpu/chipset.
Alxndr @Damic31 oktober 2023 09:47
Ok, thanks. Niet zo direct als ik dacht dus.

Op naar een videokaart die z'n eigen chipset heeft, want ik vind mn idee van een spel direct naar je GPU kopiëren wel leuk gevonden. :+
mekiteu @aaradorn30 oktober 2023 16:04
Het telt als losse M.2 schijf in je PC, en alle data gaat dus gewoon via het moederbord. De GPU heeft dus geen voordeel/voorrang op de data die je op deze schijf gaat zetten. Je moet het zien als losse M.2 naar PCI kaart, maar dan samengesmolten met een grafische kaart.
youridv1 @aaradorn30 oktober 2023 16:10
GPU's hebben geen concept van storage of filesystem operaties in die zin. Daar moet een OS tussen zitten met DirectStorage support. Mocht dit in de toekomst toch wenselijk zijn dan denk ik eerder dat je een soort trager secundair VRAM gaat zien.
Stoney3K @youridv131 oktober 2023 13:30
GPU's hebben geen concept van storage of filesystem operaties in die zin.
Die M2 schijf zit dan weer wel rechtstreeks op de bus samen met de videokaart, en een SSD is hoe je het ook wendt of keert gewoon een blok geheugen. Dus het zou prima mogelijk moeten zijn om DMA te doen tussen de videokaart en de schijf die er op zit, voor bijvoorbeeld het precachen van shaders. Dan hoeft de videokaart niet te weten hoe het filesystem op de schijf precies in elkaar steekt, alleen welke stukken van het geheugen op de schijf de kaart wel of niet bij moet kunnen.

Alleen is dat natuurlijk niet anders dan een losse M2 schijf in een PCIe slot of op je moederbord.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 24 juli 2024 13:21]

dog4life @aaradorn30 oktober 2023 17:36
Lol, dat kunnen ze vast wel zo marketen..kijken wie erin trapt :)
TheDeeGee @0daro030 oktober 2023 15:57
Omdat de 4060 Ti maar 8 van de 16 lanes in gebruik heeft.

De meeste high-end kaarten hebben alle lanes in gebruik.
Scriptkid @TheDeeGee30 oktober 2023 17:49
Dat is onzin wat op pci5 trek een 4090 echt geen 16x,

Meschien op pci 3of 4. Maar een high end zit ook op een high end mobo met pci5
mati1983 @Scriptkid30 oktober 2023 19:27
Meschien wel, meschien niet.

Weet het inhoudelijk overigens niet, maar er zit een verschil tussen lanes in gebruik hebben en alle lanes volledig uitnutten. Overigens geloof ik niet dat een 4090, zelfs op pci-e 3.0 meer dan x8 qua bandbreedte nodig heeft, maar dat even daar gelaten, want dat is puur een onderbuikgevoel.
SG @mati198331 oktober 2023 07:11
Het heeft te maken met texture management als runtime texture gebruik per frame groter is dan Vram. Dus 4GB moet zeer frequent texture flushen en loaden uit sysmem . En dat per frame. Mits daar ook niet genoeg van 1st vanuit oplsag. Een 4090 heeft 24GB vram eer die intensief gebruik gaat maken van pci-e hooguit in un optimised fullblow massive content game development senario van content creator teamlid.
Waar rauwe content in edit game engine wordt getest. Maar dan ook moeten ze wel helemaal wild gaan.
!mark @Scriptkid31 oktober 2023 01:48
Alleen heeft ook een 4090 gewoon een PCIe 4.0 x16 interface. Leuk dat je mobo dan Gen5 is alleen heb je er niks aan voor je videokaart :P

En ja zelfs op Gen 4 x8 zul je vast 97-98% van je performance hebben maar als je zulke dure hardware koopt dan wil je het ook maximaal benutten neen ik aan.
TMT @0daro030 oktober 2023 15:53
hogere kaarten gebruiken alle PCIe lanes (niet altijd ten volle)
DennisH82 @0daro030 oktober 2023 15:58
Mede omdat deze maar 8 lanes van de totaal 16 gebruikt, een RTX 4080 gebruikt wel de volledige 16 lanes (x16) en hierbij kun je dus geen extra M.2 SSD plaatsen .

De koeling kan inderdaad wel een dingetje zijn, zorg voor goede airflow in je kast, maar dat geldt eigenlijk altijd wel ;)
Marchel @0daro030 oktober 2023 17:08
Ik denk dat de fabrikant met deze kaart vooral op de eigenaren mikt die een GPU-upgrade willen uitvoeren vanuit een verouderd systeem, dat je dan een mid-mode kaart selecteert om de M2 functionaliteit aan toe te voegen begrijp ik. Het oudere systeem, waar mogelijk geen M2 slot opzit (of mITX) zal waarschijnlijk toch niet genoeg capaciteit kunnen leveren om uit een high-end kaart de maximale performance te drukken.
Aerophobia1 @0daro030 oktober 2023 19:13
Lijkt me ook dat wanneer de GPU onder full load staat, de SSD ongewenst ook enorm heet wordt.
Het is ook nog een plek met heel weinig airflow.
De hitte gaat liefts omhoog, en juist daar zit de SSD er opgeprikt.
Vlizzjeffrey @0daro031 oktober 2023 00:28
Omdat de high end kaarten zelf alle pci lanes nodig hebben dus zijn er geen pci lanes over voor een ssd.
Stoney3K @0daro031 oktober 2023 13:28
Wat ik mij afvraag waarom in zo'n lage kaart ?
Extra ruimte voor opslag in bijvoorbeeld small form-factor builds. Een 4060 ga je toch al gauw gebruiken in compacte/middenklasse builds waar je wat meer beperkingen hebt in beschikbaar vermogen en ruimte, ten opzichte van bijvoorbeeld een 4070 of 4080 die je in een fullsize systeem stopt.
Pannekoek17 30 oktober 2023 15:57
Misschien voor de mensen die geen M2 slots hebben enigszins handig. Maar wat doet dit met de snelheden? Hoe verhouden 8 PCIe lanes zich tot een "normaal" M2 slot op je mobo wat betreft doorvoersnelheid?
Navi @Pannekoek1730 oktober 2023 16:02
Een normaal M.2 slot is over het algemeen altijd 4 lanes.
DataGhost @Pannekoek1730 oktober 2023 16:03
Als je heel eventjes gekeken had wist je dat zo'n slot maximaal (en doorgaans) 4 lanes heeft. Eigenlijk hadden ze dus twee sloten kunnen opbouwen. Of ze moeten een switch hebben ingebouwd zodat er geen bifurcation-support van het moederbord nodig is, dan zou deze theoretisch een PCIe-generatie "hoger" kunnen presteren maar dat lijkt me nodeloze extra complexiteit. Ook is het bovenste x16-slot over het algemeen voorzien van de nieuwste generatie PCIe waar bijvoorbeeld een tweede M.2-slot op het moederbord wel eens van een lagere generatie wordt voorzien ivm kostenbesparing.
Yorick Brinke 30 oktober 2023 15:49
Erg gaaf concept, echter ben ik bang dat de prijs ervan best hoog gaat uitvallen voor hoeveel het waard is. Misschien dat een 4tb m.2 goedkoper is dan 2x2tb waarvan 1 op de gpu...
interessant nonetheless
B00m3rang @Yorick Brinke30 oktober 2023 16:43
Het is gewoon makkelijker om te upgraden. Ik heb net een 2e m.2 stick gekocht en die zou ik met deze kaart gewoon erin dunnen stoppen. Nu moet ik mijn kaart eruit halen, heatsink eraf, stickje erin, heatsink monteren en dan de kaart terugplaatsen. Dat zijn flink wat meer stappen en niet iedereen kan dit zomaar.
Vooral bij pre-builds heeft dit wel potentieel schat ik zo in. Lekker makkelijk upgraden is een goed verkoop praatje.
Yorick Brinke @B00m3rang30 oktober 2023 16:47
Ligt natuurlijk ook wel aan het moederbord, bij mijn moederbord heb ik 2 m.2 slots waar ik gewoon bij kan terwijl er een dikke 6900xt in het moederbord zit. Makkelijk upgraden is tevens wel een mooi bijpraatje dat is zeker waar
loki504 @B00m3rang30 oktober 2023 17:30
Ik denk eerder aan ITX build. 1 TB gen 4/5 ssd voor OS en eventueel 1 a 2 main games. En dan een grote gen 3 ssd voor de rest van de games.
Scriptkid @B00m3rang30 oktober 2023 17:52
Denk eerder dat de case is dat een matx nu een extra alot heeft of zelfs zonder m2 zou kunnen , nog compacter.
mjl 30 oktober 2023 16:15
100 euro is best pitting voor een dergelijke feature, kaarten met 4 M2 slots zijn al flink goedkoper te krijgen.

Wel jammer dat er dan nog steeds 4 Lanes onbenut blijven, een NVMe gebruikt er hoogstens 4.

Moet het moederbord ook Bifurcation ondersteunen? Of hebben ze dat in de hardware zelf opgelost (zou eventueel de meerprijs kunnen verklaren..?).

Wat ik nog eens zou willen zien is dat het PCIe slot dat onder een dubbele dikte video kaart verdwijnt alsnog gebruikt kan worden. Ik kom nu een slot tekort in 1 pc omdat de videokaart in de weg zit.
Canaria @mjl30 oktober 2023 18:55
Dat kan, als je een M.2-PCIe-riserkaartje in het M.2-slot van deze grafische kaart plaatst :P
mjl @Canaria30 oktober 2023 21:56
Daar heb je het slot dat ongebruikt onder de koeler verstopt zit nog niet aangesloten, met jou aansluiting in je een 4x pci kaartje aansluiten op de vrije Lanes van het 16x slot waar de grafische kaart in zit.
CH4OS 30 oktober 2023 15:59
Ben benieuwd hoeveel invloed de temperatuur van de GPU de performance van de MVNe SSD heeft.
Schway @CH4OS30 oktober 2023 16:17
ik de praktijk denk ik dat dit amper van toepassing is. Als je nadenkt over performance dan kies je een kaart uit die daar de focus oplegt, of bouw je een systeem op basis van performance. Als iemand er voor kiest een GPU met m2 te kopen, dan heb je andere prioriteiten.
SG @Schway31 oktober 2023 07:20
Ja zoals 4090 in itx kastje proppen. Leuk voor influencers op yt.
Niet ideaal naast itx kast wat 35 a 40cm lang moet zijn.

Als gamen wat preoriteit heeft en ook klein wilt gaan zul compromis sluiten.
Ook als meer M.2 opslag wilt. De kleinste ATX behuizing. Met midrange G-kaart.

Deze oplossing is voor de ITX met full 16x slot met lichte game eis maar wel extra m.2 eis. Een niche.
hcQd 30 oktober 2023 16:10
Van andere fora begrijp ik dat dit bifurcatie vereist, mogelijk niet geschikt voor oudere moederborden.
uiltje @hcQd30 oktober 2023 16:12
Precies wat ik wilde vragen. Lijkt me logisch, maar ik zou hier graag meer zekerheid over willen.
Alxndr 30 oktober 2023 16:11
Niemand?

Is dit niet de perfect voor DirectStorage?

En met snelheden van GB's per seconde tegenwoordig, kan het niet uit om een tooltje te maken die de game die je gaat spelen naar de SSD op je GPU kopieërt?

Zelfs een game van 150GB zou je toch in een minuutje of twee moeten kunnen verplaatsen en liever vooraf, als tijdens een game wachten.
Niet Henk @Alxndr30 oktober 2023 16:26
Ik verwacht dat dit niks zal uitmaken voor direct storage.

Zover ik weet is dit simpelweg PCIe bifurcation, dus de GPU krijgt sowieso maar 8 lanes en de M.2 krijgt 4 overgebleven lanes van het M.2 slot.

Voor direct storage zal dit systeem identiek functioneren aan een systeem met de M.2 niet ingeplugd in de videokaart, maar er een bifurcater (splitter zonder switch) in het slot zit waar los de videokaart en de GPU in gaan. En dit zal weer identiek functioneren aan een M.2 ingeplugd op een losse M.2 slot die wel van de CPU (en niet van de chipset) af draait, ervanuitgaand dat je x16 slot van de CPU af draait.

Het kan dus enkel winst opleveren als je normaal je x16 slot op de CPU hebt zitten en je M.2 slot op de chipset, omdat het dan communicatie tussen de verschillende PCIe controllers omzeilt.

[Reactie gewijzigd door Niet Henk op 24 juli 2024 13:21]

ChielScape @Alxndr31 oktober 2023 11:00
Het enige voordeel dat je hiermee hebt is dat je direct met CPU verbonden lanes hebt, in zoverre dat niet al beschikbaar is op je moederbord.
Sp3ci3s8472
30 oktober 2023 16:30
Die kaart was al te duur met 400-450 euro voor een 8GB model. Nog eens 100 euro extra voor een m2 ssd slot maakt die kaart m.i. helemaal waardeloos.
Voor hetzelfde geld heb je het 16GB model, wat voor die prijs erg veel is gezien hij nauwelijks sneller is dan een 3060 Ti.

Die kaarten zijn pas interessant als er 100 euro van af gaat. Nu zitten ze in het vaarwater van de 4070 en de 7800 XT welke beiden een betere deal zijn.
Sinclair 30 oktober 2023 16:57
Geniaal concept. Ik gebruik meerdere computers met PCIE m.2 uitbreidingskaarten. Nu hopen dat ze dit ook in budget kaarten gaan toepassen. Het mag best standaard op alle videokaarten die PCIE lanes over hebben zitten. Ideaal vooral in small form factors. _/-\o_

Edit. Doet mij denken aan de geluidskaarten van vroeger met de onboard IDE sloten en gamepoorts.

[Reactie gewijzigd door Sinclair op 24 juli 2024 13:21]

Rogers 30 oktober 2023 17:13
Handig voor mini itx systemen die vaak maar 1 m2 slot hebben, maar 100 euro extra is veel te duur.

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