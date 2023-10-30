Western Digital kondigt splitsing bedrijf aan na afbreken fusiegesprekken Kioxia

"Dus je heb wat? Een "Flash Drive Solid State Drive" of noem je het een "Solid State Drive Flash Drive"
Ik leg het je uit (ik ben naast bedrijfsleider ook deeltijd leraar informatica)
Het woord "drive" betekend, in de context van computer hardware, een device dat informatie schrijft en/of leest.
Ik heb de Kaartenpons nog nét meegemaakt. In het Engels "it punches holes in cards and tapes", heet dat een "punch drive".
Daarna kwamen de magnetische banden. Tapes. Die opslagmedia worden gelezen en geschreven in een "tape drive". Een ander Nederlandswoord is "loopwerk" maar in NL werd dat al heel snel door het engelse woord "drive" vervangen. In het Duits gebruiken ze "laufwerk" nog steeds. Een Networkdrive heet daar nog steeds "Netzwerklaufwerk".
We kregen grote 8" en 5.25" draaiende magnetische schijven in een slap hoesje (Shugart en IBM etc.). Die hoesjes waren flexibel en, in het engels "they flop about", waarbij het medium de "floppy of floppy-disk" was en het loopwerk om ze te lezen en te schrijven noemde men "floppy drive".
De eerste niet flexibele draaiende magnetische schijven kwamen op de markt. Voorbeeld: de "winchester drive"
Er waren ook fabrikanten als Hawk en Finch met grote 5MB en 10MB draaiende niet flexibele (harde) magnetische schijven en die dingen noemde ze "hawk drive" en "finch drive"
Als snel stopte men met de namen van de fabrikant in het product te gebruiken en werden alle zulke schijven (ze waren niet zacht, dus niet "floppy") onder de noemer "hard drive" samengevat. Dat woord gebruiken we nog steeds.
CD-ROM en DVD media etc. stop je in een "CD drive" of "DVD drive" (hier zijn Read-only en Read/write varianten van)
Op een gegeven moment kwam non-volatile memory in opkomst om informatie op te slaan: Flash memory of kort: "flash"
Alle soorten data-dragers, die flash-memory gebruiken voor de opslag zijn daarom per definitie "flash drives". De printplaat met de controller en andere elektronische componenten is de "drive" en er zit(ten) één of meer geheugen-chips op (flash) en dat is het uiteindelijke opslagmedium (ipv. een draaiende schijf). Kortom, een "flash drive".
Drive betekend in alle deze (informatica) contexten "een device wat een opslagmedium (flash, magnetisch, ponskaart) gebruikt om informatie op te slaan en te lezen op/van dat opslagmedium".
NVMe is een protocol. Net als ATA, SATA, SCSI, USB, Firewire en SAS bijvoorbeeld.
Een Solid State Drive (SSD) is een vorm van een Flash Drive. Het is een drive dat flash gebruikt voor de opslag.
Afhankelijk van het gebruikte protocol, SATA, SAS, NVMe etc. noemt men ze dan ook wel NVMe drive, SAS SSD, SATA Drive (al is dat te algemeen, er zijn ook SATA en SAS HDDs) etc. en dat is niet fout. Maar het zijn allemaal Flash drives.
Fun fact: men heeft zelfs met Harddisks met een NVMe Interface geëxperimenteerd (om HDD's te gebruiken zonder dat een SATA of SAS Controller nodig is) maar ik geloof niet dat het een groot succes was. Ik heb ze persoonlijk nog nooit aangetroffen in m'n werk.
Een USB Stick is net zo goed een flash drive. Het is een "drive" (storage device) dat flash memory gebruikt voor de opslag van gegevens. Een flash drive.
Een USB Stick heet soms ook wel een "thumb drive" (vanwege de fysieke vorm van het device).
Voordat je reageert, raad ik je aan eerst onderzoek te doen naar bovenstaande. Je zal zien dat ik gelijk heb.
Ik heb dit ff snel geschreven en een hele hoop details un nuances staan er niet bij. But you get the general idea.
En wat dit soort shit betreft:
"Eigenlijk zou het best zorgwekkend zijn als je als datacenter architect het verschil niet zou weten tussen een Flash Drive en een Solid State Drive maar gelukkig heeft niemand last van je onkunde. Het is prima als je het niet begrijpt maar ga dan ook niet doen alsof je er verstand van hebt."
Je zou het in mijn bedrijf niet tot het einde van je proeftijd volhouden met een zulke attitude. Ook in mijn klassen zou ik je er op een gegeven moment uitgooien want iemand, die koste wat het kost discussies wil winnen, steeds een weer-woord heeft en zich zo gedraagt, is niet alleen vermoeiend maar maakt zich niet geliefd.
Ik heb m'n sporen in de IT industrie verdiend.
Les geven doe ik sinds MS-DOS, Windows 3.x, later Windows 95 etc. en intussen al heel wat jaren aan een hoge school.
[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 11:16]