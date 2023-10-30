Western Digital kondigt splitsing bedrijf aan na afbreken fusiegesprekken Kioxia

Western Digital gaat zichzelf opsplitsen in twee bedrijven die zich bezighouden met harde schijven en flashgeheugen. Dit maakt het bedrijf enkele dagen nadat de gesprekken over een fusie met het Japanse Kioxia zijn gestrand, bekend.

De Raad van Bestuur van Western Digital heeft goedkeuring gegeven voor het plan om de hdd- en flashactiviteiten van het bedrijf te scheiden. Hierdoor zouden twee onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven gecreëerd worden. De scheiding wordt volgens WD op een belastingvrije manier gestructureerd en vindt plaats in de tweede helft van 2024.

De omzet van Western Digital daalde het afgelopen kwartaal met 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, vanwege verminderde vraag naar harde schijven en flashgeheugen. Een splitsing van WD in twee bedrijven moet het bedrijf in staat stellen 'zijn volledige waarde te realiseren'.

Een investeerder met een belang van bijna 1 miljard dollar in Western Digital, Elliott Management, drong eerder al aan op een scheiding van de bedrijven, zegt Reuters. Na de bekendmaking van de splitsingsplannen steeg de aandelenkoers van Western Digital met ongeveer acht procent.

De fusiegesprekken tussen Western Digital en Kioxia Holdings zijn enkele dagen geleden gestrand. De Zuid-Koreaanse concurrent SK hynix verzette zich tegen de deal. Ook Bain Capital, de grootse aandeelhouder van Kioxia, was het niet eens met de voorwaarden.

Als de deal was doorgegaan, zou het gecombineerde bedrijf een derde van de geheugenmarkt in handen hebben gehad. Dat is vergelijkbaar met het aandeel van de marktleider, Samsung Electronics. Voor SK hynix zou dat zijn positie als nummer drie op de geheugenmarkt in gevaar brengen.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 15:36 56

30-10-2023 • 15:36

56

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Reacties (56)

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IIIIIIIIIIII 30 oktober 2023 15:40
Ik heb dit eerder gehoord. Blijkbaar zijn bedrijven meer waard wanneer ze los van elkaar opereren dan wanneer ze geconsolideerd als 1 onderneming blijven.
CrazyBernie @IIIIIIIIIIII30 oktober 2023 15:56
Ligt heel erg aan de markten waarin men actief is.

Harddisks zijn een stabiel dalende markt met goed in te schatten risico’s en weinig concurrentie . Dus is zeer geschikt voor
Een investeerder die stabiliteit zoekt met een hoge mate van voorspelbaarheid.

Ssds daarentegen is een vecht markt met
Varkens cyclussen waarbij de investeringen en risico’s voor iedere generatie groter worden.

Er is ook weinig overlap tussen de 2 takken dus dan is splitsen misschien wel beter.

En zullen de bedrijven los van elkaar inderdaad mogelijk meer waard zijn.
Verwijderd @CrazyBernie30 oktober 2023 22:14
"Harddisks zijn een stabiel dalende markt met goed in te schatten risico’s en weinig concurrentie . Dus is zeer geschikt voor een investeerder die stabiliteit zoekt met een hoge mate van voorspelbaarheid."

Een investeerder gaat niet investeren, lees wedden op een dood paard. Een stabiele dalende markt is het ook niet want als iemand een flash-device op de markt brengt met een enorme hoge capaciteit voor een lief prijsje (momentaan nog het key-selling-point voor harddisks) dan is het héél snel gedaan met de HDD. Niemand koopt iets wat langzaam is en relatief veel stroom verbruikt, als je ook een device kan kopen wat net zo duur of zelfs goedkoper is, minder stroom verbruikt etc. etc. etc.
Zo'n product is vandaag nog niet beschikbaar (er zijn wel extreem grote flash-drives maar die zijn nog extreem duur) maar je weet niet wat, as we speak, ergens in een lab uitgedokterd wordt.
Het is een onvoorspelbare dalende markt. Het kan nog 1, 2, 5 jaar zo blijven en dan plotseling in elkaar klappen als de prijs per gigabyte van flash werkelijk op, of onder, het niveau van rotational harddrives duikt.

Het mag duidelijk zijn dat de HDD divisie van WD nu gewoon in een klassieke sterfhuis-constructie gestopt wordt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 11:16]

GeroldM @Verwijderd31 oktober 2023 04:58
Je hebt gelijk dat HDD's best veel stroom verbruiken. En dat ligt vooral aan de bewegende onderdelen.

SSD's hebben geen bewegende onderdelen, dus amper stroomverbruik, juist? Nee dus, SSD's zijn ook stroomvreters. Des te sneller deze opereren, des te meer stroomverbruik. Schrijf eens een compleet lege pendrive helemaal vol via USB 3.x Voel daarna eens hoe warm die pendrive is. Het geheugen zelf mag dan relatief weinig aan stroom verbruiken, de controller daarentegen verstookt een heleboel tijdens activiteit.

Daar vergissen mensen zich heel snel in. Zelfde geld ook voor netwerk-apparatuur. Zodra je in het professionele c.q Enterprise segment terecht komt, dan zijn die dingen al reteduur qua aanschaf, hebben degelijk beheer nodig en verstoken heel veel energie om de enorme hoeveelheden netwerkverkeer snel genoeg te verwerken.

Dell verkoopt switches in hun top segment, welke 250.000 USD kosten, praktisch een heel 19-inch rack in beslag nemen en de rack heeft een eigen zware 3-fasen aansluiting nodig, want het ding verstookt energie als een tempelier. Van dat type switch staan er wel een paar in een gemiddeld datacenter.

Alles online en/of streamen, dat lijkt op het eerste gezicht flink goedkoper dan fysieke media. Maar als je ziet hoeveel energie word verstookt simpelweg door veel mogelijke data zo snel mogelijk te transporteren (het medium maakt weinig uit), dan zullen de meeste mensen daarvan flink terugschrikken.

En al die capaciteit moet 24 uur per dag en 7 dagen in de week doordraaien, Energiekosten zijn een flinke brok in de kosten die elke streamingdienst ondervind. En men moet wel, want de huidige mens wil 24 uur per dag op 4k of hoger kunnen 'bingen'.

Terug naar het punt. HDDs hebben geen rooskleurige toekomst. Maar qua capaciteit en kostprijs moet er nog heel veel werk worden verzet voordat SSD/nVME daar enigzins in de buurt komt. Snelheden van een HDD zijn inderdaad flink lager, maar als deze voor sequentieel data leze/schrijven worden gebruikt, dan valt het snelheidsverschil toch wel mee.

Ik verwacht dat HDDs nog best lang gebruikt zullen worden, maar specifiek voor middellange opslag van backups. Dat is voornamelijk sequentieel werk en als je HDDs net zo goed behandled als tapes, dan is het een stuk makkelijker om HDDs voor backups te gebruiken. Net zoals tape backups ook nog altijd een goede bestaansredenen hebben, zal dat voor HDDs niet anders zijn. HDDs zijn over het algemeen wel rapper/consistenter qua overdrachtssnelheid dan tapes.

HDDs in de consumenten markt, dat is inderdaad een doodlopende straat.
Tonkie1967 @GeroldM31 oktober 2023 09:19
De grootste Dell switches zijn max 4HE hoog voor 64*400Gb interfaces. Worden ze we meestal per 2 toegepast (als spine pair of leaf pair) maar dan heb je nog flink ruimte in je rack.
Tot een paar jaar terug had je wel chassis based switches maar die kwamen ook niet boven 12He wat 1/3 tot 1/4 van een rack. En standaard 2x single phase 220/240V (of 120 in USA).
Slurpen nog steeds flink energie, afhankelijk van aantal en type transceivers, maar dat je een 3fase groep nodig hebt is overdreven
Skiddie @Tonkie196731 oktober 2023 18:04
De MX solution valt iets groter uit en gebruikt 2x3x230V. Kan je dan best 3 fasen binnen brengen.
CrazyBernie @Verwijderd30 oktober 2023 22:50
Er zijn zat investeerders die willen investeren in bedrijven met een dalende omzet zolang die maar redelijk voorspelbaar is qua winst en cashflow. Zelfs wanneer het uiteindelijk naar 0 gaat kan het voor sommige investeerders interessant zijn.

Een van de grote problemen met ssd zijn de mogelijkheden voor lange termijn opslag. Zelfs wanneer de priis hetzelfde is of lager dan een ssd kan een hdd nog steeds intressant zijn voor archiverings doeleinden.

En tot dit moment is ook de capaciteit van hdds nog steeds stijgende terwijl de snelle stijging van nand capaciteit ook aan zijn einde lijkt te komen .
metalmania_666 @Verwijderd31 oktober 2023 10:17
Je vergeet dat de capaciteit van HDD's nog steeds vele malen groter is dan SSD's.

Voor de consument worden ze inderdaad minder interessant, maar voor de zakelijke markt zijn er nog legio toepassingen voor.

In mijn pc en laptop heb ik SSD's, maar in mijn beide NAS'en heb ik 2 x 8 TB HDD's draaien (ON/OFF premises)
Verwijderd @metalmania_6661 november 2023 09:59
"Je vergeet dat de capaciteit van HDD's nog steeds vele malen groter is dan SSD's."

De Samsung PM1733/PM1735 is een SSD met 30.72 TB
Er zijn ook flashdrives van bv. 63 TB. Dat zijn wel meer insteekkaarten en geen 2.5" devices maar het zijn Solid State Disks.
metalmania_666 @Verwijderd1 november 2023 10:19
Touche, maar:
- die Samsung is ook een insteekkaart en geen 2,5" device
- kijk dan ook even naar de prijs
Verwijderd @metalmania_6661 november 2023 12:21
We hebben het niet over de prijs. Als een HDD 63TB zou zijn, is dat voor Jan met de Pet ook niet te betalen ;-)
Caelestis @Verwijderd31 oktober 2023 12:43
Je was toch een datacenter architect?
Zelfs tapedrives worden nog veel gebruikt.
En juist in een datacenter wil je absoluut geen grote flash drives gebruiken omdat ze zeer onbetrouwbaar zijn.

Wat een consument thuis gebruikt is totaal onbelangrijk als het gaat om Investeerders.
De datacenter is waar het geld in zit.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 09:57
"Je was toch een datacenter architect?"
Yep

"Zelfs tapedrives worden nog veel gebruikt."
Klopt. Ook ik gebruik ze nog regelmatig in mijn designs. Bij grote en kleine klanten.
Amazon glacier deep archive bv. gebruikt die hele grote libraries van Quantum. Voor "cold data" absoluut de best back for the buck.

"En juist in een datacenter wil je absoluut geen grote flash drives gebruiken omdat ze zeer onbetrouwbaar zijn."
Dat is grote onzin. Echt grote onzin.
Caelestis @Verwijderd1 november 2023 10:44
"Zelfs tapedrives worden nog veel gebruikt."
Klopt. Ook ik gebruik ze nog regelmatig in mijn designs. Bij grote en kleine klanten.
Amazon glacier deep archive bv. gebruikt die hele grote libraries van Quantum. Voor "cold data" absoluut de best back for the buck.
Waarom zit je dan te praten over stroom verbruik van een HDD. Een tapedrive systeem gebruikt aanzienlijk meer stroom.
Dat is grote onzin. Echt grote onzin.
Goeie beredenering maar kan je het ook toelichten?
Of ben je in de veronderstelling dat een SSD of NVME drive een flash drive is?
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 12:29
"Een tapedrive systeem gebruikt aanzienlijk meer stroom."
Een tape-drive gebruikt stroom. Als de tapes eenmaal in hun slot liggen, gebruikt die capaciteit geen stroom meer.
De prijs per opgeslagenen gigabyte, incl. de prijs van het medium én de prijs van stroom om de tape vol te schrijven, ligt veel veel lager als een HDD die 24/7 draait.

"Goeie beredenering maar kan je het ook toelichten?"
Ja hoor. Mijn firma verkoopt DELL-EMC VMAX / PowerMax Storage en Pure Storage FlashArrays en FlashBlade Systemen. Daar zitten van die grote insteek-kaarten in (enorm grote Flashdrives) en die zijn extreem betrouwbaar. We hebben veel PowerMax Klanten. Het aantal failures van zulke insteek-kaarten is extreem laag.

Maar laten we het omdraaien. Waar baseer JIJ je mening op, dat zulke super grote flashdrives NIET betrouwbaar zijn?

"Of ben je in de veronderstelling dat een SSD of NVME drive een flash drive is?"
Ik neem aan dat je een tikfout maakt. Een NVME Device **is** een flashdrive. Een Solid State Disk **is** een flashdrive.
Caelestis @Verwijderd1 november 2023 15:00
De prijs per opgeslagenen gigabyte, incl. de prijs van het medium én de prijs van stroom om de tape vol te schrijven, ligt veel veel lager als een HDD die 24/7 draait.
Verkeerde berekening. Je moet kijken naar prijs per geschreven en gelezen gigabyte.
"Of ben je in de veronderstelling dat een SSD of NVME drive een flash drive is?"
Ik neem aan dat je een tikfout maakt. Een NVME Device **is** een flashdrive. Een Solid State Disk **is** een flashdrive.
Een flash drive is een USB stick
Een flash array of storage bevat SSD of NVME.
Je maakt zelf de schrijf fout.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 17:36
"Verkeerde berekening. Je moet kijken naar prijs per geschreven en gelezen gigabyte."
Hangt er vanaf hoe vaak op een medium geschreven of gelezen wordt. Voor cold-data / archive-data zijn tapes op een gegeven moment echt veel goedkoper als spinning drives.

"Een flash drive is een USB stick
Een flash array of storage bevat SSD of NVME."
Weet je wat, ga lekker je usb-stick poetsen. Elke drive, gebaseerd op flash, is een vorm van flash drive. Het zijn allemaal flash drives. Ook een USB stick. Daar in zit het verschil met een "hard drive".
Hard drive = drive with spinning disks
Flash drive = drive using flash storage

Ik heb het gevoel dat ik met een puber zit te chatten, die koste wat het kost gelijk wil hebben.
(en ja, je gaat nu het tegendeel beweren. Can see it coming from a mile away).

This conversation ended here.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 11:16]

Caelestis @Verwijderd1 november 2023 18:10
"Een flash drive is een USB stick
Een flash array of storage bevat SSD of NVME."
Weet je wat, ga lekker je usb-stick poetsen. Elke drive, gebaseerd op flash, is een vorm van flash drive. Het zijn allemaal flash drives. Ook een USB stick. Daar in zit het verschil met een "hard drive".
Hard drive = drive with spinning disks
Flash drive = drive using flash storage
Nope.
Dus je heb wat? Een "Flash Drive Solid State Drive" of noem je het een "Solid State Drive Flash Drive"
Eigenlijk zou het best zorgwekkend zijn als je als datacenter architect het verschil niet zou weten tussen een Flash Drive en een Solid State Drive maar gelukkig heeft niemand last van je onkunde.
Het is prima als je het niet begrijpt maar ga dan ook niet doen alsof je er verstand van hebt.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 18:25
Wel eens van het dunning kruger effect gehoord? Jij bent er een school-voorbeeld van.

Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience. Mark Twain

Een prettige avond nog.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 11:16]

Caelestis @Verwijderd1 november 2023 18:39
Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience. Mark Twain
That only applies if you are actually smart enough to realize what's going on before you start and stop while you're ahead.
If you keep falling for the same thing over and over again than you are the idiot.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 18:42
Ja precies.
Caelestis @Verwijderd1 november 2023 18:45
Which part? Are you the idiot i'm arguing with or the idiot that fell for it twice.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 21:35
Ja precies.
Caelestis @Verwijderd2 november 2023 08:09
Which part? Are you the idiot i'm arguing with or the idiot that fell for it twice.
Verwijderd @Caelestis2 november 2023 11:23
"Dus je heb wat? Een "Flash Drive Solid State Drive" of noem je het een "Solid State Drive Flash Drive"

Ik leg het je uit (ik ben naast bedrijfsleider ook deeltijd leraar informatica)
Het woord "drive" betekend, in de context van computer hardware, een device dat informatie schrijft en/of leest.
Ik heb de Kaartenpons nog nét meegemaakt. In het Engels "it punches holes in cards and tapes", heet dat een "punch drive".
Daarna kwamen de magnetische banden. Tapes. Die opslagmedia worden gelezen en geschreven in een "tape drive". Een ander Nederlandswoord is "loopwerk" maar in NL werd dat al heel snel door het engelse woord "drive" vervangen. In het Duits gebruiken ze "laufwerk" nog steeds. Een Networkdrive heet daar nog steeds "Netzwerklaufwerk".
We kregen grote 8" en 5.25" draaiende magnetische schijven in een slap hoesje (Shugart en IBM etc.). Die hoesjes waren flexibel en, in het engels "they flop about", waarbij het medium de "floppy of floppy-disk" was en het loopwerk om ze te lezen en te schrijven noemde men "floppy drive".

De eerste niet flexibele draaiende magnetische schijven kwamen op de markt. Voorbeeld: de "winchester drive"
Er waren ook fabrikanten als Hawk en Finch met grote 5MB en 10MB draaiende niet flexibele (harde) magnetische schijven en die dingen noemde ze "hawk drive" en "finch drive"
Als snel stopte men met de namen van de fabrikant in het product te gebruiken en werden alle zulke schijven (ze waren niet zacht, dus niet "floppy") onder de noemer "hard drive" samengevat. Dat woord gebruiken we nog steeds.

CD-ROM en DVD media etc. stop je in een "CD drive" of "DVD drive" (hier zijn Read-only en Read/write varianten van)

Op een gegeven moment kwam non-volatile memory in opkomst om informatie op te slaan: Flash memory of kort: "flash"

Alle soorten data-dragers, die flash-memory gebruiken voor de opslag zijn daarom per definitie "flash drives". De printplaat met de controller en andere elektronische componenten is de "drive" en er zit(ten) één of meer geheugen-chips op (flash) en dat is het uiteindelijke opslagmedium (ipv. een draaiende schijf). Kortom, een "flash drive".

Drive betekend in alle deze (informatica) contexten "een device wat een opslagmedium (flash, magnetisch, ponskaart) gebruikt om informatie op te slaan en te lezen op/van dat opslagmedium".

NVMe is een protocol. Net als ATA, SATA, SCSI, USB, Firewire en SAS bijvoorbeeld.

Een Solid State Drive (SSD) is een vorm van een Flash Drive. Het is een drive dat flash gebruikt voor de opslag.
Afhankelijk van het gebruikte protocol, SATA, SAS, NVMe etc. noemt men ze dan ook wel NVMe drive, SAS SSD, SATA Drive (al is dat te algemeen, er zijn ook SATA en SAS HDDs) etc. en dat is niet fout. Maar het zijn allemaal Flash drives.
Fun fact: men heeft zelfs met Harddisks met een NVMe Interface geëxperimenteerd (om HDD's te gebruiken zonder dat een SATA of SAS Controller nodig is) maar ik geloof niet dat het een groot succes was. Ik heb ze persoonlijk nog nooit aangetroffen in m'n werk.

Een USB Stick is net zo goed een flash drive. Het is een "drive" (storage device) dat flash memory gebruikt voor de opslag van gegevens. Een flash drive.
Een USB Stick heet soms ook wel een "thumb drive" (vanwege de fysieke vorm van het device).

Voordat je reageert, raad ik je aan eerst onderzoek te doen naar bovenstaande. Je zal zien dat ik gelijk heb.
Ik heb dit ff snel geschreven en een hele hoop details un nuances staan er niet bij. But you get the general idea.


En wat dit soort shit betreft:
"Eigenlijk zou het best zorgwekkend zijn als je als datacenter architect het verschil niet zou weten tussen een Flash Drive en een Solid State Drive maar gelukkig heeft niemand last van je onkunde. Het is prima als je het niet begrijpt maar ga dan ook niet doen alsof je er verstand van hebt."

Je zou het in mijn bedrijf niet tot het einde van je proeftijd volhouden met een zulke attitude. Ook in mijn klassen zou ik je er op een gegeven moment uitgooien want iemand, die koste wat het kost discussies wil winnen, steeds een weer-woord heeft en zich zo gedraagt, is niet alleen vermoeiend maar maakt zich niet geliefd.

Ik heb m'n sporen in de IT industrie verdiend.
Les geven doe ik sinds MS-DOS, Windows 3.x, later Windows 95 etc. en intussen al heel wat jaren aan een hoge school.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 11:16]

Caelestis @Verwijderd2 november 2023 12:00
Ik leg het je uit (ik ben naast bedrijfsleider ook deeltijd leraar informatica
Je krijgt met de dag meer job titels.
Waar haal je de tijd vandaan?
Je begint op Elon Musk te lijken naar dan zonder hersens.
Verwijderd @Caelestis2 november 2023 12:25
En jij lijkt steeds meer op een klein kind.
Ik laat het hierbij. Ik investeer geen joule energie meer in je. Je hebt nooit antwoord gegeven, in dat andere topic, over je bron waar je je statement over flightmode vandaan gehaalt hebt. In dit topic komt er ook alleen maar onzin uit je toetsenbord.

Ik wens je veel succes in je carrière en leven. Je zal het nodig hebben met zo'n k*t-karakter. Ciao.
Caelestis @Verwijderd2 november 2023 12:40
Je ben al lang terug alle respect kwijt geraakt met je domme opmerkingen.

Ik wens je veel succes met je leraar bedrijfsleider datacenter architect carrière.
Cergorach
@CrazyBernie30 oktober 2023 19:52
En vergeet ook niet: Je splitst het risico. Dat is voor investeerders en bedrijfsvoering ook belangrijk.
CrazyBernie @Cergorach30 oktober 2023 21:19
Inderdaad
m_snel @IIIIIIIIIIII30 oktober 2023 19:07
Er is namelijk geen toekomst meer voor magnetische opslag. Kan me nog wel herinneren dat je vroeger van die robots dat met een soort VHS tapes. Had zelf ook wel z’n kleine met die tapes die ook in een video recorder paste .
CrazyBernie @m_snel30 oktober 2023 21:26
Er is een prima toekomst voor magnetische opslag alleen de volumes worden lager maar zolang ze de capaciteit op kunnen schalen blijft er een Niche over.

Net zoals tape daarvan werd in 2000 al voorspeld dat het zou verdwijnen maar bestaat nog steeds alleen wel met lagere volumes maar relatief hoge prijzen.

Dus lekker voorspelbaar en bijna geen concurrentie .
dmantione @CrazyBernie30 oktober 2023 21:54
Op zich wel, maar het is de vraag of de volumes hoog genoeg kunnen blijven om harde schijven betaalbaar te houden. Dat is namelijk hun voornaamste verkoopargument.

Er spelen twee zaken, enerzijds naar de overstap van PMR-techniek naar MAMR/HAMR langzaam en dat zorgt dat de groei van capaciteit niet erg hard gaat. Anderszijds loopt het bij SSD-techniek ook niet op rolletjes, de Wet van Moore is dood, voor flash al langer dan voor processoren en de toename in capaciteit moet komen van meer lagen, met in relatieve zin steeds minder opbrengst t.o.v. de extra kosten.

De toekomst van harde schijven zal afhangen van in welke mate beide kwesties de media blijven bepalen. Als harde schijven snel de 30TB bereiken blijven ze echt wel interessant vanwege hun hoge capaciteit. Anderzijds, als SSD's met heel veel lager sneller op de markt komen dan de vergroting van schijven, zal men makkelijker de wat hogere prijs van SSD's voor lief nemen.
theduke1989 @IIIIIIIIIIII30 oktober 2023 15:57
bij Apple, Amazon, Microsoft, Google etc is het juist het tegenovergestelde.
Die kopen alles om, behouden merendeels toch wel de medewerkers, of er gaat een kleine precentage weg.

Dus het is maar hoe de visie is van een bedrijf. Eentje kan zo opereren, en de andere weer anders.
bzzzt @IIIIIIIIIIII30 oktober 2023 15:59
Op zich wel logisch aangezien je moeilijk kan verwachten dat een bedrijf enthousiast met zichzelf gaat concurreren.
WillySis @IIIIIIIIIIII30 oktober 2023 21:16
Dit is echt typisch voor beursgenoteerde bedrijven waarvan een van de activiteiten terugloopt. Alleen dat onderdeel maakt dat investeerders en beleggers minder interesse in de aandelen van het bedrijf tonen. Men is dan bang voor een verminderd rendement doordat het teruglopende bedrijfsonderdeel in veel gevallen verliezen gaat maken. Door het teruglopende onderdeel af te scheiden worden de overige onderdelen potentieel meer winstgevend.
Eigenlijk is het gewoon een sterfhuisconstructie. Harde schijven zullen nog wel een tijdje verkocht blijven worden, maar het gaat wel steeds meer een nichemarkt worden.
Pep7777 @IIIIIIIIIIII31 oktober 2023 05:28
Klinkt als een manier om de hard-disk tak gecontroleerd "dood" te laten gaan
hrigteri @IIIIIIIIIIII31 oktober 2023 11:02
Een deel van de reden van "meer waard" zijn is omdat investeerders speculeren op de mogelijkheid dat het kleinere bedrijf opgekocht wordt. Dan krijg je als investeerder (houder aandelen) altijd een premium op de dan-geldende-beurskoers.

Aan de andere kant zijn kleinere bedrijven die gespecialiseerd met 1 a 2 productgroepen bezig zijn vaak veel wendbaarder om te reageren op marktontwikkelingen - ze zijn immers gespecialiseerd in het volgen/voor zijn van precies die marktontwikkelingen.

Zeer grote bedrijven zijn daarnaast vaak ook als de dood voor het investeren in echt innovatieve ideeen, want dat wil zeggen risico nemen. (Ja er zijn gelukkig uitzonderingen)

Kleinere bedrijven hebben natuurlijk ook veel gevaren te geduchten, als jouw productgroep minder of niet meer relevant wordt, dan valt ineens je hele bedrijf weg. Denk aan (spiegelreflex)camera's die sinds het beter worden van de camera's in mobiele apparaten, nauwelijks meer verkocht worden aan de gemiddelde consument.
GarBaGe 30 oktober 2023 15:40
Het verbaasd me dat ze nooit echt verder zijn gegaan met de ontwikkeling van hybride schijven.
Dus HDD met SSD gecombineerd.
Er is toch niets mooiers dan een 20TB HDD, waarvan 1TB als SSD via NVME te benaderen is?
Je kan dan 3 lagen van storage krijgen.

200GB SLC SSD zeer hoge snelheid
800GB TLC SSD hoge snelheid
en 20TB archive HDD
allemaal in 1 verpakking. (en via NVME connector voor de hoge snelheden)
Tadango @GarBaGe30 oktober 2023 15:43
Ik zou dat toch liever als losse componenten willen in een systeem. Ik denk dat mijn NAS bv slimmer is met cachen op een SSD volume dan wat het opslag componenten zelf kan bedenken. Wellicht valt het verschil mee maar toch zou ik liever zelf controle hebben over de verschillende tiers.
youridv1 @GarBaGe30 oktober 2023 15:44
Maar wat is hier nu precies de toegevoegde waarde van dan? Dit is op server OS'en gewoon in soft-/firmware te regelen, dus voor de performance doe je het niet. En met Intel RST op je normale windows pc ook

Als zo'n fancy hybride schijf sterft moet je hem helemaal vervangen, of de losse onderdelen moeten servicable zijn. Maar waarom koop je dan niet gewoon 2 schijven?

Voor 99% van de consumenten is het niet meer interessant. Een 1TB NVMe SSD is zeer goed betaalbaar en voor bijna iedereen afdoende. Zo niet dan koop je wat klassieke schijven erbij voor mass storage of een cloud service bij iemand.

Ik vind het ook een mooi concept om over na te denken :), maar het praktisch nut zie ik niet. Je spaart een connector op je moederbord uit, maar die zijn nu niet echt schaars ofzo. Ruimte in desktops ook niet. NVMe SSD's passen in hun geheel op je moederbord. Dit soort hybride schijven niet, dus ruimtebesparend is het niet echt.
Ik zou er zelf nooit een aanschaffen. Niet voor mijn laptop, desktop of server.

SSHD's waren altijd een soort oplossing voor de prijs van een SSD, maar het probleem bestaat niet meer, dus de oplossing ook niet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:16]

lucade2210 @GarBaGe30 oktober 2023 15:46
Ik denk: een hoop extra software ontwikkeling, platforms en technologieën die ze moeten ondersteunen. Stuk makkelijker om gewoon kale ssd's en hdd's te leveren en die integraties over te laten aan derden.
Vorlayn @GarBaGe30 oktober 2023 15:46
Mooi idee, maar als iemand die toen hybride schijven wat meer op de markt waren er redelijk wat gebruikt/verkocht heeft:
ze gingen veel vaker stuk dan hdd's en maakten de prestatieclaims niet waar.
Het wordt een stuk complexer product...
bzzzt @Vorlayn30 oktober 2023 16:05
Je hebt feitelijk 2 schijven die allebei kunnen falen dus 2x de kans.

Daarnaast moet de hele cache logica in de firmware voorbereid zijn op verschillende soorten gebruik. Dus niet doodgaan van write amplification als je zo'n drive in een Mac of Linux machine stopt of FAT32 formatteert ipv NTFS. Dat vereist gewoon een hoop testwerk om zeker te weten dat de performance claims waargemaakt worden (en werd zeker vroeger nog wel eens vergeten, vooral bij de ultra goedkope merken)
Die complexiteit kan je imo ook beter aan het OS overlaten. (Apple deed dat ook al met hun hybride oplossing van 10 jaar geleden en in Linux kan je gewoon een device als cache volume aanwijzen).
uiltje @Vorlayn30 oktober 2023 16:44
Ook mijn ervaring. Ooit zo'n schijf vervangen en met de SSD was het veel sneller.
Tijgert @GarBaGe30 oktober 2023 15:59
SLC houdt het wel een tijdje vol, maar TLC is dan echt de zwakke schakel. Dat gaat hard hoor met een daily driver HD gebruik met veel data als je data 3x moet schrijven. Plus er kan ook veel meer stuk gaan and de flink duurdere HD. Wellicht met een heus reparatie plan voor vervanging van de SSD na een tijde dat dit idee merit heeft.

Edit: hoe zou je weten of de schijf veilig is om uit te zetten? In een paar seconden zit de data in de SSD, maar het gaat veel langer duren voor het op de HD zit. Maar hoe lang?

[Reactie gewijzigd door Tijgert op 23 juli 2024 11:16]

CAPSLOCK2000 @GarBaGe30 oktober 2023 17:01
Het verbaasd me dat ze nooit echt verder zijn gegaan met de ontwikkeling van hybride schijven.
De consumentenmarkt voor grote schijven is niet meer wat het geweest is. De meeste consumenten hebben genoeg aan een relatief kleine schijf. Die zijn goedkoper als SSD dan als HDD. Een HDD heeft namelijk electromotoren nodig en daar betaal je al snel 30 euro voor en dat wordt ook niet meer goedkoper omdat er een bepaalde hoeveelheid en ijzer en koper in moet. Een nieuwe draaischijf zul je dus eigenlijk niet onder die prijs krijgen (anders dan oude troep waar ze van af moeten). Om de prestaties een beetje goed te houden kun je ook niet veel bezuinigen op het aantal platters of de kwaliteit van de onderdelen. Daardoor kost een nieuwe draaischijf van 1TB nog steed €40-€50. Voor dat geld heb je ook een SSD die alle punten superieur is (met uitzondering van het opslaan van momentum). Als je aan minder dan 1TB genoeg hebt is het zelfs goedkoper om een SSD te kopen, voor €20 heb je al een nieuwe SSD. Aan de onderkant van de markt is die €20 euro verschil best veel.
(Vergeet niet dat de onderkant van de markt veel groter is dan de top. Voor iedere high-end game PC met TB's aan snelle storage worden er 10 goedkope laptops/tablets/chromebooks verkocht).

Hele grote schijven voor consumenten worden ook vooral gebruikt voor bulk opslag. Grote bestanden die lineair ingelezen worden. Daarbij heb je niet zo veel aan een SSD cache. De groep consumenten die zowel TB's aan data opslaat als SSD-achtige prestaties wenst bestaat vooral uit Tweakers die zo'n systeem zelf samenstellen uit een losse SSD + HDD. De groep die overblijft is waarschijnlijk te klein om een aparte productielijn voor op te zetten. Dat zou dergelijke schijven zoveel duurder maken dat alleen bij de allergrootste schijven de SSHD goedkoper zou zijn dan een pure SSD.
!mark @GarBaGe30 oktober 2023 18:13
De zogenoemde SSHD's waren mijn inziens vooral een tussenoplossing toen SSDs als primaire computeropslag nog te duur waren in situaties waarbij je weinig ruimte om meerdere schijven te plaatsen. Met 2TB NVMe SSD's voor ~100 euro is die noodzaak er simpelweg niet meer.

Daarnaast wordt jouw gesuggereerde station een drama om aan te sluiten, je wilt zoals je zelf al aangeeft dan wel de voordelen van NVMe maar een 20TB mechanisch schijf zal qua fysieke grote toch wel in een 3.5" formfactor moeten. Dan moet je een soort riser achtige kabel vanaf je NVMe slot naar je HDD bays gaan trekken, iets wat met compactere moederborden lastig tot onmogelijk wordt gezien de positie van de NVMe sloten relatief aan de proccesorkoeler en videokaart.
Orky Rulez @GarBaGe30 oktober 2023 19:12
Naast wat er al gereageerd is: dit was een oplossing voor 1 - 1,5 generaties laptops. Met 128GB ssd samen met een 1,5TB hdd in één slot. De generatie erna was 256GB eigenlijk genoeg voor de kantoorslaaf en als je meer nodig had nam je 512 of een externe hdd.
Cergorach
@GarBaGe30 oktober 2023 19:57
KISS (Keep It Simple Stupid)
Wat jij wil is te complex, teveel bewegende onderdelen en die hybride schijven vermeden we al als de fleet toen ze beschikbaar waren.

Helemaal nu we op een punt staan dat SSD relatief goedkoop is, HDDs zijn voornamelijk voor lange termijn en grote hoeveelheden storage/data. Eigenlijk heb je geen HDD meer nodig in je PC, met wellicht hier en daar een uitzondering van mensen die hun storage liever in hun workstation hebben zitten dan in een aparte NAS. Niet mijn ding, maar die mensen zijn er zeker.
graey @GarBaGe30 oktober 2023 15:45
En als één van de drie eerder stuk is alle drie vervangen? Wat is het voordeel?
Als ik een snelle en langzame SSD aansluit, en een losse HDD voor meer opslag, wordt de snelle SSD niet beperkt door de HDD wanneer ik iets opvraag, omdat het op dezelfde aansluiting zit. Dit is gewoon vragen om problemen.
SMSfreakie @GarBaGe30 oktober 2023 21:04
Wat mij dan toffer lijkt is gewoon op de disk een nvme slot lepelen waar je zelf een SSD in kan lepelen..

kan je de SSD nog eens vervangen :+ maar wat is het nut ? :-)

maar goed grote datasets belanden toch op de NAS welke toch beperkt is in snelheid door 1gbits :9
bzuidgeest
@GarBaGe31 oktober 2023 10:22
Waarom zouden ze? Dit scenario word gewoon door hard en software ondersteund. Je hoeft er geen hybride voor te maken... Je zet gewoon een ssd en een harddisk naast elkaar. Je kunt een nas dan configureren bv om alles wat vaak gebruikt word op de ssd te zetten en in rustige tijden alles wat niet gebruikt word naar de harddisks te verplaatsen. Vol automatisch, geen hybride nodig.
kozue 30 oktober 2023 18:07
Als de deal was doorgegaan, zou het gecombineerde bedrijf een derde van de geheugenmarkt in handen hebben gehad. Dat is vergelijkbaar met het aandeel van de marktleider, Samsung Electronics. Voor SK hynix zou dat zijn positie als nummer drie op de geheugenmarkt in gevaar brengen.
Misschien mis ik wat context, maar wat maakt het uit dat de nummer 3 naar nummer 4 daalt? Ik snap dat er gewaakt moet worden voor monopolies, maar als ze met deze deal slechts de nummer 3 zouden worden zie ik het probleem niet. Of mag ieder bedrijf tegenwoordig deals tegenhouden omdat ze wat procenpunten aan marktaandeel dreigen te verliezen? 🙄
Rob Coops 30 oktober 2023 23:09
Ik kan me er wel iets bij voorstellen de twee bedrijfstakken hebben eigenlijk geen overlap anders dan dat ze toevallig alle twee een product maken waar een computer data op kan schrijven is er eigenlijk niet echt veel gelijkenis tussen de twee.
De een is een markt die constant krimpt en waar consolidatie voorbij is de gevestigde orde niet meer bedreigd kan worden en het nu gewoon een kwestie is van lekker door gaan tot er te weinig markt over is om nog verder te investeren en dan de handel verkopen aan een prijsvechter die er nog een aantal jaren geld mee kan verdienen.
De andere is een markt waar iedereen en z'n moeder druk aan het innoveren is, nieuwe producten en standaarden met regelmaat verschijnen en waar op dit moment geen einde van de vraag naar nieuwe producten in zicht is. Een markt ook waar consolidatie nog niet echt begonnen is en waar een kleiner bedrijf zonder de last van een harde schijven boerderij veel flexibeler kan zijn wat zeker op dit moment erg nodig is in deze markt.

Voor de harde schijven boerderij zal het weinig uitmaken of de SSD club onderdeel is van een zelfde bedrijf of niet ze gaan vrolijk door met steeds net even meer opslag bieden binnen de zelfde voetprint terwijl transfer snelheden praktisch niet veranderen. Alles dat de markt van de harde schijven verwacht is relatief lage kosten, grote capaciteit en betrouwbaarheid. Extra snelheid zit er niet in en daar vraagt ook eigenlijk niemand meer om omdat SSD's daar gewoon veel beter in zijn.
Voor de SSD club is het fijn om wat kleiner en dus wat meer flexibel te zijn, men kan sneller op de vraag in de markt reageren en bijvoorbeeld meer snelheid dan wel lagere kosten of meer capaciteit of betrouwbaarheid bieden. Zonder dat men zich zorgen hoeft te maken dat ze een deel van de harde schijven markt bedreigen met hun nieuwe product.

Ik denk niet dat de SSD tak van WD een lang leven beschoren zal zijn als zelfstandig bedrijf ik ga er van uit dat ze snel door een investeerder gekocht zullen worden om ze samen te voegen met een ander SSD bedrijf simpel weg omdat het hoog tijd is voor de markt om wat meer consolidatie te zien. Het zou me niets verbazen als we kort na de splitsing geruchten horen dat WSSD of hoe men het nieuwe SSD bedrijf ook zal noemen gesprekken voert met een concurrent over een fusie of een overname.
kodak
30 oktober 2023 16:36
Een splitsing van WD in twee bedrijven moet het bedrijf in staat stellen 'zijn volledige waarde te realiseren'.
Als je een bedrijven splitst heb je minimaal twee bedrijven. Dan is er niet zomaar zowel te spreken van een splitsing als een gezamenlijk bedrijfswaarde.

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