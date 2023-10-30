Western Digital kondigt splitsing bedrijf aan na afbreken fusiegesprekken Kioxia

Western Digital gaat zichzelf opsplitsen in twee bedrijven die zich bezighouden met harde schijven en flashgeheugen. Dit maakt het bedrijf enkele dagen nadat de gesprekken over een fusie met het Japanse Kioxia zijn gestrand, bekend.

De Raad van Bestuur van Western Digital heeft goedkeuring gegeven voor het plan om de hdd- en flashactiviteiten van het bedrijf te scheiden. Hierdoor zouden twee onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven gecreëerd worden. De scheiding wordt volgens WD op een belastingvrije manier gestructureerd en vindt plaats in de tweede helft van 2024.

De omzet van Western Digital daalde het afgelopen kwartaal met 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, vanwege verminderde vraag naar harde schijven en flashgeheugen. Een splitsing van WD in twee bedrijven moet het bedrijf in staat stellen 'zijn volledige waarde te realiseren'.

Een investeerder met een belang van bijna 1 miljard dollar in Western Digital, Elliott Management, drong eerder al aan op een scheiding van de bedrijven, zegt Reuters. Na de bekendmaking van de splitsingsplannen steeg de aandelenkoers van Western Digital met ongeveer acht procent.

De fusiegesprekken tussen Western Digital en Kioxia Holdings zijn enkele dagen geleden gestrand. De Zuid-Koreaanse concurrent SK hynix verzette zich tegen de deal. Ook Bain Capital, de grootse aandeelhouder van Kioxia, was het niet eens met de voorwaarden.

Als de deal was doorgegaan, zou het gecombineerde bedrijf een derde van de geheugenmarkt in handen hebben gehad. Dat is vergelijkbaar met het aandeel van de marktleider, Samsung Electronics. Voor SK hynix zou dat zijn positie als nummer drie op de geheugenmarkt in gevaar brengen.