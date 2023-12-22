Kioxia begint productie microSDXC-kaart met 2TB opslagruimte

Kioxia is begonnen met het produceren van zijn nieuwste Exceria Plus G2 microSDXC-kaart. Het wordt volgens de fabrikant de eerste microSDXC-kaart op de markt met deze opslagcapaciteit. De eerste kaarten zijn naar verwachting vanaf het eerste kwartaal van 2024 te koop.

Kioxia meldde woensdag dat de hogere opslagcapaciteit mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van BiCS Flash-3d-geheugen en een zelfontworpen controller. Hoewel de SDXC-specificatie van de SD Association al langere tijd geheugenkaarten tot 2TB ondersteunt, was een dergelijke kaart nog niet op de markt verschenen, stelt de fabrikant. Kioxia heeft zestien 1Tbit-dies van 3d-flashgeheugen gestapeld, waardoor het mogelijk is om binnen de specificaties van 0,8mm te blijven.

De Exceria Plus G2 2TB heeft een maximale leessnelheid van 100MB/s en een schrijfsnelheid van 90MB/s. Kioxia zegt dat gebruikers onder meer 41 uur aan videomateriaal kunnen opslaan op de kaart. Ook is de kaart geschikt voor smartphones en gaminghandhelds.