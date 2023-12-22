Kioxia begint productie microSDXC-kaart met 2TB opslagruimte

Kioxia is begonnen met het produceren van zijn nieuwste Exceria Plus G2 microSDXC-kaart. Het wordt volgens de fabrikant de eerste microSDXC-kaart op de markt met deze opslagcapaciteit. De eerste kaarten zijn naar verwachting vanaf het eerste kwartaal van 2024 te koop.

Kioxia meldde woensdag dat de hogere opslagcapaciteit mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van BiCS Flash-3d-geheugen en een zelfontworpen controller. Hoewel de SDXC-specificatie van de SD Association al langere tijd geheugenkaarten tot 2TB ondersteunt, was een dergelijke kaart nog niet op de markt verschenen, stelt de fabrikant. Kioxia heeft zestien 1Tbit-dies van 3d-flashgeheugen gestapeld, waardoor het mogelijk is om binnen de specificaties van 0,8mm te blijven.EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC

De Exceria Plus G2 2TB heeft een maximale leessnelheid van 100MB/s en een schrijfsnelheid van 90MB/s. Kioxia zegt dat gebruikers onder meer 41 uur aan videomateriaal kunnen opslaan op de kaart. Ook is de kaart geschikt voor smartphones en gaminghandhelds.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 11:18 56

22-12-2023 • 11:18

56

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Reacties (56)

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JelleDekkers 22 december 2023 11:24
"41 uur aan videomateriaal"

Dit zegt absoluut niets. Welke resolutie en kwaliteit? Welke bitrate en codec voor audio?
dasiro @JelleDekkers22 december 2023 11:37
2TB = 2TB al die idiote vergelijkingen die op zelfgekozen parameters gebaseerd zijn is pure PR-BS en ik snap niet waarom een techsite dit als een noemenswaardig detail beschouwd.

Als je iets wil vermelden spreek dan over de U3/V30 certificering die minimum 30MB/s write. 4K 60fps is op het randje (ook weer afhankelijk van de bitrate en codec), dus ik zou het niet niet voor meer dan 1080p 120fps gebruiken.
DeComponeur @dasiro22 december 2023 12:25
Als je iets wil vermelden spreek dan over de U3/V30 certificering
Yep, een beetje videoshooter op hoge kwaliteit wil dit kaartje niet gebruiken :z
Ook 1080p 120fps gebruiken lijkt mij wat tricky...

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 22 juli 2024 14:21]

TWeaKLeGeND @DeComponeur24 december 2023 03:12
Dit kaartje is MINIMAAL 3x zo snel (in de praktijk vast sneller) als de maximum bitrate die je op een 4K60FPS Blu-Ray zal aantreffen.

Dus tenzij je met een beetje video shooter praat over high end apparatuur 8K etc valt het echt enorm mee.
DeComponeur @TWeaKLeGeND24 december 2023 09:27
De praktijk is juist zeer weerbarstig ;)
Kioxia zelf geeft niet voor niets een V30 specificatie, met een beetje pro-camera is dat gewoon tricky
Het zou kunnen hoor dat ie gaat werken, maar aan beetje video shooter gaat echt niet gokken.
Ik zou hier beginnen met zoeken: categorie: Geheugenkaarten
micro's: categorie: Geheugenkaarten
edit: sommige specs daar zijn wel twijfelachtig trouwens :z

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 22 juli 2024 14:21]

TWeaKLeGeND @DeComponeur24 december 2023 13:32
V30 is een minimum spec en 99% van de consumenten heeft daar genoeg aan in de cameras die ze gebruiken. Cameras die meer nodig hebben hebben sowieso een SD slot. Echt serieuze cameras die RAW schieten bijv hebben een CF slot. Voor zover ik weet bestaat er geen enkele camera met micro sd slot die boven de 200mbit video bitrate uit komt.

Semi profi videocameras hebben overigens allemaal zat aan v30. Ook van twijfelachtige merken (excl uiteraard scam crap van ali), wat dit zeker niet is.

Het zijn (in de enthusiast sfeer al) doorgaans FOTOGRAVEN die meer nodig hebben dan v30. En hier is het dan ook waar de echte twijfel die jullie 'tricky' noemen begint. Mijn v30 kaartjes doen sustained veel meer dan dat, begin tot eind, op kamer temp in de kou en op bedrijfstemperatuur, en dan kan ik dus 'riskeren' om zon v30 in te zetten voor burst/raw etc of toch een v60/v90 gebruiken.


For the record: 2K120FPS in RED RAW heeft bijna genoeg aan v30 ;)

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 14:21]

DeComponeur @TWeaKLeGeND24 december 2023 14:15
Semi profi cameras hebben overigens allemaal ruim zat aan v30. Ook van twijfelachtige merken, wat dit zeker niet is.
Ik hou niet zo van aannames, en wat Tweakers betreft is dit zeker geen gerenommeerd merk.
Voor wat het waard is: merk: Kioxia
Ik film al jaren van alles en één van de ergste dingen die je kunt meemaken is een #u&kaartje die niet goed heeft opgeslagen. Een uitstekend kaartje kopen kost vergeleken bij een draaidag zo goed als niks :z
Ik wil dit kaartje dus niet bashen hoor, mijn punt is alleen dat ik twijfel aan de betrouwbaarheid bij intens camera-gebruik, that's all.
Ook filmcamera's kunnen veeleisend zijn. Deze (willekeurige) Sony PXW-Z190 bijvoorbeeld lust meer :P
XAVC-L QFHD mode: VBR, maximum bit rate 150Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
TWeaKLeGeND @DeComponeur24 december 2023 14:20
Ja dat zijn dus bitrates van niks en dat is een fullsize videocamera met SD slot. Een gopro doet ook 200mbit. Een raw foto schieten van 20mB is al 160mbit als je dat 1x per seconde doet. Laat staan in burst of uncompressed raw met bestanden van 100mB.

Kioxia is de nieuwe naam van toshiba memory. Toshiba is geen twijfelachtige fabrikant. Een paar rando bad reviews zegt niet veel.

Dit is een kaartje voor een specifieke doelgroep. Ik koop het ook niet hoor, wat heb ik nou aan '40 uur'. 256/512GB kaartjes zijn veel handiger (en sneller, maar dat is geen noodzaak normaal). Ik heb pas iets aan 2TB als ik gebruik maak van een enorme bitrate of voor raw fotos en in DAT geval is v30 inderdaad niet voldoende.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 14:21]

Andros @dasiro22 december 2023 12:38
Die BS maten worden gebruikt omdat er nog altijd mensen zijn die niet snappen wat een standaardmaat is. Daarom worden oppervlaktes in de media nog altijd vernoemd in aantal voetbalvelden en inhoudsmaten in aantal "olympische zwembaden". Heb je geen fluit aan maar het is een andere manier om te zeggen dat iets "heul erg veul" is :) .
Frame164 @Andros22 december 2023 13:07
Het leukste is dan als het wordt verteld als bijvoorbeeld "het terrien is zo groot als maar liefst 5 voetbalvelden". Dan weet je nog steeds niet of het groot is t.o.v. wat gebruikerlijk is.
JelleDekkers @dasiro22 december 2023 13:26
Precies, ik kan net zo goed als een gek een film van 2 uur comprimeren naar 200 MB, dan kan ik net zo goed zeggen dat er niet 41, maar 20.000 uur aan video erop kan.
MornixRS @dasiro22 december 2023 15:18
Er staat toch bij 100MB read en 90MB write. Dat is ruim voldoende voor 4k 60fps. Of mis ik iets? Hier de precieze tekst uit de link:

With read speed up to 100 MB/s[2] and write speed up to 90 MB/s[2], EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC memory cards meet UHS Speed Class 3 (U3)[3], Application Class 1 (A1)[4] and Video Speed Class 30 (V30)[3].

The 2TB capacity allows users to record over 41 hours of video (100Mbps)[5], making them suited for high-capacity data recording applications like action cameras.
dasiro @MornixRS22 december 2023 18:22
Er staat toch bij 100MB read en 90MB write. Dat is ruim voldoende voor 4k 60fps. Of mis ik iets?
UP TO: dat zijn de theoretische maxima, beiden zijn even waardeloos, want om op te nemen heb je minima nodig net daarom zijn die U en V vermeldingen in het leven geroepen. Ze ontwijken heel bewust wàt voor "action camera's" ze bedoelen en dat zal niet in deftige kwaliteit op 4K 60fps zijn
TWeaKLeGeND @dasiro24 december 2023 03:17
High bitrate op een GoPro Hero 12 is ongeveer 100mbit, (net zoals de beste 4K Blu Rays) met alternatieve firmware kan je dat opschroeven naar 200mbit. Dit kaartje werkt op MINIMAAL sustained 360mbit. Ze ontwijken niks en het kaartje voldoet voor ELKE actioncam.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 14:21]

MornixRS @dasiro24 december 2023 12:57
Je zoekt spijkers op laag water en je hebt er geen enkel bewijs voor. Het zijn de specs zoals elk merk geeft en tot iemand in een test laat zien dat ze daar niet aan voldoen wordt er maar wat geroepen.
bluelion @dasiro23 december 2023 11:23
Als je iets wil vermelden spreek dan over de U3/V30 certificering die minimum 30MB/s write. 4K 60fps is op het randje (ook weer afhankelijk van de bitrate en codec), dus ik zou het niet niet voor meer dan 1080p 120fps gebruiken.
Dan heb je niet goed gelezen, want er staat dat de kaart 90MB/s schrijfsnelheid aankan, zodat veel betere video kwaliteit opgenomen kan worden.
dasiro @bluelion23 december 2023 12:03
MAXIMUM, niet minimum. Wil jij een video die gemiddeld 60fps haalt of eentje die altijd 60fps haalt?
RogerSch @JelleDekkers22 december 2023 11:33
Inderdaad in zinloze toevoeging.
Hoeveel uur video je kunt opslaan is afhankelijk van de bitsnelheid van de video zelf....
Olaf van der Spek @JelleDekkers22 december 2023 11:42
Dit zegt absoluut niets. Welke resolutie en kwaliteit? Welke bitrate en codec voor audio?
2 TB / 41 uur = 108 Mbit/s
Bob Popcorn @Olaf van der Spek22 december 2023 14:38
Das nog best een hoge bitrate. HEVC in 10Mbit is ook prima, dan kan er nog veel meer op!
StefanTs @JelleDekkers22 december 2023 11:51
108mbit/s. Met de rest kun je doen wat je wilt. Een kilo lood weegt evenveel als een kilo veren.
TD-er @JelleDekkers22 december 2023 13:31
Voor data transfers en schatten van opslag van data per bitrate gebruik ik altijd de vuistregel 100 Mbps continue = 1 TByte/24h.
Dus aangezien 41 uur net iets minder is dan 2 dagen, zal je net wat hoger dan 100 Mbps uitkomen.

Maar ben het helemaal met je eens dat het compleet nietszeggend is om het zo te stellen als ze nu doen.
Vroeger werd het vergeleken met pagina's text (~2 kB per pagina), of minuten/uren aan 128 kbps MP3.
Maar daarmee maak je het nu nog minder inzichtelijk met de idioot grote waarden waar je dan op uitkomt.

Dus het enige wat je ze kunt nageven is dat ze niet een overdreven lage onrealistische bitrate gebruiken, zoals 3 Mbps ofzo. (wat trouwens voor een bewakingscamera niet eens zo gek is)
Dan zou je op ruwweg 2 maanden continue uitkomen :)
ABD @JelleDekkers22 december 2023 15:04
Jan met de Pet snapt 41 uur aan videmateriaal prima, terwijl je ipv bitrate, codec en U3/V30 certificering net zo goed vliereflats, floepieflap en H1ZX7 protocol had kunnen zeggen.

Ik zou het dan ook Jip-en-Janneke-taal willen noemen ipv marketingpraat.

Hoe dan ook, indrukwekkend, een 2TB SD kaartje.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 14:21]

mac1987 @ABD22 december 2023 15:32
Totdat die Jan met de Pet (onbewust, want standaard instelling van opname apparaat) een andere bitrate gebruikt, en die 41 uur van generlei waarde blijkt te zijn.
TWeaKLeGeND @mac198724 december 2023 14:35
En op 99,99% van de cameras die jantjes met petten gebruiken staat er dan 40-400 uur op het scherm, die is op het ergst dus 'overspent' want een 'goedkopere kleinere kaart' was ook al zat. Jan de foto/videograaf weet meer en komt al helemaal niet voor een surprise te staan als op zijn 150mbit camera ineens maar 30 uur staat.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 14:21]

qlum @JelleDekkers22 december 2023 18:22
Daar mist het stukje (100Mbps) dit staat er op de site van kioxia direct achter, dus puur op dit artikel vaag.
D-rez 22 december 2023 11:22
tenminste 6,5 u om de inhoud van het volle kaartje op een ander medium te zetten.
MrMonkE @D-rez22 december 2023 11:26
Nice. Dat geeft een goed beeld van de bruikbaarheid.
itt bijvoorbeeld " 41 uur aan videomateriaal"

2TB is 2TB

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 14:21]

kozue @MrMonkE22 december 2023 16:37
2TB is niet perse 2TB... Zou best eens 1.8TB ofzo kunnen zijn ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ZXnizOcd8xk
ToolBee @MrMonkE24 december 2023 16:26
Ik zit hier een 32mb Sony Memorystick aan te kijken...
Er is vooruitgang. :P
MrMonkE @ToolBee24 december 2023 19:24
offtopic:
Helemaal vergeten. Maar destijds alles van Sony, en ook sindsdien niets meer van ze gekocht behalve 1 koptelefoon nu ik erover nadenk, toen ze -eind 90 begin2000?- eigen memory stick formaat probeerden te pushen.
Cergorach @D-rez22 december 2023 11:46
tenminste 6,5 u om de inhoud van het volle kaartje op een ander medium te zetten.
Wellicht reken ik verkeerd? Maar 2TB = ~2.000.000MB => 2.000.000 / 100 = 20.000 (sec) => ~5,5 uur (in theorie)

Ter vergelijking, een 20TB HDD Seagate Ironwolf Pro zou ~19,5 uur zijn om de hele disk uit te lezen...

Afhankelijk van hoe je zo sd kaartje gebruikt, zou wellicht meerdere kaartjes van 512GB beter uitkomen. Helemaal als je 10 uur video schiet, er een nieuw kaartje in doet en alvast de volgeschoten kan uitlezen/bewerken. Maar als je aangewezen bent op 40+ uur continu filmen (unattended gok ik dan), dan zal je weinig andere keuze hebben zonder veel duurdere oplossingen...
Jacco011 @Cergorach22 december 2023 13:20
De Seagate IronWolf Pro doet max 285MB/s in plaats van 100MB/s. Dus dan kom je uit op 2.000.000 / 285 = 20.000 (sec) => ~1,95 uur. Dit is echter alleen aan de buitenkant van de HDD. Mocht je HDD vol zijn en je aan de binnenkant wegschrijft, zo houdt je volgens benchmarks nog ~135MB/s over. Dan zit je op ~4.12 uur.
MrMonkE @Cergorach22 december 2023 17:00
Ja, ook wel veel om in 1 keer 40 uur werk kwijt te raken. Misschien ook een reden toch wat te spreiden.
Frame164 @D-rez22 december 2023 13:08
Dus als je het gebruikt om content te creeeren moet je al in het device direct backups maken naar een 2e opslagemedium. Als je dat achteraf wilt doen is het riscio veel te groot dat je wat kwijt raakt.
InjecTioN 22 december 2023 11:28
Indrukwekkend. Ik ben echter wel erg benieuwd naar de betrouwbaarheid hiervan. Het maken van een backup duurt namelijk erg lang vanaf zo'n apparaat. Dat maakt 'm eigenlijk alleen geschikt voor tijdelijke opslag - in combinatie met een file synchronisatie service in de vorm van een cloud opslag. Voor een camera wordt zoiets al snel te fragiel verwacht ik. De kiekjes die men professioneel op een dag schiet/filmt, zal men niet graag zien verdwijnen, omdat het kaartje ineens stuk blijkt.

@LFranxWind
Kioxia heeft zestien 1TB-dies van 3d-flashgeheugen gestapeld, waardoor het mogelijk is om binnen de specificaties van 0,8mm te blijven.
Ik verwacht dat je 1TiB-dies 1Tb(it)-dies bedoelt. 8TiB 8Tb(it) is namelijk 1TB. Dat maakt 16TiB 16Tb(it) vervolgens 2TB. [bron 1], [bron 2], [bron 3]

edit:

@Finraziel I stand corrected. Thanks! :)

Ook direct even de informatie gecorrigeerd

[Reactie gewijzigd door InjecTioN op 22 juli 2024 14:21]

Olaf van der Spek @InjecTioN22 december 2023 11:40
De kiekjes die men professioneel op een dag schiet/filmt, zal men niet graag zien verdwijnen, omdat het kaartje ineens stuk blijkt.
Daarom hebben pro camera's ook twee kaartsloten.
Maar eigenlijk zou je gewoon interne SSD storage en sync via WiFi willen hebben.
Gutteguttegut @Olaf van der Spek22 december 2023 14:35
Ik ken geen apparaten welke twee micro sd slots hebben ;)
ultimasnake @Olaf van der Spek22 december 2023 12:14
Maar een interne SSD is een niet ‘verplaatsbaar medium’… de camera kan niet gebruikt worden zolang de data overgezet moet worden ergens (mits opname en verwerking gebeurt in dezelfde ruimte).

Als ik denk aan serieuze toepassingen dan neem je een camera op pad voor de opdracht, maak je fotos of videos. Geef je de sd kaart aan de vormgever/editor, prik je er een nieuwe in en ga je weer op pad
Olaf van der Spek @ultimasnake22 december 2023 12:38
Maar een interne SSD is een niet ‘verplaatsbaar medium’…
SSD en een kaartslot dan.
de camera kan niet gebruikt worden zolang de data overgezet moet worden ergens (mits opname en verwerking gebeurt in dezelfde ruimte).
Mits -> tenzij?
WiFi sync zou gewoon live kunnen naar telefoon of iets anders en met WiFi bandbreedtes van tegenwoordig kun je aardig rap wat overzetten.
Finraziel @InjecTioN22 december 2023 11:46
Ik verwacht dat je 1TiB-dies bedoelt. 8TiB is namelijk 1TB. Dat maakt 16TiB vervolgens 2TB. [bron]
Nee, die bron moet je nog eens beter lezen :)
Het verschil tussen T en Ti gaat om het verschil tussen decimaal of binair handige nummers. Het verschil is makkelijker uit te leggen met kilo (K) vs kibi (Ki). K staat voor 1000, of 10^3. Ki staat voor 2^10 of 1024. Het verschil is daar nog klein maar hoe hoger je gaat hoe verder ze uit elkaar komen te liggen.
Het heeft niks te maken met de B die er achter staat, die betekent altijd byte. Een kleine b zou voor bit staan.
AuteurLFranxWind @InjecTioN22 december 2023 11:30
Het was een tikfoutje, maar het gaat echter om Tbit. Het is in ieder geval aangepast.

[Reactie gewijzigd door LFranxWind op 22 juli 2024 14:21]

Technoid 22 december 2023 11:47
Veel te langzaam om bruikbaar te zijn...
jongetje @Technoid22 december 2023 11:55
Waarom? Kan prima in de auto met een grote muziekcollectie of in een tablet met films. En is zeker snel genoeg voor in een beveilingscamera waar sd in moet. Die schrijven en lezen echt met veel lagere snelheden.
Metten @jongetje22 december 2023 14:02
Precies, en zelfs een serieuze actioncam als GoPro Hero 11 gaat niet over de 120Mbps heen, wat dus prima binnen de V30 standaard past. Een DJI Mavic 3 Pro gaat tot 200Mbps, dat wordt krapper maar zou ook nog moeten lukken.
tweakuwe @Technoid22 december 2023 11:58
Hoezo? Buiten fotografie heb je toch zelden die snelheid nodig? Voor primaire back-ups zou ik geen Sd kaart gebruiken, te onbetrouwbaar. Secundaire back-up kan prima op deze snelheid.

Om je tablet vol films te zetten of je auto vol muziek is dit snel genoeg. Het is sneller dan mijn internet verbinding dus als ik het vol wil downloaden zal de SD kaart niet de bottleneck zijn.
Frame164 @tweakuwe22 december 2023 13:10
Puur als backup medium zou ik eerder een gewone externe disk of SSD gebruiken. Die zullen niet duurder zijn maar raak je wel minder gauw kwijt dan zo'n klein kaartje.
bitshape @Technoid22 december 2023 13:21
Voor mijn Sony Walkman (NW-A45) is zo'n kaartje prima om de FLAC muziekcollectie op te zetten. Ik heb nu een 1TB Sandisk kaartje er in die al aardig gevuld is, meer capaciteit is altijd welkom dus. ;)
En met zo'n kaartje in de Sony Walkman schrijft deze in de praktijk niet harder dan zo'n 30MB/s constant, in dat geval zijn hogere schrijfsnelheden helemaal niet nodig.

[Reactie gewijzigd door bitshape op 22 juli 2024 14:21]

Mitsuko 22 december 2023 11:36
Heeft lang geduurd eigenlijk - eerste microSD kaart met een capaciteit van 1TB stamt uit (mei) 2019.

[Reactie gewijzigd door Mitsuko op 22 juli 2024 14:21]

faraga 22 december 2023 13:19
Ik weet nog dat het een heel ding was toen Microsoft in 2015 zei dat de Lumia 950 sd-kaartjes van 2TB ondersteunde. Het was toen gewoon een pragmatische keuze om het limiet van de sdxc-standaard te benoemen in plaats van wat destijds het grootst beschikbare formaat was. Leuk om te zien dat dergelijke kaartjes nu eindelijk op de markt komen.
meathome 22 december 2023 13:42
Ik heb een 1TB experia plus in gebruik en vergeleken met mijn andere merken 512GB v30 kaartjes levert deze de meest consistente schrijfsnelheden.
Lange duur kwaliteit kan ik nog weinig over zeggen, want het kaartje is pas een handvol keren volgeschreven.

En voor wie het zich afvraagt, leeghalen kost idd zo'n 2-3 uur per TB...tenminste met een uhs1/usb3 reader..
op een usb2 connectie (veel interne readers)wordt het bij opstaan aanzetten , dan ben je rond het avondeten misschien klaar.

Maar omdat anderhalf jaar geleden de prijs van deze kaartjes met 400% opliep heb ik er verder geen meer gekocht.
Als ze zich weer in een competitieve markt storten met dit kaartje, ben ik er wel voor te vinden.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 14:21]

GarBaGe 22 december 2023 15:42
Mijn 1e geheugenkaartje was 8MB.
Goed voor 6 foto's.
Nu, 20 jaar later, is de capaciteit 1.000.000x zo groot.
mutley69 22 december 2023 18:50
Stel dat ik daar in één beweging 2TByte video op duw - gaat die kaart dat overleven? Kan die hitte weg?
SuperDre 22 december 2023 21:59
2TB op zo'n klein kaartje, dat schiet op, en is ook mooi voor de nabije toekomst dat we ook nog grotere opslagcapaciteit gaan zien bij de kleine SSD kaartjes. Voor 'trage' opslag hoeft de snelheid niet zo hoog te zijn.

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