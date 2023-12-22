Europol waarschuwt 443 webwinkels die met malware zijn besmet

Verschillende Europese en Amerikaanse politiediensten hebben samen met Europol 443 webwinkels gewaarschuwd die met malware zijn besmet. De malware in kwestie steelt de creditcardgegevens van de klanten bij het afrekenen.

Volgens Europol zijn de webwinkels actief in zeventien Europese landen, waaronder Nederland. De webwinkels konden met malware worden besmet doordat ze onder andere gebruikmaken van verouderde software. Ook vermoedt Europol dat cybercriminelen de malware hebben kunnen installeren door in te loggen met gestolen inloggegevens. De gestolen creditcardgegevens worden meestal door de criminelen verkocht en worden vervolgens gebruikt om fraude mee te plegen.

"Klanten weten meestal niet dat hun betaalgegevens zijn gestolen, totdat de criminelen ze gebruiken voor ongeautoriseerde transacties. Het is vaak lastig voor klanten om de bron te achterhalen", schrijft Europol.

De operatie werd geleid door de Griekse autoriteiten. Ook opsporingsdiensten uit Nederland, de VS, Albanië, België, Bosnië en Herzegovina, Colombia, Kroatië, Finland, Duitsland, Georgië, Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië, Spanje en het VK zijn betrokken. Welke webwinkels Europol heeft gewaarschuwd, is niet bekend.