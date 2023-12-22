Provider VoIPGRID alsnog beboet voor niet delen klantgegevens met CIOT-database

Telecomprovider VoIPGRID moet de boete betalen die het Agentschap Telecom in 2019 heeft opgelegd voor het niet delen van klantgegevens met de CIOT-database. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven dinsdag bepaald in hoger beroep.

Het hoger beroep was aangespannen door de minister van Economische Zaken en Klimaat tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Wholesale telecomprovider VoIPGRID wilde sinds 2010, toen nog onder naam van telecomoperator Voys, de klantgegevens niet delen met het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. De provider was bang aansprakelijk te worden gesteld voor het onrechtmatig opvragen van zijn klantdata. VoIPGRID was er ook van overtuigd dat de raadplegingen niet veilig en correct verliepen. Het CIOT is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en beheert een database waaruit Nederlandse veiligheids- en inlichtingendiensten technische informatie kunnen opvragen zoals telefoonnummers of IP-adressen in het kader van een onderzoek.

Uiteindelijk legde het Agentschap Telecom een boete van 5000 euro en een dwangsom van maximaal 100.000 euro op. VoIPGRID ging in beroep tegen de boete, maar heeft er wel voor gekozen om de gegevens toch met de CIOT-database te delen.

Door de jaren heen heeft de provider meer dan eens gevraagd om de garantie dat de aangeleverde gegevens veilig worden bewaard en niet onrechtmatig worden opgevraagd door de politie. In 2021 oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat VoIPGRID onvoldoende antwoorden kreeg van zowel het Agentschap Telecom als het CIOT. Daarom kon de provider niets worden verweten volgens de rechter en hoefde VoIPGRID de boete niet te betalen.

Nu heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven echter geoordeeld dat 'het herhaaldelijk vragen van de provider aan het CIOT over de verantwoordelijkheidsafbakening, onvoldoende is om aan te nemen dat er sprake is van afwezigheid van alle schuld'. Ook wijst het College erop dat er in een nota van toelichting bij het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie al staat dat 'VoIPGRID niet aansprakelijk is voor onrechtmatige bevraging van gegevens, noch voor een eventueel onjuiste interpretatie van correct aangeleverde gegevens'. De nota is door VoIPGRID zelf aangehaald in de correspondentie met het CIOT.

"Het was voor VoIPGRID al duidelijk, of had op zijn minst al duidelijk kunnen zijn, hoe de verantwoordelijkheid is afgebakend", schrijft het CBb. Daarom wordt het oordeel van de rechtbank Rotterdam over de boete ongegrond verklaard en moet VoIPGRID alsnog de boete betalen.

Update: In een eerdere versie van het artikel stond dat VoIPGRID eerder bekendstond als Voys. Dit klopte niet. Daarom is het artikel aangepast.