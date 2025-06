Voys: Updates Android-versie Voys App worden geblokkeerd door Google - update

De Android-versie van zakelijke dialer-app Voys App heeft de afgelopen weken geen updates gekregen, doordat Google deze blokkeert. Volgens telecomprovider Voys, die tevens de eigenaar van de app is, is de blokkade onterecht.

In een blogbericht schrijft Voys dat zijn dialer-app geen contactgegevens uploadt, maar gebruikers wel om toestemming vraagt om toegang te krijgen tot hun contacten. Voys zegt zelf 'verder niets met de contacten te doen'. "Ze blijven op je telefoon, we uploaden ze niet, we gebruiken ze alleen voor de app", aldus het bedrijf.

Voys claimt dat Google zou denken dat de app contacten uploadt zonder dit te melden. Daarom worden updates van Voys App geblokkeerd, meldt het bedrijf. Voys heeft naar eigen zeggen contact opgenomen met Google en uitleg gegeven, maar dat zou niet hebben geholpen. Ook na het verwijderen van bepaalde features, zoals de caching van contacten en avatars naar een lokaal bestand, zou Google de app nog steeds afwijzen.

Voys had tevens een demo-app opgestuurd om Google te laten zien hoe de code werkt. Het telecombedrijf wijst erop 'dat de code open-source libs gebruikt, dus iedereen in de wereld kan hun code zien, inclusief Google'. Voys belooft zijn klanten om 'te blijven zorgen voor goed presterende, betrouwbare apps' en ze op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Mocht de Voys App uit de Play Store worden gehaald, dan blijft de gedownloade app werken, zegt de provider.

In een reactie laat Voys weten dat het contact heeft gehad met Google Nederland en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Vrijdag stuurt het een nieuwe versie met een aangepast privacybeleid en veranderingen betreffende de 'Contact List information'. Google laat in een reactie aan Tweakers weten dat het de situatie verder aan het onderzoeken is.

Update, 21.51 uur: Informatie van Ma_rK toegevoegd aan artikel.

Update, 21 oktober, 06.59 uur: Reactie van Google toegevoegd aan het artikel.