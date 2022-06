Opensource-chatapp Element krijgt audioberichten en vernieuwde voip

Opensource-chatapp Element, die werkt op basis van Matrix, heeft functionaliteit voor het versturen van audioberichten gekregen. Daarnaast is bellen via voip vernieuwd met een nieuw design en schermdelen via web en de desktop-app.

Element krijgt in de meest recente versie van de apps voor web en desktop, iOS en Android ondersteuning voor het versturen van audioberichten. Dat werkt op dezelfde manier als het versturen van audioberichten in WhatsApp, via een microfoonicoon aan de rechterkant van het tekstvak in de app. Op iOS en Android krijgen de audiobestanden geanimeerde waveforms.

De nieuwe functie, volgens het bedrijf Element een veelgevraagde feature, is gemaakt op basis van een recente toevoeging aan het Matrix-protocol. Daarin worden monobestanden met een sample rate van 48kHz en een bitrate van 24kB/s voorgesteld.

Op mobiel kan de microfoonknop op twee manieren gebruikt worden: of deze indrukken om direct een audiobericht te versturen, of deze omhoog slepen en vastzetten voor langere berichten. Die laatste kunnen voor het versturen teruggeluisterd worden. De feature voor het versturen van audioberichten werkte al op iOS, maar ook daar is hij herzien met nieuwe knoppen en animaties.

Nieuw design

Naast audioberichten heeft Element ook 1-op-1-gesprekken via native voip herzien in de app. Voip is voorzien van een nieuw design en krijgt de optie om scherm te delen in de web- en desktop-app. Onderdeel van het nieuwe ontwerp is dat gebruikers kunnen zien of een gesprekspartner op mute staat en hoe lang een gesprek duurt, en gebruikers kunnen een gesprek pauzeren. Ook op mobiel heeft de gebruikersinterface een nieuw ontwerp gekregen.

Verder heeft Element veranderingen aan het chatvenster toegevoegd, waarbij duidelijker is of een bericht verstuurd en gelezen is. Daarnaast wordt via blurhash een wazige thumbnail van een afbeelding gestuurd voordat de volledige afbeelding geladen is. Daardoor ziet een gebruiker met een langzame verbinding niet langer een groot wit vlak in het chatgesprek voordat de daadwerkelijke afbeelding geladen is.

Element voegde ook kleine veranderingen toe aan de manier waarop antwoorden en afbeeldingen getoond worden en er zijn verschillende elementen verplaatst in het chatvenster, waaronder de downloadknop en het instellingenmenu. Op iOS zijn DM's en Rooms daarnaast versimpeld.

Onlangs kreeg het bedrijf Element achter de app met dezelfde naam en achter de ontwikkeling van chatprotocol Matrix nog 30 miljoen dollar voor de ontwikkeling van Matrix en de app. Met dat geld zou onder meer geïnvesteerd worden in P2P Matrix, native gedecentraliseerde E2EE voip en videoconferencing voor Matrix en Element.