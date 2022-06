'Samsung stopt met advertenties in standaardapps op Android-telefoons'

Samsung gaat volgens Koreaanse media stoppen met het weergeven van advertenties in eigen apps die standaard op Android-toestellen worden gezet, zoals apps voor het weer en Samsung Pay. Met een update zou Samsung de advertenties eruit willen halen.

TM Roh, de topman van Samsungs smartphonedivisie, heeft volgens Yonhap op een interne bijeenkomst met medewerkers gezegd dat het bedrijf zal stoppen met advertenties in zijn eigen Android-apps. Hij deed die uitspraak nadat een medewerker klaagde over de aanwezigheid van reclame in de meegeleverde apps zoals Samsung Pay, Weather en Theme.

Volgens Roh heeft het bedrijf gezocht naar 'nieuwe groeimogelijkheden' op verschillende gebieden, waaronder advertenties, maar luistert het bedrijf nu naar kritiek van klanten en medewerkers. Met updates voor Samsungs Android-distributie One UI zou het bedrijf de advertenties uit zijn standaardapps willen verwijderen.

Vooral vanuit de Verenigde Staten zijn er de laatste jaren klachten over de aanwezigheid van advertenties in standaardapps van Samsung. Dat gaat om pop-ups en soms beeldvullende reclames in apps zoals Samsung Pay en Weather, blijkt uit artikelen van Android Police en 9to5google.

Uit een artikel van Android Central is op te maken dat er gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers worden getoond als ze daar toestemming voor hebben gegeven tijdens het instellen van de telefoon. De site suggereert dat veel gebruikers dit vermoedelijk onbewust doen. Volgens de site verdwijnen advertenties niet helemaal als gebruikers de opt-out kiezen.

Voor Nederlandse en Belgische gebruikers heeft de beslissing vermoedelijk geen directe gevolgen. De instelling voor customized ads and direct marketing, waar Amerikaanse sites over schrijven, is niet aanwezig op Galaxy-telefoons. De beslissing van Samsung betekent echter wel een koerswijziging voor het bedrijf.

Advertenties in Samsung-apps - Afbeeldingen: Android Central

Advertenties op Samsung-tv's

In de Benelux toont Samsung op televisies advertenties. Dat gaat om promoties voor bijvoorbeeld streamingdiensten in het menu en die kunnen niet uitgeschakeld worden. TM Roh, die volgens de berichtgeving verantwoordelijk is voor het stoppen met advertenties in standaard-apps op smartphones, is niet verantwoordelijk voor de televisies van het bedrijf en heeft het specifiek over advertenties in apps voor smartphones.

Het ligt ook niet voor de hand dat Samsung volledig stopt met advertenties in zijn producten. Het bedrijf heeft een compleet bedrijfsonderdeel, Samsung Ads, dat inzet op de verkoop van advertenties die op Samsung-producten worden getoond.