Update voorwaarden zegt dat Samsung mogelijk info Galaxy-gebruikers verkocht

Een update van het privacybeleid en de voorwaarden van Samsungs diensten op Galaxy-telefoons wijzen uit dat de fabrikant mogelijk informatie van gebruikers van smartphones verkocht aan derde partijen, waaronder adverteerders.

Het nieuwe privacybeleid stelt dat Samsung informatie van onder meer toestellen en sociale media haalt en die mag doorverkopen aan allerlei derde bedrijven, waaronder partnerbedrijven, advertentienetwerken en juridische kantoren. Het gaat daarbij onder meer om de zoekgeschiedenis en browsergeschiedenis. Het is onbekend of Samsung de data ook echt op grote schaal verkoopt.

Samsung heeft de voorwaarden en het privacybeleid aangepast vanwege de Californische privacywet CCPA, schrijft Computerworld. Volgens die wet moeten bedrijven duidelijker zijn over welke data ze verzamelen, en krijgen klanten inzagerecht en de mogelijkheid het doorverkopen van data stop te zetten. De wet is alleen van toepassing op inwoners van de Amerikaanse staat. De wet werd op 1 januari 2020 van kracht. "Tijdens de periode van 12 maanden voor de CCPA in ging hebben we mogelijk informatie verkocht uit sommige categorieën", schrijft Samsung in de aangepaste privacyverklaring. Het bedrijf noemt daarbij vervolgens een aantal gegevens, zoals de internetgeschiedenis.

Samsung noemt naast gebruiksgegevens ook andere privégegevens, zoals de handtekening, creditcardnummer en 'andere financiële informatie' van de gebruiker. Die verkoopt Samsung niet, maar die gebruikt het bedrijf wel voor gepersonaliseerde advertenties. Samsung Pay voegde onlangs al een opt-in-knop toe met de optie Do Not Sell, waarbij gebruikers ervoor kunnen kiezen dat Samsung hun financiële data niet verkoopt, ontdekte XDA-Developers. Samsung heeft nog niet gereageerd op het artikel.