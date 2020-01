Californië krijgt eigen 'AVG light'

Edward Snowden noemde de GDPR een 'papieren tijger zonder tanden'. De miljoenenboetes voor grote techbedrijven bleven grotendeels uit, terwijl vooral kleine verenigingen en bedrijven moeite hebben om de regels door te voeren. Maar de Europese privacywet heeft wel een ander effect gehad; andere overheden zijn gaan nadenken over hun eigen privacywetgevingen. Zoals in Californië, waar een regionale wet ook gevolgen heeft voor Europeanen.

Terwijl velen nog niet waren bekomen van hun kater, trad op 1 januari in de Amerikaanse staat Californië een belangrijke wet in werking. De California Consumer Privacy Act, of CCPA, is een wet die de tientallen miljoenen inwoners van de Amerikaanse staat beschermt tegen de datahonger van grote techbedrijven. De wet wordt soms ook wel de 'GDPR light' genoemd, een lichtere vorm van de veelomvattende General Data Protection Regulation die in Nederland bekendstaat als de AVG. En dat is niet helemaal onterecht.

Het lijkt misschien wat willekeurig om over een wet te schrijven die vooral van toepassing is voor de inwoners van een bepaalde regio in Amerika, maar vergis je niet in de omvang. Californië is niet zomaar een staat, het is de vijfde grootste economie ter wereld. Alleen China, Japan, Duitsland en de Verenigde Staten zelf hebben een hoger bnp. In de staat wonen meer dan twee keer zoveel mensen als in Nederland: 39,5 miljoen, meer dan een tiende van de hele bevolking van de VS. En, niet onbelangrijk, het overgrote merendeel van de wereldwijde techindustrie zetelt in Silicon Valley. Een wet die de datahandel waarmee die regio zo rijk is geworden, probeert te reguleren, is hoe dan ook interessant om te volgen.

Van burgerinitiatief naar wet

Overigens is Californië niet de enige Amerikaanse staat die een eigen privacywet in het leven heeft geroepen. Maine heeft er een en Nevada heeft er sinds 1 oktober 2019 een. De CCPA is echter de grootste in omvang, is op de meeste inwoners van toepassing en is inmiddels de beruchtste. Net als in aanloop naar de GDPR worden inwoners van de regio platgebombardeerd met herziene privacyverklaringen en verdienen consultants tienduizenden dollars aan congressen en trainingen ter voorbereiding.

De CCPA komt zelf ook niet uit de lucht vallen, maar is niet zoals de GDPR jarenlang in onderhandeling geweest. Staatssenator Robert Hertzberg introduceerde een eerste voorstel van de wet in juni 2018. Hij had niet veel keus; kort daarvoor lag er een zogeheten stemmingsinitiatief bij de lokale politiek voor een andere privacywet. De privacyorganisatie Californians For Consumer Privacy had meer dan zeshonderdduizend handtekeningen verzameld om het California Consumer Personal Information Disclosure and Sale Initiative door te voeren. Politici wilden de touwtjes liever in eigen handen houden en presenteerden vrij snel hun eigen versie van de wet, al verschilde die versie uiteindelijk niet veel van de Ccpidsi. De wet werd in een recordtempo door de staatssenaat geloodst en kwam zo bij de gouverneur terecht. Die zette er in diezelfde maand nog zijn handtekening onder.

De CCPA verandert niet alleen veel aan de rechten voor consumenten, er zit meer achter. Het is een symptoom van een verschuiving richting regulering van Big Tech-bedrijven, dataverzameling en privacy in het algemeen. En het is direct toe te schrijven aan de populariteit van de GDPR.