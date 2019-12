Google krijgt in Frankrijk 150 miljoen euro boete voor onduidelijke voorwaarden

Google heeft een boete van 150 miljoen euro gekregen van de Franse handelswaakhond. Het internetbedrijf zou onduidelijke voorwaarden hebben gesteld over het advertentieplatform, en bedrijven willekeurig hebben benadeeld.

De boete is opgelegd door de Autorité de la Concurrence, de toezichthouder die toeziet op eerlijke handelspraktijken. Google heeft 'zijn dominante positie misbruikt' en websites die Google-advertenties op hun site plaatsen willekeurig behandeld door de voorwaarden niet consequent toe te passen.

De regels die Google oplegde aan adverteerders waren vaag, schrijft de Autoriteit. Daardoor had Google altijd het laatste woord als het ging om het interpreteren en veranderen ervan. Bovendien paste Google die regels telkens anders toe. Bij sommige bedrijven werden dezelfde regels op een andere manier geïnterpreteerd als bij andere bedrijven. Zo konden bepaalde websites plotseling geen gebruik meer maken van Google-advertenties. De toezichthouder zegt dat de zoekmachinemarkt in Frankrijk voor 90 procent in handen is van Google, en de markt voor online advertenties 'waarschijnlijk voor meer dan 80 procent'. Juist daarom had het bedrijf volgens de toezichthouder extra duidelijke regels moeten opstellen.

De toezichthouder zegt dat Google naast het betalen van de boete ook duidelijkere regels moet opstellen voor in de toekomst. Het gaat daarbij om de regels waaraan advertenties en platforms moeten voldoen, maar ook de procedures om accounts te bannen. De toezichthouder draagt Google ook op procedures in het leven te roepen waardoor het breken van de regels gemakkelijker kan worden gedetecteerd. Het internetbedrijf moet ook verplicht een jaarlijkse training aanbieden aan werknemers. Daarmee moeten teams beter op de hoogte worden gebracht van de regels op het Google Ads-platform. Google moet jaarlijks een rapport uitbrengen aan de toezichthouder over hoeveel klachten er zijn ingediend, hoeveel accounts en websites zijn geband, en wat de oorzaken van de ban waren.

Google zegt tegen Reuters dat het tegen de boete in beroep gaat. Het bedrijf heeft al vaker boetes in Europa gekregen. Begin dit jaar kreeg het bedrijf 1,49 miljard euro opgelegd voor het overtreden van mededingingsregels op advertentieplatform AdSense. Google haalde in het derde kwartaal van 2019 een omzet van 36,5 miljard euro. De boete van 150 miljoen is 0,4 procent van de kwartaalomzet van het bedrijf.