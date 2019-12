Nvidia kondigt PhysX 5.0 aan met ondersteuning voor FEM

Nvidia heeft versie 5.0 van de PhysX-sdk aangekondigd. De update voegt onder andere ondersteuning voor Finite Element Models toe, een standaard die wordt gebruikt voor het simuleren van vervormingen. AMD gebruikt dezelfde techniek in zijn nieuwe FemFX-standaard.

FEM kan gebruikt worden om vervormingen van objecten realistisch te simuleren. Zo kan de techniek bijvoorbeeld gebruikt worden voor het berekenen van de structurele sterkte van rubber. Als voorbeeld gebruikt Nvidia in een video onder andere een opblaasbare flamingozwemband, die van realistische bewegingen wordt voorzien met de bijgewerkte sdk. Nvidia geeft verder weinig details over het gebruik van FEM.

AMD heeft onlangs ook zijn eigen physics-sdk geïntroduceerd in de vorm van FemFX. Deze sdk maakt eveneens gebruik van FEM, en maakt gebruik van cpu's met meerdere cores voor het simuleren van vervormingen. AMD gaat hierbij meer in detail over FEM. AMD toont zijn sdk in enkele video's met buigend metaal en kapotgeschoten deuren. Ook kunnen smelteffecten worden gesimuleerd. Ook geeft het bedrijf enkele gebruiksscenario's. Zo kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld de meer realistische physics gebruiken voor puzzelelementen in games. Er zijn al plugins voor FemFX beschikbaar, waaronder voor de Unreal Engine. Ontwikkelaars kunnen dus direct uit de voeten met deze nieuwe sdk. Zowel FemFX als PhysX zijn opensource.

PhysX 5.0 introduceert verder enkele nieuwe functies voor het simuleren van vloeistoffen, waaronder de optie om discrete particle-simulaties te gebruiken voor het simuleren van de stroom van water. Daarnaast kunnen arbitrary meshes gebruikt worden om objecten als touwen of doeken te simuleren. De update komt begin 2020 uit voor ontwikkelaars, en zal vervolgens vermoedelijk gebruikt worden in aankomende games.

Eén van de gebruiksvoorbeelden van FemFX