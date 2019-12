KPN brengt 1Gbit/s-abonnement vanaf maart 2020 naar alle glasvezelaansluitingen

KPN start in maart 2020 met het aanbieden van 1Gbit/s op zijn glasvezelnetwerk. Uiteindelijk moet dat aanbod naar alle huishoudens komen die glasvezel van de provider kunnen afnemen. De grote steden krijgen als eerste 1Gbit/s.

In maart 2020 kunnen glasvezelklanten in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven 'en in tientallen andere plaatsen' 1Gbit/s van KPN afnemen, meldt de provider. Vanaf die maand brengt de provider de snelheid naar alle huishoudens met een glasvezelaansluiting op het netwerk van KPN. Eind 2020, begin 2021 moeten alle huishoudens het abonnement kunnen afnemen.

In eerste instantie komt de uploadsnelheid op 500Mbit/s te liggen. Eind 2020 verhoogt KPN deze naar 1GBit zodat sprake is van symmetrische snelheden. Tot nu toe biedt KPN symmetrische up- en downloadsnelheden op zijn glasvezelnetwerk aan, met een maximum van 500Mbit/s down en 500Mbit/s up. Niet alle modems zijn geschikt voor 1Gbit/s. De wifimodems V10 en V10a zijn dat al wel. Wie niet over een modem met ondersteuning voor de snelheid beschikt, krijgt deze bij afname van een 1Gbit/s-abonnement. Wat de prijs gaat worden van het abonnement maakt KPN nog niet bekend.

De hogere snelheid is het gevolg van de implementatie van pon-technieken in het netwerk. KPN maakte in februari bekend gpon, oftewel gigabit-capable passive optical network, te introduceren om 1Gbit/s te kunnen aanbieden. Halverwege het jaar begon het bedrijf met de aanleg van nieuwe op gpon-gebaseerde aansluitingen in Zeeland.