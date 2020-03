E-Fiber ziet af van aanleg glasvezel in Amstelveen na vergelijkbare plannen KPN

E-Fiber zal in Amstelveen geen glasvezelnetwerk aanleggen. Het bedrijf zegt genoodzaakt te zijn te stoppen doordat de gemeente geen samenwerkingsovereenkomst wil sluiten en KPN een maand geleden aankondigde Amstelveen van glasvezel te gaan voorzien.

E-Fiber is niet te spreken over de werkwijze van KPN, waarbij de provider volgens de organisatie 'concurrenten bewust ontmoedigt om glasvezel aan te leggen en gebieden kiest waar andere initiatieven al bezig zijn'. Het bedrijf omschrijft het aanleggen van verschillende glasvezelnetwerken in dezelfde gemeente als 'kapitaalvernietiging'. "Het is niet mogelijk om een rendabel netwerk aan te leggen met twee spelers. De aanleg van een tweede netwerk is bovendien onnodig omdat E-Fiber een open netwerk aanlegt; alle aanbieders zijn welkom om hun diensten aan te bieden."

Eind februari liet KPN weten de intentie te hebben om in de gemeente Amstelveen glasvezel aan te leggen. De plannen betekenen dat ongeveer 35.000 huishoudens op het netwerk worden aangesloten. De aanleg moet nog dit jaar beginnen en er zijn geen kosten voor bewoners. KPN erkent dat in de gemeente een aantal glasvezelpartijen actief is. "Ons beleid is dat wij openstaan voor samenwerking met deze partijen, zowel in stedelijk als in buitengebied", aldus de provider. KPN meldt dat het voor de aanleg van zo'n duizend glasvezelaansluitingen buiten de gemeentegrenzen, in Middelpolder, Bovenkerkerpolder en het Amsterdamse Bos, een overeenkomst met GetNet heeft gesloten.

E-Fiber lijkt te suggereren dat het tot deze stap in Amstelveen is gekomen na ervaringen in Deurne. Hier legt momenteel zowel E-Fiber als KPN een eigen netwerk aan, wat volgens E-Fiber leidt tot verwarring bij bewoners en de uitrol flink vertraagt. Het bedrijf Spitter legt in opdracht van E-Fiber en KPN beide netwerken tegelijk aan. Dat betekent volgens KPN dat de stoep maar één keer open hoeft te worden gemaakt, waarbij in een enkele sleuf voor elk glasvezelnetwerk een buis wordt aangebracht. Vervolgens ontvangen woningen twee glasvezelaansluitpunten, zodat bewoners tussen beide netwerken kunnen kiezen.

Volgens E-Fiber hanteert KPN vertragingstactieken bij de uitrol van glasvezel. Het verwijst daarbij naar een marktstudie van de ACM. De telecomtoezichthouder beschreef in oktober vorig jaar diverse gedragingen van met name KPN te zien die ertoe leiden dat andere partijen die glasvezel willen aanleggen, met vertragingen te maken krijgen of de aanleg geheel stoppen.