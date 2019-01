Gemeente Deurne krijgt glasvezelnetwerk

De gemeente Deurne in de provincie Noord-Brabant krijgt een glasvezelnetwerk. Netwerkbeheerder E-Fiber zegt dat de eerste werkzaamheden voor het aan te leggen glas in het tweede kwartaal van 2019 beginnen.

E-Fiber meldt op de eigen website dat het enthousiasme groot was, maar zegt niets over het percentage van de huishoudens dat zich heeft aangemeld voor glasvezel. Daardoor is niet duidelijk welk percentage van de huishoudens in de gemeente heeft getekend voor de aanleg en of de aanmelddrempel daadwerkelijk is gehaald. Deze lag overigens op dertig procent, terwijl bij de meeste regionale glasvezelprojecten een drempel van vijftig procent wordt gehanteerd.

De schop gaat ergens in het tweede kwartaal van dit jaar de grond in, waarna de werkzaamheden waarschijnlijk anderhalf jaar zullen duren, meldt het Eindhovens Dagblad. Tijdens de periode waarin het netwerk wordt aangelegd zullen in Deurne ongeveer 15.000 huishoudens van een glasvezelaansluiting worden voorzien. De providers Trined, Tweak, SNLR, Multifiber en Glasnet zullen abonnementen aanbieden.